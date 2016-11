Kveldens travtips: - En klasse bedre

M.L.'s Superstar har perfekte forutsetninger og er normalt en sikker vinner.

M.L.'s Superstar har virkelig imponert i Pål Buers varetekt.

– Sist vant hun veldig lett fra tet i et langløp i Bergen. I hoppe-Derby gangen før ble hun sittende fast da lederhesten ga seg. I kvalifiseringen vant hun lett foran gode hester som Thai Bakery og Dream On Plush. Møter ingen av deres kaliber her. Hun skal være en klasse bedre enn dagens konkurrenter. Buer-traveren er kjapp ut, men skal ha en solid sjanse uansett posisjon, mener VGs travekspert, Anders Olsbu.

V65-1 (1600ma)

3 M.L.'S SUPERSTAR

----------------------------------

5 Schulze Fair

8 Dream Princess

4 Springlove

1 Ladina D.E.

2 Showmethevictory

10 Winner Vang

7 Louise Nosto

6 K.L.M. Rouge

9 Asta S.E



V65-2 (2100ma)

8 ÅSE MARIT

1 HAUKELI EXPRESSEN

3 Viljar Janne

----------------------------------

7 Dag Silja

6 Madla Perlå

10 Mo Ronja

2 Lykkens Lillegutt

9 Tana Faxen

5 Askevold Stjerna

4 Mos Lomen

V65-3 (2100ma)

10 VANESSA K.

7 ARCTIC TAKEOFF

2 CARAMELLO P.P.

8 Miss Chanel

5 Anders Jade

----------------------------------

4 Brenda Sisu

3 Fairytale Princess

1 Talk Of Tiinie

6 Megalomaniac



V65-4/V5-1 (2100ma)

5 LYN VICTOR

3 OLU LYKKJAR

7 AILO

4 ØVERN JERVA

8 Jossejerven

----------------------------------

2 Tømmerprins

1 Vertigo Drøm

10 Triara Valo

9 Miramill

6 Tun Tora



V65-5/V5-2 (2100mv)

6 ARTHURIAN HANOVER

11 APOLLO HORNLINE

10 DEEP SEA DREAM

9 Victor Palema

----------------------------------

1 Largo Launcher

7 Chad Boko

5 Waikiki Man

2 Space Bee

8 Elegance Fanatic

3 I.D. Gann Gill

4 Maldini di Quattro



V65-6/V5-3 (2100ma)

6 ART SKOGFARI

8 SOLBERG JELA

4 KARSLIG

3 FRØYU TRYM

10 TANGEN TIA

----------------------------------

7 Sørengjo

9 Vertigo Håkon

2 Kamaro

5 Unik

1 Super Lisa



V5-4 (2100mv)

14 FASTE ODIN

4 VESTPOL IVER

5 BJØRKETORA

7 SØSTRA STØEN

10 TIN SPIKA

12 NARVE VIKING

6 EL VIKTOR

1 Årdals Blesa

----------------------------------

11 Flyten

8 Lilli Viktoria

3 Søviktindra

13 Mo Fakso

9 Bjørkekongen

2 Ospesetstjerna

15 Sjeras



V5-5 (2100mv)

5 BERNARDO HALBAK

3 M.L.'s Orlando

----------------------------------

4 Super Strong

2 W.J. Fanny Lady

1 Glow



Dagens banker

M.L.'s Superstar vant lett fra tet sist. Satt fast i hoppe-Derby nest sist, mens hun vant lett foran Thai Bakery og Dream On Plush i kvalifiseringen. Tar seg normalt a dette.



Dagens luring

Lyn Victor svarte opp gode hester i Nils Østbys minneløp i V75 sist, hvor Ingbest vant foran Kleppe Fanden. Ble naturlig nok sliten på oppløpet. Møter langt enklere lag nå og og slo disse hestene tredje sist.



DD-1:

Arthurian Hanover var overlegen fra tet sist. Er kjapp fra start og har en god sjanse til å lede hele veien. Apollo Hornline avsluttet fort til fjerde sist. På sitt beste og med posisjonsklaff, kan han muligens utfordre favoritten.



DD-2:

Art Skogfari klarte premie tross galopp i tøft V76-lag sist. Var god til seier både nest og fjerde sist. Satt fast i starten i mellom. Går ned en klasse motstandsmessig nå og skal ha en fin sjanse feilfritt. Solberg Jela tapte kun for Pave Odin og Kleppe Snigen sist. Ble tredje i V75 gangen før etter sen åpning. Osen Prinsessa vant. Med posisjonsklaff kan hun avslutte bra.



DD-1: 6,11,10 DD-2: 6,8,4,3,10 = 15 rekker