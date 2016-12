Kveldens travtips: Duell i duellen

Duellen mellom Call Me Hanover og Ja El Tomcat kan være avgjørende i kampen om montéchampionatet.

Venninnene Siv Emilie Løvvold og Kristine Kvasnes kjemper en durabelig kamp for å bli årets montéchampion. Per i dag har Kvasnes 26 seirer, to mer enn Løvvold som er sugen på tittelen.

– Løvvold og Kvasnes er meget dyktige ryttere som alltid får det beste ut av hestene. De er flinke til å posisjonere seg og bedømme tempo. Call Me Hanover og Kvasnes får et knepent favorittstempel foran Ja El Tomcat og Løvvold. Call Me Hanover og Ja El Tomcat ble henholdsvis annen og tredje bak Global Oracle som sto 20 meter foran sist. Men Ja El Tomcat hadde klart størst fart over mål og kan meget vel utfordre favoritten, mener Olsbu.

Som alenestrek lanserer han Ronato.

– Ronato har fine forutsetninger. Mangelrød-traveren er veldig kjapp fra start og stikker normalt til tet. Full distanse er ingen fordel, men om ikke åpningen blir for tøff eller han ligger for hardt på, kan han meget vel holde unna. Skulle favoritten mot formodning svikte, er det mange om beinet, sier Olsbu.

Lite V65-forslag (store bokstaver): 168 kr

Stort V65-forslag (over streken): 1890 kr

Lite V5-forslag (store bokstaver): 42 kr

Stort V5-forslag (over streken): 1764 kr

V65-1 (2100mv)

2 WIKVINNI

3 LOME LOTTA

12 NADINE U.N.

9 TORI HULDRA

4 Trons Torila

------------------------------

11 Bare Mia

10 Turbo Marie

1 Mira

6 Hovsjerka

7 Tundra

8 Areta Mollyn

5 Hvalstad Helga



V65-2 (2100ma)

9 CALL ME HANOVER

4 JA EL TOMCAT

------------------------------

7 Shaman Star M.

2 Paolo America

6 Big City Rambler

3 Pine News

10 Quarnac de l'Iton

1 General Ideal

5 Kendrick Jr.

8 Lorne Elijon Gatling

V65-3 (2100ma)

2 BOL ODIN

8 HADLAND STJERNEN

9 VIKSON

------------------------------

6 Bjørnemyr Texa

3 Birk Jerven

11 Troll Kaksen

4 Løve Lomen

7 Fjeldbaus

5 Grimsjon

1 Lille Senumsprinsen

10 Fintore



V65-4/V5-1 (2100mv)

10 BRAGE JERVEN

13 Sølv Gutt

7 Hønn Spik

6 Lønne Jerkeld

15 Gardin Trappa

1 Gonagas Rebell

3 Hvalstad Loke

9 Smedheim Maia

8 Kaldbekk Borken

------------------------------

2 Brevik Juli

12 Refs Elita

4 Rusken Junior

14 Bjarnis

11 Smiths Iver



V65-5/V5-2 (2100ma)

5 CAPRI SUN

8 UBET

2 TRADES BEAUTY FACE

4 MONIQUE ROYAL

1 FANNY B.R.

9 EXCLUSIVE G.T.

3 FLEURY B.R.

------------------------------

10 Amelie Division

7 Dreamy Queen

6 Daisy Va Bene

12 New Venue

11 Freia Bonanza



V65-6/V5-3 (2100ma)

2 RONATO

------------------------------

6 Hawking

3 King Royal

4 Ramos Boy

7 Arc Va Tout

11 Jackhammer

10 Selmas Classic

9 Jaccaroo

1 Rolin

12 Gary Hoist



V5-4 (2100mv)

3 DAARLING AM

7 Carmina Burmana F.

------------------------------

1 Beat'em All

4 Toledoss

5 Super Crick

6 Olympic Lady

9 I'm On Fire

8 Dee Dee B.R.



V5-5 (2100mv)

11 FRØYU PELLE

10 LYGNE ODINE

2 HAUGESTAD GABRIELLE

3 ASK EMBLA

5 TENK NÅ DINA

13 RÅDIM FAKSEN

7 Tangen Helen

8 Valle Oda

12 Harald

9 Jenny Lill

6 Hauan Hera

4 Bufjells Magi

1 Brødsjø Brisa

14 Odin Ø.K.

------------------------------

Dagens banker

Ronato - se DD-2.



Dagens luring

Ubet - se DD-1.



DD-1:

Capri Sun får et knepent tips i DNTs unghestserie for hopper. Hun gikk bra etter galopp snaue runden igjen sist og er god nok om hun skulle vise seg fra sin beste side. Ubet tapte kun for N.Y Diamond In The Sky i en hoppe-Kriterie-kvalifisering. I finalen gikk hun med et ømt kne og trakk seg. Har ikke startet siden, men har trent fint. Står sjanseartet til spormessig, men med klaff er hun ikke ueffen.



DD-2:

Ronato har fine forutsetninger med spor og motstand, men distansen kunne gjerne vært litt kortere. Mangelrød-traveren stikker normalt til tet og kan lede lenge, forhåpentligvis helt inn, om ikke åpningen blir alt for tøff og han ligger for hardt på underveis. Åpent bak favoritten.



DD-1: 5,8,2,4,1,9,3 DD-2: 2 = 7 rekker