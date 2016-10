Kveldens travtips: En klink Jackpot-vinner

Det ble ingen utbetaling for fem rette på Bergen Travpark i går. Dermed overføres snaue 400 000 kroner til kveldens sekserpott på Biri Travbane, hvor VGs travekspert, Anders Olsbu, byr på en sikker vinner.

Svenske Tand Kraft har kun tapt en gang på sine ti starter. Den råsterke 3-åringen blir et soleklart holdepunkt i en av kvalifiseringene til Biri Oppdretningsløp i kveld.

– Tand Kraft er det nye stortalentet blant kaldblodshestene. Järvsöfaks-sønnen har stoff i seg til å bli den nye travkongen. Jan-Olov Persson-traveren har en styrke få kan matche. Sist i det norske Kriteriet vant han helenkelt til tross for en tung tur. Hans eneste nederlag kom i det svenske Kriteriet tredje sist, hvor han feilet i annen sving, men kom råsterkt tilbake til annen. Feilfritt tar han seg enkelt av kveldens kvalifisering. Vi spekulerer i hvert fall ikke i favorittfall, sier Olsbu.

Han lar også Benefits stå ugardert.

– Jeg hadde opprinnelig også C.C. Sugar på bongen, men da han ble strøket i morges, velger jeg å la Benefits stå alene. I Høitomt-debuten sist feilet han håpløst før bilen slapp, men den mangeårige championen har nok fått rettet på det. Han var god i startene før. Feilfritt skal han ha en bra sjanse. Først og fremst en feilfri Intrepid Ibex i mot, mener Olsbu.

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, spiller med to V65-bankere i kveldens Jackpot-omgang på Biri Travbane. Foto: Equus Media



V65-1 (2100ma)

9 TIFFANY T.G.

10 MILLMESSI

7 GLOBAL RUMOUR

2 Walentino

1 Larger Then Life

12 Anizette

-----------------------------

4 Superfly Effe

11 Unbeatable

3 Tough Enough

5 Royal Sensation E.

6 Polar Rocky

8 Chasing Gold



V65-2 (2100ma)

6 TAND KRAFT

-----------------------------

4 Brenne Brakar

2 Jærvsø Pegasus

7 Bokli Teddy

5 Wellek

3 Troll Solen

9 Tyri Loke

8 Valle Storm

V65-3 (2100ma)

5 MOE TJALVE

8 ALSAKER BLEST

1 Sjø Vinn

6 Havblikk

-----------------------------

4 Neslands Faksen

3 Bol Odin

2 Vill Solen

7 Smedheim Aron



V65-4/V5-1 (2100ma)

6 BENEFITS

-----------------------------

7 Intrepid Ibex

1 Wagtail Happyharry

5 King Frecel

3 The Dark Knight

4 Lonely Warrior

2 Millis

8 Let Me Love



V65-5/V5-2 (2100mv)

7 GYLDENLINN

6 STUMNE LUNA

9 KOLBU JONATAN

8 KOSSAR

5 T.B.'S MINAR

3 MOLLYSTJERNA

4 Lille Amare

1 Valseth Fanten

11 Skrei Odina

13 Ty Venn

2 Eos Turbo

-----------------------------

10 Tara Linnea

12 Spang Lars



V65-6/V5-3 (1609ma)

2 NORVA YOUNG

10 CORSA D'AMOUR

3 BLUE SECRET

6 EMMA BUITENZORG

-----------------------------

5 Amazing News Merci

11 Candy

7 Rocket Queen

1 Ina's Ballerina

9 Wonder Dream

4 Jetsea



V5-4/V4-1 (2100ma)

1 UGGLA I MOSEN

3 ALVE FRØKNA

4 Berglund Svarta

-----------------------------

5 Sirifaxa

7 Aine G.L.

6 Lygna Lotte

2 Teknologika



V5-5/V4-2 (2100ma)

6 TEKNO LOTTA

2 EIGELANDS HELGA

7 MØLLER JERKA

5 Jerkla O.K.

3 Cuba Stripa

-----------------------------

1 Stjerne Linn

4 Reime Stjerna



V4-3 (2100mv)

5 ROKNE ODA

-----------------------------

8 Rimtusse

3 Runia

7 Valle Teo

1 Hønn Spik

2 Nito Faxa

6 Grytting Knerten

9 Il Sokken

10 Lillemor Frøya

13 Fjellspika

14 Nito Fina

12 Tysvær Sindy

11 Stålands Friggen

4 Hornnes Karamell



V4-4 (2100mv)

5 VALLE ÅSA

10 GRUNDSVOLD LOKE

9 ALM RODINA

4 Sorana

7 Holt Gnist

1 Eos Marinka

2 Stee Raua

3 Tarzan

8 Haugestad Storm

6 Steinrig

11 Løset Elden

-----------------------------

Dagens banker

Tand Kraft (V65) har kun tapt en gang på sine ti starter hittil i karrieren. Det var i det svenske Kriteriet, hvor han kom råsterkt tilbake til annen etter galopp. Sist i det norske Kriteriet vant han lett tross en tung tur. Feilfritt vinner han denne kvalifiseringen til Biri Oppdretningsløp.

Rokne Oda (V4) var overlegen fra tet i debuten. Med samme innsats vinner hun igjen.



Dagens luring

Gyldenlinn - se DD-1.



DD-1:

Gyldenlinn gikk en flott opphenting til tredje etter galopp sist. Er usikker, men feilfritt og med klaff kan hun vinne. Stumne Luna ble sliten etter en tung tur i tøft V75-lag sist. Har vært bra ellers og skal regnes i striden feilfritt.



DD-2:

Norva Young skuffet litt fra tet sist. Satt fast nest sist. Er bra fra start og har fordel av sprint. Kan lede hele veien om åpningen ikke blir for tøff. Corsa d'Amour fungerte ikke som best sist. Var bra i startene før og er god nok om hun fungerer som best. Tredje sist var hun helt overlegen fra spor tolv i V76.



DD-1: 6,9 DD-2: 2,10,3,6 = 8 rekker