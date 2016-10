Kveldens travtips: Dobbel Jackpot

Det ble en uløselig V65-rekke i Jackpot-omgangen på Biri Travbane fredag. Dermed er det dobbel Jackpot med over 1,1 millioner kroner ekstra i sekserpotten på Drammen Travbane i kveld.

VGs travekspert, Anders Olsbu, kjører uten alenestreker. Det nærmeste han kommer er Fabian B.R.

– Fabian B.R. har vært overlegen i begge sine starter hittil i karrieren og er et stort talent. Faren denne gang ligger i sporet. Det er alltid en viss fare for galopp fra det trange annet- og fjerdesporet på voltestart, spesielt for litt urutinerte hester. Men kommer Aagre-traveren seg bare feilfritt av gårde, spør han neppe noen om seieren, sier Olsbu.

I V65-finalen venter han et oppgjør mellom Patricia Hastrup og muligens Remee la Marc.

– Dette løpet kan fort bli avløst på startsiden. Får Patricia Hastrup overta eller ta en lengde på Triple Crown er trolig løpet kjørt. Blir hun hengt opp i dødens, stiger sjansene for Remee la Marc som var god til seier sist og som kan få et fint smygløp, mener Olsbu.

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, spiller uten alenestreker på Drammen Travbane i kveld. Foto: Equus Media



V65-1 (2100ma)

1 WILLY INVALLEY

4 RESPECT

5 FAIRYMAN

2 ANIMALI

9 A Million To One

----------------------------

8 Neo Palema

11 Jet Z.

3 Ironlady

10 Riverside Star

6 Gregorian

7 Red's Chipchip

12 Self Suit G.T.



V65-2 (2100ma)

2 VOJE JERV

4 SOLKONGEN

3 DAN VIKING

----------------------------

6 Granly Storm

5 Bjørnemyr Dennis

8 Komnes Molla

10 Kul Stilling

9 Min Kuling

1 Smiths Iver

V65-3 (2100mv)

2 FABIAN B.R.

1 Monique Royal

----------------------------

7 Mr. Malando

10 Figaro B.R.

5 Universal Point

9 L.J.'s Moviestar

6 Del Rev E.

8 Income

11 Fia Pedro

3 Florry's Princess

4 Free Million

12 Nearmiss



V65-4/V5-1 (2500mv)

1 BRENNE BRUNETT

3 SPANG KONGEN

8 EIGELANDS SPRETTEN

10 FJORD JERKA

9 KAGGE LINA

----------------------------

6 Lillegutt Trollet

5 Engli Ilmina

7 Torvald

2 Wik Viking

12 Vangs Odin

4 Ringstad Svarten

11 Storler Guten



V65-5/V5-2 (1700ma)

1 DIGITAL STAR

2 ZOOT VA BENE

5 WALLNER

11 Arn

3 Buttercup

----------------------------

8 Nothingelsematters

9 Bon Amie S.T.

4 Don Julio

12 Likable Heldia

6 Young Gunner

7 Somolli Favorit

10 Casino Dream



V65-6/V5-3 (1700ma)

6 PATRICIA HASTRUP

9 REMEE LA MARC

----------------------------

3 Triple Crown

5 Trinitro

8 Democrat

7 Cadabra Tooma

10 Kendrik Jr.

1 Beak's News

2 Big City Rambler

4 Hard Cider



V5-4 (2100mv)

3 GRUNDSVOLD LOKE

5 NORDBY SLEIPNER

10 SMEDVIKTOR

8 FINNSKOG FOKUS

9 TY LI

----------------------------

6 H.M. Hird Balder

4 Skogly Prinsen

7 Millionolga

1 Kolnes Viktor

2 Rokketroll



V5-5 (2100mv)

2 PRÆRIE GLIMT

8 Mjølner Brun

6 Kagge Luna

----------------------------

5 Poker Faksa

3 Fridtjof

1 Krylling Kompis

9 Rusken Junior

11 S.G. Jerv Blesa

7 Hafell Odin

10 Hornnes Karamell

4 Jillborka



Dagens banker

Ingen, men Fabian B.R. kan være et alternativ i denne V65-omgangen med dobbel Jackpot. Med feilfri avgang fra et trangt annetspor, er det normalt snakk om en vinner. Han er ubeseiret på sine to løp hittil i karrieren.



Dagens luring

Brenne Brunett fullførte bra fra dødens sist. Møter skjerpet lag, men står spennende til alene på strek. Kan lede lenge, muligens helt inn.



DD-1:

Digital Star, Zoot Va Bene og Wallner er alle kjappe nok til å være med å kjempe om føringen. Den som kommer foran, sitter med de beste kortene, vel og merke om åpningen blir alt for tøff.



DD-2:

Patricia Hastrup har imponert mot gode hester i Sverige i det siste. Brenne-traveren er lynrask fra start, men har raske Triple Crown på innsiden. Men kommer hun først foran, blir hun vrien å tukte. Blir det tøff kjøring dem to i mellom, ligger veien åpen for Remee la Marc som var god til seier fra tet sist.



DD-1: 1,2,5 DD-2: 6,9 = 6 rekker