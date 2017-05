Kveldens travtips: En klar Jackpot-banker

Ingen klarte syv rette i V76 på Bjerke Travbane sist. Dermed er Jackpot i V76 med 1,15 millioner kroner ekstra i syverpotten. Tomeld Ø.K. blir kveldens klare holdepunkt.

VGs traveksepert, Anders Olsbu, nøler ikke med å la Tomeld Ø.K. stå ugardert.

– Tomeld Ø.K. var fantastisk til en overlegen seier i montédebuten nest sist. Vant på råsterke 1.23,9 da. Sist i V75 fikk han et umulig løp i sporene, men fullførte mesterlig til fjerde. Med landschampion Kristine Kvasnes på ryggen runder han til en ny montéseier, mener Olsbu.



Dagens banker

Tomeld Ø.K. (V76-4) har imponert voldsomt i sine to siste starter og vinner dette travrittet.



Dagens luring

Askevold Stjerna (V76-1) var milevis forbedret i V75 sist. Feilet med trippelsjanse i siste sving da.

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, mener Tomeld Ø.K. er en sikker vinner i V76-4. Foto: Equus Media

V76-1 (2140mv)



8 VESTPOL HEBE

1 GARDIN TRAPPA

7 ASKEVOLD STJERNA

10 SUNDBY SØSS

---------------------------------

12 Bjøre Lydia

14 Engli Ilmina

13 Hovs Frøya

11 Drill Rosa

2 Troll Ronja

6 Engas Odelsjente

3 Rebella

4 Kjølbergjenta

5 Gyldenlinn

9 Nebbenes Friggi

Løpet:

Jeg sjanser på fire hester i et vidåpent hoppeløp.



Favoritten:

Vestpol Hebe var suveren fra tet sist, men hun er veldig usikker og har ingen fordel av annen rekke. Galopprisikoen øker derfra. Men klarer Tengsareid å få henne feilfritt rundt på ny, venter en topplassering.



Outsiderne:

Gardin Trappa har stått på fint til tredje i sine to siste starter. Har kun tapt for hester som Nordby Frøy, Rolf Martin, Veels Netta og Opera. Møter ingen av deres kaliber nå og står fint til i førstespor. Men feilfritt og om hun ikke blir sittende fast, kan hun vinne.



Luringen:

Askevold Stjerna var milevis forbedret i V75 sist. Fikk dødens 1100 meter igjen, men var uheldig og feilet mot siste sving. Kunne muligens vært på trippelen i det løp hvor Prinsesse Sølv vant foran Kap Tilly. Møter langt enklere lag nå, og skulle hun gå feilfritt kan hun muligens ta karrierens første seier, i sitt 49. forsøk.

Startsiden:

Engas Odelsjente tar muligens føringen i første omgang.

KLARE FAVORITTER: Odd Herakles og Adrian Solberg Akselsen lader opp til Elitkampen på Solvalla neste helg med et løp på Bjerke-banen i kveld. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA



V76-2 (2100ma)



5 ODD HERAKLES

7 SOLØR STEGG

2 Bokli Vind

1 Jærvsørappen

---------------------------------

6 Lex Lodney

4 Fetter'n T.G.

3 Høstbo Fredrik

Løpet:

Fire hester bør rekke i dette eliteløpet.



Favoritten:

Odd Herakles vant enkelt fra tet sist. Romtveit-traveren er kjapp fra start, men det er ikke sikkert han klarer å ta føringen. Han skal vel kanskje ha en fin gjennomkjøring før han sannsynligvis skal ut i Elitkampen på Solvalla om snaue to uker. Uansett skal han regnes med en god sjanse.



Outsiderne:

Bokli Vind gikk et råsterkt løp til fjerde etter siste 1300 meter i sporene fra tillegg i V75 på Forus sist. Strekhesten Kleppe Fanden vant foran Ness Tjo Stjerna. Skulle Flåten-traveren komme seg foran, kan han bli vrien å tukte. Han vokser gjerne en klasse i den posisjonen.



