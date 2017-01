Kveldens travtips: Elitebanker i V76

Tre hester gjør normalt opp i eliteløpet for kaldblodshester, men vi sjanser på Teddy Gutten Støen.

Trioen Teddy Gutten Støen, Gylden Balder og Smedheim Solan peker seg litt ut i V76-6.

– Posisjoner, tempo og dagsform vil avgjøre. Men Teddy Gutten Støen er i alle fall i stand til å gjøre grovjobben selv, om formen er på plass, mener VGs travekspert Anders Olsbu.

Alt fra Bjerke kan du se direkte på trav.vg.no onsdag fra kl. 17.30. Våre eksperter setter opp flere spennende andelslag til omgangen. Disse finner du på eksperten.vg.no.

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Lite V76-forslag (store bokstaver): 324 kroner

Stort V76-forslag (over streken): 1944 kroner





EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, lar Teddy Gutten Støen stå ugardert. Foto: Equus Media

V76-1 (2100ma)

1 ART ON LINE

5 BRASIL BOKO

3 Call Me Hanover

6 Big City Rambler

2 Global Oracle

7 Ja El Tomcat

----------------------------

10 Goldomaster

4 Paolo America

8 Pine News

9 Lorne Elijon Gatling

Favoritten:

Art On Line har gått flere sterke travritt i Frankrike. Rite On Line-sønnen er kjapp fra start og kan lede hele veien om formen er på plass.



Outsiderne:

Call Me Hanover er en veldig bra montéhest på sitt beste, og nå virker han til å være skikkelig på gang igjen. Lundstrøm Wolden-traveren har sittet fast i sine to siste løp, som har vært vanlige travløp. Viser han seg fra sin beste side kan han yppe seg mot de to utenlandske gjestene. Husk at han gikk 1.11,8 over sprintdistanse i et travritt i mai i fjor, det var imidlertid over sprintdistanse. Hesten har landschampion Kvasnes på ryggen.



Luringen:

Brasil Boko har ikke vært helt på topp i sine siste starter. Men imponerte i seiersløpene i oktoer, da han vant på 1.13-tider over full distanse. 9-åringen er klart best skoløs og kan man ta av disse, stiger sjansene betraktelig.



Startsiden:

Art On Line kan forsvare sporet.

Trav direkte på VG.no I vårt travstudio kan du følge våre direktesendinger på trav og chatte med våre eksperter. Alle dager:

5+

Tirsdager:

Lunsjtrav fra kl. 13.10

Onsdager:

#V76 og V76 fra Bjerke fra kl. 17.30

Torsdager:

Lunsjtrav fra kl. 13.10

Lørdag:

#LiveLørdagV75 og V75 fra kl. 12.00

* Samt alle ekstra V75-omganger

V76-2 (2100ma)



5 UBET

8 ULLA DEL RONCO

7 ANGELINA HALL

----------------------------

9 Revenge

11 St. Florent Decoy

12 Fleury B.R.

3 Dreamy Queen

4 Carmina Burmana F.

10 Norva Jacase

1 Angelbreed

6 Princess Coger

2 Bolette Tinghøj

Favoritten:

Ubet hadde halsproblemer etter pause sist og var unnskyldt. Men med tanke på det holdt hun bra til femte fra dødens. Husk at Hvistendahl-traveren kun tapte for N.Y. Diamond In The Sky i kvalifiseringen til hoppe-Kriteriet i fjor. I finalen ble det litt feil, og hun ble kun nummer ti. Selskapet er langt enklere her, men formen er noe usikker etter pause. Men er den noenlunde på plass, skal hun regnes med en fin sjanse.



Outsiderne:

Ulla del Ronco vant lett i debuten sist etter å ha overtatt føringen etter 400 meter. Hoppa møter langt tøffere selskap her. I tillegg er sporet sjanseartet, selv om hun er blitt strøket inn et spor. Men Skårnes-traveren har mer å gå på og klaffer det litt med posisjonene, kan det gå veien.



