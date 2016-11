Kveldens travtips: – En av landets beste 3-åringer

Looking Superb var helt overlegen i V75 på Leangen Travbane sist. Med samme innsats vinner han igjen.

VGs travekspert, Anders Olsbu, tror Looking Superb vinner uten uhell.

– Looking Superb er en av landets beste 3-åringer, men han har rotet bort mye penger på galopper. Nå har Blekkan-traveren stabilisert seg mye, og han imponerte stort under V75-kjøringen sist, hvor han bare stakk i fra til en overlegen seier. Sprint kan bli noe oppjaget, men feilfritt har han en god vinnersjanse på ny.

Mangeårige Leangen-champion, Jomar Blekkan, har flere andre gode muligheter også og kjører blant annet favorittene Longcat Hanover og L.J.'s Andy Hall.

Lite V65-forslag (store bokstaver): 288 kr

Stort V65-forslag (over streken): 1920 kr

Lite V5-forslag (store bokstaver): 400 kr

Stort V5-forslag (over streken): 2000 kr

Lite V4-forslag (store bokstaver): 96 kr

Stort V4-forslag (over streken): 1584 kr

V4-1 (2140ma)

9 HELLE SPIK

7 SKJEGGEVINNA

11 Valle Tina

6 Pave Nora

4 Spang Trym

1 Stensvik Marikken

8 Gjølmes Spika

10 Hovsten Express

2 Søyset Fenris

3 Voll Prins

12 Buaas Terna

--------------------------

V4-2 (1640ma)

9 ACTION PIXIE

5 SEABORN PHOTO

4 AL QASR

8 N.Y. GRANDE TERRE

6 Hot Dancer

12 Strongman Ki

7 Gentle Storm

11 Tanita's News

2 Sima's Starmail

3 Sandy Shaw

1 Hara Puritan

10 Isis

--------------------------

V65-1/V4-3 (1640ma)

4 LOOKING SUPERB

--------------------------

12 Aron Marsh

5 Wika Lendalund

2 Tiara Siem

6 Snap

1 Ragazzo

8 K.L.M. Sweetwater

7 Tank Genius

9 Oro Boy

11 Bettini

3 Andreas Eme

10 Kalland Scofield

V65-2/V4-4 (1640mv)

6 PRINS TOM

10 KRUSEN

7 GIKLING LOMEO

5 HONGSLO GUTTEN

1 TØFF

8 B.B. PETTER N.

--------------------------

2 Rampelars

9 Pave Loma

3 Raymon



V65-3 (2140ma)

10 MYRVIKS AMOR

2 VARG KONGEN

6 MODIN

1 Gjerde Sindy

--------------------------

4 Nossum Anna

7 Omer Blessa

11 Hammer Stjernar

9 Nesvik Kasper

8 Skogbryn Viktor

5 Kjærs Emil

12 Jern Elden

3 Hara Baktus



V65-4/V5-1 (1640ma)

3 LITTLE RED CORVETTE

9 UNBEATABLE

11 Wozniacki D.K.

10 Rapido G.T.

5 Martelle C.J.

--------------------------

8 Rebella Salute

12 Diana Dixi

4 Shai Sontelle

1 Maker

2 Orion's Oreo

6 Gary's Madonna

7 Hot Sensation



V65-5/V5-2 (1640ma)

3 L.J.'S ANDY HALL

4 FRENCH PRIDE

10 FREAKY FRIDAY

5 MARCO D'ESTINO

--------------------------

12 Black Butan

7 Bandit B.R.

2 Giant News

6 Potemkin

11 Juliana Brazz

9 Officer Kronos

8 Naipins Power

1 Xpress Bar



V65-6/V5-3 (1640ma)

4 LONGCAT HANOVER

8 VALLEY IVAN

6 Midnight Moon

7 Pilgrims Power

--------------------------

5 Crimson Pirate

9 Spiegelei

2 Sally Va Bene

1 Bakkmo Bosse

3 Synjo Star

11 Crazy News

12 Riccione Ås

10 Danseur Rapide



V5-4 (1640ma)

10 ALLMYMONEY

5 OLLI'S TEXAS

4 CRAZY JORMA I.V.

12 C.C. ENDURANCE

8 QUEEN LYTHONIA

--------------------------

11 Seaside Fashion

9 Orions Briana

7 Shai Soir

3 Kemas Ottilia

6 Vossbonpierre

2 Natacha Line

1 Gjølmes Clerk



V5-5 (2140mv)

6 ÅSPGÅRDENS BELONA

8 BLEKE GULLA

10 MAI VIKTOR

11 KOLNES BRIT

5 BUVOLL KOS

--------------------------

7 Atom Eto

3 Nypansvarten

4 Øyans Storm

9 Voll Odin

1 Agaton Faks

2 Randi Katla



Dagens banker

Looking Superb var helt overlegen i V75 sist. Med samme innsats spør han neppe noen om seieren. Men galoppen ligger litt på lur, selv om han har stabilisert seg mye i det siste.



Dagens luring

Unbeatable avsluttet sterkt via drøye spor i siste sving sist, første gang ut etter pause. Kan ventes ytterligere forbedret med det løpet i kroppen og kan kjempe helt i toppen med litt klaff.



DD-1:

L.J.'s Andy Hall er den beste hesten, men han er ikke helt til å stole på. Galoppen ligger også litt på lur. Sist i V75 likte han ikke den tunge banen, men han møtte knallhardt lag i Klein-løpet der med Gematria i spissen. På sitt beste har han sjansen. French Pride feilet bort en mulige trippelplass sist. Er kjapp fra start og har fordel sprint. Fra tet kan han lede lenge, muligens helt inn.



DD-2:

Longcat Hanover var strålende toer bak Gematria i Klein-løpet etter pause sist. Er normalt enda bedre nå. Feilfritt har han sjansen. Valley Ivan er en tøffing som går gode løp hver gang. Spor ytterst på sprint er ikke ideelt, men han er sterk og kan gjøre grovjobben selv. Tapte kun for Special Envoy sist.



DD-1: 3,4,10,5 DD-2: 4,8 = 8 rekker