Luringen:

Solør Stegg gikk en flott langspurt til annen på Åby sist. Var overlegen i billig lag gangen før. Står ytterst på vingen, men feltet er lite. Kenneth Larsson-traveren er sterk og går til mål. Kan muligens yppe seg mot favoritten.



Startsiden:

Jærvsørappen, Bokli Vind og Odd Herakles er alle raske og kjører trolig om føringen.

V76-3 (2640mv)



8 FABIAN B.R.

4 BABYCAT

---------------------------------

12 Teddy Boy O.K.

5 A Winner

7 Mc Vet

6 Lady Lane

3 Constitution

9 Prince Tanic

1 New Venue

2 Sunny Cru

10 Doctor Joe

11 Egon B.R.

Løpet:

To-tre hester bør rekke i dette stayerløpet. Jeg sjanser på to hester.



Favoritten:

Fabian B.R. skuffet stort fra tet sist som favoritt i V75 på Åby, men han var unnskyldt da han var dehydrert. Likevel gikk han 1.14 full vei. Det er ikke funnet noen feil på hesten ellers. Før det var han ubeseiret på sine fem starter. Det blir et løp bakfra nå, men klaffer det bare med posisjonene og han viser seg fra sin beste side, er han god nok.



Outsiderne:

Teddy Boy O.K. feilet fra start sist, men gikk siden en sterk opphenting fra femte utvendig til fjerde i et løp Colonel Cantab vant. Kom akkurat for sent til å innhente Paddington Face gangen før. På sitt beste skal Rennesvik-traveren regnes med en god vinnersjanse.



Luringen:

Babycat fortjener virkelig en seier etter fire annenplasser på fem forsøk hittil i år. Det er ikke snakk om noen antivinner. Sist tapte han kun for meget gode Forever Peace. Hamre-traveren står fint til på strek og skulle favoritten ha en dårlig dag igjen, kan han muligens holde unna.



Startsiden:

Alle på strek kan løse bra. En åpen startside.

CHAMPION: Kristine Kvasnes red Tomeld Ø.K. inn til en overlegen seier i hestens montédebut nest sist. Alt taler for en ny triumf for duoen. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA



V76-4 (2140mv)



8 TOMELD Ø.K.

---------------------------------

3 Remkvikk

9 Alm Kiwi

10 Løkki Dino

6 Kleppe Skranten

1 Eos Marinka

5 Super Gullet

2 H.M. Hird Balder

7 Turbin

11 Gurifax

4 Skogly Prinsen

12 Ara Faks

Løpet:

Tomeld Ø.K. er i kanonform og bør vinne dette travrittet.



Favoritten:

Tomeld Ø.K. var knallgod i montédebuten nest sist. Var helt overlegen på radige 1.23,9 da. Har landschampion Kvasnes på ryggen. Med samme innsats vinner han igjen. I V75 havnet han ut i tredjespor etter tidlig galopp og ble hengende. Likevel fullførte han råsterkt til fjerde.



Outsiderne:

Remkvikk gikk et flott montéprøveløp og har en dyktig rytter i Christina A. Hande. Montédebuterer, men kan fort bli toer bak storfavoritten.



Luringen:

Alm Kiwi feilet bort en sannsynlig trippelplass bak Tomeld Ø.K. i sin montédebut sist. Kan fort ende på trippelen feilfritt.



Startsiden:

Eos Marinka står alene på strek, men får nok Tomeld Ø.K., Kleppe Skranten og Remkvikk tidlig over seg.



V76-5 (2100ma)

4 JET BUG

2 ALONGCAMEASPIDER

10 YANKEE CAT

7 Dancelli

5 K.W. Tigerlady

---------------------------------

8 Recommendational

6 President Ideal

1 Edson Boko

11 Perfect Tabac

9 Axel Buitenzorg

3 Hot Vacation H.

Løpet:

Jeg synes fem hester peker seg litt ut i dette ungdomsløpet.