Luringen:

Angelina Hall gjør en veldig spennende start i Hamre-regi. Hun har trent fint, har en del inne og kan være klart forbedret. Andover Hall-datter gikk 1.15,0 full vei i sommer og tapte kun for Viking Nosto og Willy Invalley. Og da travet hun mye av sisterunden i dødens. 5-åringen er strøket inn ett spor og kan vinne om det ikke blir helt feil med posisjonene.



Startsiden:

Ubet kan muligens stikke til tet. Kan bli utfordret av Angelina Hall om hun blir laddet med fra start.

V76-3 (2100ma)



4 SIDSEL

6 THE SWEDE

3 Desire S.E.

1 Trust Boom Bay

----------------------------

10 Yankee Frecel

9 Ønas Julius

8 Digital Star

12 Phantom K.D.

2 Sentry Holmsminde

5 Lucky Cesar

7 C.C. Queen Weber

Favoritten:

Sidsel sto vrient til i spor tolv mot gode hester sist, men avsluttet forrykende til tredje etter å ha ligget bakerst ut av siste sving. Feilfritt og på sitt beste er hun mer enn god nok, men kusken har ennå ikke vunnet løp på 148 starter. Men nå kan det kanskje være dags.



Outsiderne:

Desire S.E. holdt unna fra tet sist etter å ha firt litt i de to foregående startene. Er kjapp fra start og stikker trolig til tet. Om ikke åpningen blir for tøff, kan hun lede lenge, muligens helt inn.…Trust Boom Bay hadde trafikkproblemer sist og hadde alt igjen etter sen åpning. Blir overflydd fra start, men finner dyktige Adrian Solberg Akselsen luken, kan han bli skummel.



Luringen:

The Swede vant enkelt sist han gjestet Bjerke. Siden har han rotet seg bort i to løp, det ene med trippelsjanse. I mellom har han blitt sliten fra dødens. Møter mer riktig motstand nå og fungerer han som best, er han god nok til å vinne.



Startsiden:

Desire S.E. er kjapp. Kan bli utfordret av en feilfri Sidsel. Digital Star er også rask, men står sjanseartet til ytterst på vingen.

V76-4 (2100ma)



8 KAGGE LINA

10 KJAPPE TINNA

9 PAVE JERKILA

----------------------------

3 Mjølner Tulla

1 Solhøy Gunn

4 Ty Linn

5 Eos Marinka

6 Ty Lea

12 Ånei

11 Ty Riga

2 Engli Ilmina

7 Ingerø Mari

Favoritten:

Kagge Lina har vært bra over lengre tid og nå har også seirene kommet etter at hun hadde mange gode plasseringer på sensommeren og høsten. Nå har Bjølgerud-traveren vunnet hele fire av sine fem siste starter. Hoppa står sjanseartet til ytterst på vingen, men feilfritt og med klaff kan hun vinne igjen.



Outsiderne:

Pave Jerkila har sviktet med galopp i sine siste starter, men husk at hun blant annet vant et V75-løp på Leangen i fjor høst mot langt tøffere motstand enn dette. Feilfritt og på sitt beste er hun mer enn god nok. Men hun er og blir en stor outsider.



Luringen:

Kjappe Tinna er ikke så lett å få inn på bestilling, da hun kun har vunnet to ganger på 48 starter. Men sist avsluttet hun solid etter hinder i V75 til tredje bak Trø Hera og Brenne Blissi. I starten før tapte hun kun for Vill Solen og Villas Cato.



Startsiden:

Solhøy Gunn, Engli Ilmina, Ty Linn, Eos Marinka og Ty Lea kan alle løse bra, men det er bare Ty-traverne som kan regnes som travsikre. Noe åpen startside.

