Kveldens travtips: En frekk banker

I en bankerfattig V65-omgang på Momarken Travbane prøver VGs travekspert, Anders Olsbu, en frekk alenestrek.

Calle Cornelius gjør en spennende start i regi av Glenn Kramer Stenberg og Travtrenerskolen. Hesten kommer ut etter lang pause, men Olsbu tror han kan vinne på direkten.

– Calle Cornelius har vært god til et par seirer tidligere i år. Nå kommer han ut i fra formstallen på Travtrenerskolen på Starum, hvor dyktige Kristine Kvasnes har ham som fast passhest. Hesten blir kuskeforsterket med henne, som er en av landets absolutt beste kvinnelige kusker og ryttere. 4-åringen står fint til på strek, og vi tror han kan holde unna, sier Olsbu.

Våre eksperter setter opp flere spennende andelslag til omgangen. Disse finner du på eksperten.vg.no.

Herkan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Lite V65-forslag (store bokstaver): 480 kr

Stort V65-forslag (over streken): 2160 kr

Lite V5-forslag (store bokstaver): 48 kr

Stort V5-forslag (over streken): 1680 kr

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, tar sjansen og lar Calle Cornelius. Foto: Equus Media



V65-1 (2640ma)

3 VICTOR IDEAL

8 LEILA AUGUSTINU

9 FAMOUS MARKE

7 HANGRE

2 MASERATI JETSET

5 Be My Toddy

--------------------------------------

4 Lady Michell

6 C.C. Sugar Lady

1 Millis



V65-2 (2140ma)

3 THREETIMESALADY

10 CARMINA BURMANA F.

--------------------------------------

4 La Diva Rossi

7 Lizzy Yankee

12 Caresa

2 Princess Coger

5 Easy Tolli T.

1 Lightning

9 Raise Broline

11 Alicia Rose

8 Chardonnay W.

6 Millglow

Trav direkte på VG.no I vårt travstudio kan du følge våre direktesendinger på trav og chatte med våre eksperter. Alle dager:

5+

Tirsdager:

Lunsjtrav fra kl. 13.10

Onsdager:

#V76 og V76 fra Bjerke fra kl. 17.30

Torsdager:

Lunsjtrav fra kl. 13.10

Lørdag:

#LiveLørdagV75 og V75 fra kl. 12.00

* Samt alle ekstra V75-omganger



V65-3 (2140ma)

5 LAVEC VA BENE

2 HUBBY STAR

7 Deloria

--------------------------------------

9 Tayno Dream

3 L.A.'s Harmony

6 Perhaps Dalimo

4 Bicc's Dignity

8 Limousin

1 Super Conclusion



V65-4/V5-1 (2140mv)

3 CALLE CORNELIUS

--------------------------------------

14 Jærvsø Troll

6 Rappen

8 Nume Vinn

1 Lilletroll

5 Valborg

4 Troll Ronja

13 Spang Virmar

9 Odd Hera

2 Prinse Lindy

10 Perfekt

11 Stolt Elina

7 Stjerne Smell

12 Brenne Balder

15 Sør Rigo



V65-5/V5-2 (1640ma)

11 LEX LODNEY

5 ART HAAKEN

8 ALM KIWI

13 TIMIAN SCOTT

12 Doktor Jaros

10 Tord Viking

7 Viktor K.

6 Smedviktor

4 Nordby Ask

3 Finnskog Fokus

--------------------------------------

15 Pedrus

14 Rinde Kvikken

2 Gangtrøtt

1 Stjerne Ask



V65-6/V5-3 (2140ma)

5 MÅRTEN MARJE

6 STARFISH AND COFFEE

11 NO LIMIT L.A.

10 SEMPER FI

12 TOBROSBOY AUGUSTINU

7 JACKHAMMER

--------------------------------------

9 Mr. Fox Trot

3 Liberty V.H.

1 I'm Ken

4 Pondus Bork

2 Önas Grym

8 Perfect Line



V5-4 (1640ma)

5 LAVEC VA BENE

2 Deloria

--------------------------------------

3 Tayno Dream

1 Limousin

7 L.A.'s Harmony

9 Super Conclusion

8 Hubby Star

6 Bicc's Dignity

4 Perhaps Dalimo



V5-5 (2140mv)

3 TEKNO TEDDY

15 KANEL

13 Fridtjof

11 Torpa Pål

6 Rådim Faksen

12 Odin Ø.K.

8 Faksern

5 Trux Balder

4 Krylling Kompis

7 Thess Prinsessa

14 Solli Jervina

10 Lørdagsgodt

2 Vår Blesa

1 Sättransakira Rick

--------------------------------------

Dagens banker

Calle Cornelius kommer ut etter lang pause og fra travtrenerskolen på Starum som har kanonform på stallen. Hesten, som har Kristine Kvasnes har som passhest, blir kraftig kuskeforsterket. Viser han seg fra sin beste side tror vi han kan ta seg av sitt løp.



Dagens luring

Mårten Marje - se DD-2.



DD-1:

Lex Lodney skuffet nest sist, men møtte gode hester i Vintillatravet da. Har vært god ellers og avsluttet fort etter sen åpning sist. Med posisjonsklaff kan han ta en etterlengtet seier. Art Haaken kommer ut etter litt pause. Er kjapp fra start og kan lede lenge, muligens helt inn om han viser seg fra sin beste side.



DD-2:

Mårten Marje er klart bedre enn raden. Møter enklere lag enn vanlig. Klaffer det med posisjonene kan svenskegjesten vinne. Starfish And Coffee er variabel i prestasjonene, men avsluttet bra etter sen åpning sist i et V75-løp Charisma K.W. vant foran Global Supremacy.



DD-1: 11,5,8,13 DD-2: 5,6,11,10,12,7 = 24 rekker