Favoritten:

Jetbug fikk maks fra annet utvendig i en V75-finale Massive Attack vant fra dødens. Holdt godkjent fra dødens gangen før, mens han var god til V75-seier tredje sist. Har dyktige Magnus Teien Gundersen i vogna og kan fort være en vinner.



Outsiderne:

Alongcameaspider kommer ut etter fire måneders pause, men skal være godt forberedt. Kommer ut skoløs og med amerikanervogn. Hoppa er kjapp fra start og vokser en klasse om hun kommer foran.



Luringen:

Yankee Cat har fått et par løp i kroppen og kan være ytterligere forbedret. Har en dyktig kusk i Erlend Rennesvik og skulle det bli kjøring i front kan hun runde alle.



Startsiden:

Alongcameaspider utfordres av Jet Bug, K.W. Tigerlady og Dancelli.

DRISTIG TIPS: Gigant Invalley har vunnet tre av sine fire siste starter, men har vært uheldig med sporet. Likevel får han et knepent tips av VGs travekspert, Anders Olsbu. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA



V76-6 (2100ma)



11 GIGANT INVALLEY

1 MALKIN

4 NO LIMIT L.A.

9 Riordan Kronos

7 Conrads Wilhelm

---------------------------------

8 Ronato

2 Facebook N.L.

10 Da Vinci B.R.

3 Osceola

5 Oscar Ribb

Løpet:

Fem hester kan muligens rekke.



Favoritten:

Gigant Invalley har vært meget bra i det siste og har vunnet tre av sine fire starter. Tredje sist tapte han mye før bilen slapp, men kom flott tilbake til femte i et løp Mymanyyouare vant foran Rocknroll Fi. Står leit til spormessig, men skulle det bli tøff kjøring i front, ser jeg ikke bort i fra at han kan runde alle.



Outsiderne:

Malkin var meget tapper fra dødens etter at han ble svart ute. Tross en 1.08,8-åpning fullførte han råsterkt til annen, kun slått av Riordan Kronos som fikk slikke hans rygg. Skulle han forsvare sporet, kan han meget vel holde helt inn, om åpningen ikke blir morderisk.



Luringen:

Conrads Wilhelm går gode løp hver gang. Var god toer bak Dancelli sist. Fortjener snart en seier etter flere gode løp. Er strøket inn et spor. Ikke helt umulig med maks klaff for Lindberg-traveren.



Startsiden:

Malkin, No Limit L.A. og Ronato kjører om føringen.

JUBILEUMSHEST: Eirik Høitomt tok sin 4000. seier med Viking Arrow. I kveld kan hesten ta en etterlengtet seier for hans sønn, Marius. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA



V76-7 (2100ma)



11 DILLON K.W.

2 VIKING ARROW

12 LOOKING SUPERB

8 MILLMASAI

4 ALWAYS ON TIME

---------------------------------

3 Skyfall

5 Derby d'Estino

7 Support Kindness

1 Amon Tomaz

9 Jefferson Dotcom

10 Larger The Life

6 Norse Ideal

Løpet:

Jeg prøver med fem hester i dette bronsedivisjonsløpet i V76-finalen.



Favoritten:

Dillon K.W. har vært meget bra etter sitt mislykkede Frankrike-opphold og har vunnet tre av sine fire siste starter her hjemme. Nest sist feilet han håpløst i første sving på Klosterskogen og var unnskyldt. Står sjanseartet til spormessig, men blir det tempo der fremme, kan han rekke frem.



Outsiderne:

Looking Superb ble fjerde i 4-årsstjernen som gode Ferrari B.R. vant sist. Travet sisterunden i dødens da. Også Blekkan-traveren har fått et dårlig spor og må ha tur herfra. Med overpace stiger sjansene.



Luringen:

Viking Arrow avsluttet fortest av alle i V75-løpet Cantab Genius vant sist. Står perfekt til spormessig og kan muligens ta en etterlengtet seier.



Startsiden:

Amon Tomaz slipper trolig til stallkameraten Always On Time. Support Kindness er også meget kjapp, men skal nok uansett ha rygg over full distanse. Viking Arrow er heller ingen sinke om han laddes med.