V76-5 (1609ma)



3 THAI ALLURE

5 GUY FANATIC

----------------------------

11 Al B. Back Zet

4 Perfect Stent

7 S.M.K. Star

2 Backgammon

1 Looking Flower Shine

12 Aharddaysnight

6 Edgar di Quattro

8 Miss Mirchi

10 Lui's Black Label

9 C.R.L. Norma Dean

Favoritten:

Thai Allure har vært positiv i sine to starter for dyktige Morten A. Pedersen. Første gang ut gikk han bra etter galopp. Sist avsluttet han sterkt fra køen til femte bak Clint Classic og Noir Sun. Nå kommer vallaken trolig ut skoløs fremme, noe som kan være et klart pluss. Sprint er neppe noen fordel, men bare han holder seg til rett gangart, kan en seier være innen rekkevidde.



Outsiderne:

Al B. Back Zet var klart forbedret sist, hvor han vant lett fra tet. Står mer sjanseartet til i bakspor nå, men med litt tempo kan han runde til en trippelplass.



Luringen:

Guy Fanatic var under pari sist og feilet seg bort gangen før. Vant lett fra tet tredje sist og er klart best i den posisjonen. Har et par raske på innsiden, men skulle han komme foran stiger sjansene.



Startsiden:

Perfect Stent og Guy Fanatic kjemper trolig om føringen. S.M.K. Star er heller ingen sinke, men står litt langt ute.

UTFORDRER: Gylden Balder knep seieren fra Teddy Gutten Støen i sitt comeback etter skade sist. Med full klaff kan han muligens utfordre favoritten igjen. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V76-6 (2100ma)



5 TEDDY GUTTEN STØEN

----------------------------

11 Gylden Balder

7 Smedheim Solan

1 Tekno Jerken

3 Jærvsørappen

6 Bokli Vind

9 Odd Herakles

2 Norheim Jærv

4 Finnskog Sjefen

8 Jærvsø Ole

Favoritten:

Teddy Gutten Støen ble speedet ned av Gylden Balder på streken sist, da kusken var litt uoppmerksom. Gangen før ble han toer bak Tekno Odin i Vintillatravet, men han var ikke helt frisk da. På sitt beste er han i stand til å gjøre grovarbeidet selv, men formen er nok ikke helt på topp. Uansett skal han ha en fin sjanse.



Outsiderne:

Smedheim Solan likte ikke den lange reisen til Forus sist og var langt under pari. Var god i de to foregående startene i Hamre-regi. Første gang ut holdt han unna for en tapper Lome Brage. Gangen etter måtte Smedheim Solan gjøre grovjobben, men likevel sto han på flott til annen bak sistnevnte. Står langt ute på vingen, men skulle han komme seg foran, stiger sjansene.



Luringen:

Gylden Balder var fantastisk i sitt comeback sist. 9-åringen ble gitt et snilt løp, men speedet ned Teddy Gutten Støen på streken etter at alt løste seg. Er blitt strøket inn ett spor, og ligger han på skuddhold ut mot oppløpet, skal ingen føle seg sikre.



Startsiden:

Norheim Jærv og Finnskog Sjefen er nok de kjappeste, men de slipper nok.

V76-7 (2100ma)



11 SPEEDMEISTER

4 MASTER KEMP

5 TOTO

10 KING ROYAL

6 SUPER BULL

2 SONADOR

3 LAVEC VA BENE

1 JACUZZI O.

12 LIGHTNING PHOTO

----------------------------

8 Pathos Om

9 Alongcameaspider

7 Treatmenice

Favoritten:

Speedmeister fikk seiersrekken brutt sist, men gikk intet dårlig løp. Han måtte angripe for tidlig, men sto på strålende til annen bak Millroyce. Ligger Brinch-traveren på skuddhold i siste sving, blir han veldig farlig.



Outsiderne:

Toto var ikke langt bak Millroyce tross femte sist. Holdt unna for I'm The Answer U.S. (20 m tillegg) gangen før.



Luringen:

Master Kemp avsluttet solid sist, men kjørte seg fast bak Millroyce. Viser han samme takter kan han bli skummel.



Startsiden:

Nr. 1,3,4,5 og 6 kan alle løse fort.