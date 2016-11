Kveldens travtips: En av Norges beste i Jackpot-omgang

Etter en favorittpreget V65-omgang på Leangen Travbane forrige søndag, venter det hele 670 000 kroner ekstra i kveldens sekserpott på samme bane.

VGs travekspert, Anders Olsbu, lar 3-årstalentet Evil Enok M.E. stå ugardert.

– Evil Enok M.E. er et stort talent som vant enkelt foran den senere Kritiere-vinneren Shocking Superman i Kriterie-kvalifiseringen tidligere i høst. I finalen ble han sittende i annet utvendig da angriperne kom på siste bortre og fikk sen åpning. Men da luken først kom på oppløpet avsluttet han bra til tredje. Sist i DNTs høstfinale firte han fra tet, men måtte tåle en 1.10-åpning, som satt i beina til slutt. Brækken-traveren er kanskje ikke helt i toppform og møter eldre og mer rutinerte hester. Uansett skal han regnes med en god vinnersjanse, synes Olsbu.

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, klemmer til med bankeren direkte i kveldens Jackpot-omgang. Foto: Equus Media



V65-1 (2140ma)

9 EVIL ENOK M.E.

-----------------------------

5 Aron Marsh

1 Uposaha

2 Tania N.L.

11 Crazy Victor

3 Wika Lendalund

6 Ragazzo

12 Hot Sugar

10 Noel Face

8 Rapido G.T.

4 Diana Dixi

7 Oro Boy



V65-2 (1640ma)

5 BAUS SPIKSØN

11 GJERV PRINSESSA

-----------------------------

7 Skauga Rasken

12 Z.M.'s Jerven

2 Varg Lyn

4 Agnor

6 Moe Finn

8 Mo Stjerna

10 Røyns Olise

3 Lister

1 Troll Ess

9 Trøa Knekt

V65-3 (2140ma)

4 ALVENA URAX

5 AUGUST STENSBÆK

6 DANNY DELIGHT

3 MR. SHAPE

-----------------------------

8 Al Qasr

11 Mountain Ivy

12 Bruno Marsh

10 Clara Rags

9 Sandy shaw

2 Gjølmes April

7 Hot Dancer

1 Una Is A Joker



V65-4/V5-1 (1640ma)

10 STJERNESVARTEN

2 HELLE TONE

7 KJÆRS EMIL

8 VIBORG PRINSEN

9 EIDSHAUGDJERVEN

3 MIÅDI Ø.K.

4 SKJETNEJERVA

5 Nesvik Kasper

1 Gjerde Sindy

-----------------------------

6 Ruskeli Scott



V65-5/V5-2 (2140ma)

2 BRASIL

11 Marino D.V.

6 Millrain

12 Only Power

-----------------------------

9 Digital Scale

3 Xandria

7 Olli's Texas

8 Whateverittakes

1 Kemas Ottilia

4 Vossbonpierre

5 I.D. Visualistic

10 Strongman Ki



V65-6/V5-3 (2140mv)

1 BARITRON

3 MASTER KEMP

2 ARC VA TOUT

-----------------------------

5 Black Butan

7 Crimson Pirate

8 Supreme Sugar

12 Midnight Moon

10 Bandit B.R.

6 L'Orage

4 Synjo Star

9 Todays Shotgun

11 Crazy News

13 Danseur Rapide



V5-4 (1640ma)

8 STUMNE LYN

1 BOKLI TEDDY

-----------------------------

9 Gjølmes Spika

11 Z.M.'s Felix

10 Eidshaugsvarten

5 Oddsi

2 Sæter Fia

4 Osa Mari

6 Byes Banker

7 Friprins

3 Buaas Terna



V5-5 (2160mv)

4 TANGEN ELD

6 PAVE LOMA

5 TANGEN TINN

1 MARVE TINN

7 ELDPEPPI

3 Omer Blessa

2 Skogbryn Viktor

-----------------------------

Dagens banker

Evil Enok M.E. firte til fjerde i DNTs høstfinale på Sørlandets Travpark etter en 1.10-åpning sist. Ble tredje i årets Kriterium og er feltets beste hest. På sitt beste runder han normalt alle. Åpent bak.



Dagens luring

Stjernesvarten var god sist han kom ut etter pause. Tapte kun for Kriteriedeltakeren Haugestad Bubben som sto 20 meter foran da. Skal være i like god form nå. Distanse og motstanden er perfekt. Yter han sitt beste kan absolutt vinne.



DD-1:

Brasil var god til seier fra tet sist. Med samme innsats har han en god sjanse igjen. Han kan være et bankeralternativ fra sin fine utgangsposisjon.



DD-2:

Baritron var god treer i finalen av Hesteeierkanna sist og tapte kun for gode Photo Va Bene i kvalifiseringen til den. Er rask ut og forsvarer han sporet, kan han lede hele veien. Skal uansett regnes. Master Kemp feilet bort en topplassering i V75-løpet Stan Libuda vant foran Rocketeer sist. Gangen før var han helt overlegen. Kommer han seg feilfritt ut fra start blir han seiersfarlig.



DD-1: 2 DD-2: 1,3,2 = 3 rekker