Kveldens travtips: - En av Norges beste

Looking Superb har vært meget bra i det siste og jakter sin fjerde strake seier på Leangen Travbane i kveld.

VGs travekspert, Anders Olsbu, nøler ikke med å la Looking Superb stå ugardert.

– Looking Superb har vært meget bra i det siste med tre strake seirer. I sine to siste forsøk har han vært helt overlegen. I alle de siste tre seiersløpene har han gått uten sko, nå må han trolig gå med. Om ikke det slår negativt ut skal Blekkan-traveren ha en god vinnersjanse igjen. Det er snakk om en av Norges beste 3-åringer, mener Olsbu.

Våre eksperter setter opp flere spennende andelslag til omgangen. Disse finner du på eksperten.vg.no.

Herkan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Lite V65-forslag (store bokstaver): 384 kr

Stort V65-forslag (over streken): 2000 kr

Lite V5-forslag (store bokstaver): 384 kr

Stort V5-forslag (over streken): 2000 kr

Lite V4-forslag (store bokstaver): 40 kr

Stort V4-forslag (over streken): 280 kr

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, klemmer til med bankeren direkte i V5-veddemålet. Foto: Equus Media



V4-1 (2140mv)

5 JÆRVSØRAPPEN

7 PRINS TOM

1 Madicken

6 Krusse

3 Pave Loma

4 Hongslo Gutten

2 Jardar

------------------------------

V4-2 (2140ma)

9 BRASIL

6 MARINO D.V.

12 VEGGIE HANOVER

10 CREEK'S LIBERTY

7 EDUCATED

------------------------------

1 Queen Lythonia

2 Eufroia

4 Staro Kiss Of Fire

8 Martelle C.J.

3 Orion's Oreo

5 Digital Life

11 Smalltalk

Trav direkte på VG.no I vårt travstudio kan du følge våre direktesendinger på trav og chatte med våre eksperter. Alle dager:

5+

Tirsdager:

Lunsjtrav fra kl. 13.10

Onsdager:

#V76 og V76 fra Bjerke fra kl. 17.30

Torsdager:

Lunsjtrav fra kl. 13.10

Lørdag:

#LiveLørdagV75 og V75 fra kl. 12.00

* Samt alle ekstra V75-omganger



V65-1/V4-3 (2140ma)

10 LOOKING SUPERB

------------------------------

9 Hot Sugar

6 Wika Lendalund

1 Rapido G.T.

11 Oro Boy

3 Acers Poppey

2 Tanita's Juliano

4 Buzy Bee

8 Tank Genius

12 Bettini

7 Kalland Scofield

5 Andreas Eme



V65-2/V4-4 (2140ma)

5 FEDERAL CROWN

3 MR. FISHERMAN

4 Action Pixie

7 Kemas Ottilia

------------------------------

6 Xandria

9 Aday

12 Gjølmes Lindy

8 Shai Soir

10 Mr. Unicum

11 Seaside Fashion

2 Gjølmes Clerk

1 Natacha Line



V65-3 (2140mv)

8 GRYTTING BLESEN

12 ALSAKER REGENT

7 ELDMINA

5 Il Oda

1 Bleke Gulla

------------------------------

13 Helle Rewyr

11 Dale Jerva

10 Agnor

2 Perle Lisa

4 Mo Stjerna

6 Frøydis J.R.

3 Liheim Prins

9 Vill Moa



V65-4/V5-1 (2140ma)

5 TOP QUALITY H.

9 WOZNIACKI D.K.

3 CONFIDENCE BRANDI

7 JOHNNY BOY F.

------------------------------

1 Vossbonpierre

6 Super Julio

4 Julia Maro

2 Ringo Diana

8 C.R.L. Pretty Good



V65-5/V5-2 (2140ma)

7 FREAKY FRIDAY

9 MR. NELSON

6 THAI FREDOM

12 YAZMINA

11 Cherubino

------------------------------

1 Tania N.L.

5 Cannavaro

10 Officer Kronos

2 Xpress Bar

3 Digital Future

4 Home Made

8 Naipins Power



V65-6/V5-3 (2140ma)

8 VALLEY IVAN

6 MASTER KEMP

11 ROLLING STONES

9 BARITRON

2 Black Butan

------------------------------

5 Synjo Star

1 Bakkmo Bosse

10 Fux Pride

4 Marionmetropolitan

7 Mellby Vargtass

3 J.J. Funkies



V5-4 (2140ma)

11 ULIKSA BAR

8 ALVENA URAX

7 DANNY DELIGHT

6 Bruno Marsh

------------------------------

9 N.Y. Grande Terre

3 Al Qasr

2 Baldo N.

10 Gentle Storm

4 Emilsboy

12 Strongman Ki

5 Isis

1 Dreamstile



V5-5 (2140mv)

5 MIRELDINE

1 AMOTSLYNET

3 Årdals Odin

8 Jan Livar

10 Frøken Eowyn S.R.

------------------------------

15 Sørlijerven

6 Nypansvarten

9 Evita Mollyn

14 Stormare

2 Åslands Juvel

11 Øyan Storm

13 Atom Eto

4 Palinka

12 Sagen Idunn

7 Sagen Frøya



Dagens banker

Looking Superb har vært god til tre strake seirer og er en av Norges bedre 3-åringer. Har vært overlegen i sine to siste starter. Feilfritt har han en meget god sjanse igjen.



Dagens luring

Åmotslynet feilet bort en topplassering og en 1.32-tid sist. Er usikker, men står fint til på strek og kan vinne feilfritt.



DD-1:

Freaky Friday ble femte mot gode hester etter en tredjedel av løpet i dødens sist. Vokser en klasse om han skulle komme foran, men står litt langt ute på vingen. Mr. Nelson feilet seg bort før start i samme løp. Er ikke så glad i Leangen-profilen, men vant fra tet nest sist. Feilfritt er han alltid aktuell. En evig outsider.



DD-2:

Valley Ivan avsluttet bra mot gode hester i V75 sist, men fikk for langt frem. Love Voice vant. Langt enklere i mot, men sporet er sjanseartet. Master Kemp burde vunnet fra tet sist, men ble tatt ned av lederryggens Black Butan. Feilet bort en trippelplass mot gode hester i V75 gangen før.



DD-1: 7,9,6,12 DD-2: 8,6,11,9 = 16 rekker