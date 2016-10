Kveldens travtips: En klar Jackpot-banker

VGs travekspert, Anders Olsbu, har god tro på at Madagaskar er en vinner på Klosterskogen Travbane i kveld.

Madagaskar var god til seier sist og skal regnes med en flott sjanse igjen.

– Madagaskar var bra til seier fra lederrygg via siste indre sist. Gangen før holdt han farten fint til femte mot gode hester i V75. Vallaken har den beste kusken i den nyblivne 20-årigen, Magnus Teien Gundersen, er rask fra start og skal ha en god sjanse bare det klaffer litt med posisjonene og han viser seg fra sin beste side, mener Olsbu.

Spår god utbetaling

– Det ble bunnutbetaling på Forus Travbane tirsdag og snaue 400 000 kroner er overført til kveldens sekserpott. I de øvrige løpene er det flere vinnerkandidater, og det kan bli en god utbetaling, selv om storfavoritten skulle innfri, mener han.

Lite V65-forslag (store bokstaver): 500 kr

Stort V65-forslag (over streken): 2000 kr

Lite V5-forslag (store bokstaver): 200 kr

Stort V5-forslag (over streken): 1440 kr

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, nøler ikke med å bankertippe Madagaskar Foto: Equus Media



V65-1 (1700ma)

5 KVALITET

2 KONGS STJERNA

8 TINGEL SPRETTEN

3 AAS BALDER

1 VETLE JON

-----------------------------

12 Sundby Søss

10 Pensjonen

11 Birk Jerven

9 Langaard Siv

6 Eldmia

7 Vesle Gudrun

4 Droseld



V65-2 (2100ma)

4 MADAGASKAR

-----------------------------

1 Riverside Olimer

6 Arion Augustinu

10 A Million To One

11 El Copero B.R.

5 Lady Micell

3 Zeen Av Ekbacka

7 Twilight D.K.

9 Surpriseforthelady

8 My Carisma

V65-3 (2100mv)

5 BJØNNUM JERKA

9 VERDALS SVARTEN

6 JÆRVSØ TROLL

13 SAGER'N

3 KRINGELAND ENOK

-----------------------------

2 Hellestvedt Trym

12 Truså Ø.K.

10 Værdalsjokern

8 Rugstad Faksen

14 H.M. Nordwest

7 Land Maria

1 Skorga Gullet

11 Kos Vinna

4 Songe Mai



V65-4/V5-1 (2100ma)

9 LOVE VOICE

11 TRIPLE CROWN

5 OBI

6 QUINCY FRONTLINE

4 THAI CARDINAL

-----------------------------

7 Onion F.H.

2 Standup And Fight

10 One More Flight

3 General Ideal

1 Rolin

8 Lorne Elijon Gatling



V65-5/V5-2 (1700ma)

10 DA VINCI B.R.

2 B.B.S.PELLESHAN

5 Jazuzzi O.

1 Thai Simoni

-----------------------------

7 Kenni Island

9 Perfect Tabac

4 Memory's boy

3 Dream Superb

12 Jules

8 Odd Sunshine

11 Tiramisu G.T.



V65-6/V5-3 (2100mv)

5 TANGEN BRAUTE

13 LUSTRA LOKE

4 Voje Per

9 Tangen Faks

-----------------------------

1 Ognøy Emiil

2 Art Skogfari

11 Valle Fryd

10 Moi Jerka

12 H.G. Jerv

6 Bleikli Faksa

3 Kolnes Faksen

7 Jo Frøkna

8 Lykkje Ambjørg



V5-4 (2100mv)

10 ALM TRAVANA

3 STUVE YR

4 TANGEN TORA

2 TANGEN MILLA

6 JENNY LILL

13 Nesvik Tell

-----------------------------

1 Vinn Erle

8 S.G. Jerv Blesa

9 Lier Lykka

7 Vår Blesa

11 Lykke Ida

12 Ingemann



V5-5 (2100ma)

11 DEL REV E.

8 FREE MILLION

2 Whatsospeedy S.S.

-----------------------------

10 Florry's Princess

9 Cantaro

3 Real Salt

6 Free Cruising

7 C.C. Dobilas

5 Yankee's Chip

1 No Hill

4 Ringostar Barb



Dagens banker

Madagaskar vant lett fra lederrygg via siste indre sist. Er kjapp fra start og kan lede hele veien. Har en god sjanse feilfritt.



Dagens luring

Kvalitet er den klart beste hesten, men han er ikke til å stole på. Viser han samme innsats som femte sist, da han vant på en sterk tid tross startgalopp, spør han neppe noen om seieren.



DD-1:

Da Vinci B.R. reparerte sterkt etter startgalopp på Färjestad sist. Selv om han ble uplassert, gikk han en 1.12-tid. Blir det kjøring i front stiger sjansene. B.B.S.Pelleshan sto vanskelig til mot gode hester sist og kunne ikke gjøre seg gjeldende. Vant lett fra tet i de to foregående startene og kan holde unna om han får overta fra startraske Thai Simoni. Han vokser en klasse i tet.



DD-2:

Tangen Braute var under pari sist grunnet kolikk. Gikk et sterkt løp til annen bak Spang Kinge i en V75-finale gangen før. Fortjener snart en seier etter mange gode løp. Lustra Loka har vunnet 16 ganger på sine 23 siste forsøk. Kommer nå ut etter pause og står sjanseartet til i annen rekke på tillegg, men løser det seg er det ikke helt umulig.



DD-1: 10,2 DD-2: 5,13 = 4 rekker