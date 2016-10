Kveldens travtips: Dobbel Jackpot

Ingen klarte seks rette hverken på Biri fredag eller Leangen i går. Dermed er det Jackpot og 1,2 millioner kroner ekstra i sekserpotten på Forus Travbane i kveld.

Det ser langt mer favorittpreget ut i kveld enn i de siste V65-omgangene, så den doble Jackpoten kommer godt med. VGs travekspert, Anders Olsbu, bankertipper Sejr Gammelsbæk i V65-innledningen.

– Sejr Gammelsbæk avsluttet bra til fjerde i Kniksen æresløp sist, et løp den senere svenske mesteren Ivar Sånna vant. Denne gang møter han langt enklere lag. Har innerspor på tillegg, men bare det løser seg i det vesle ni-hestersfeltet, bør han runde til en enkel seier, mener Olsbu.

Han synes også Lucky Vegas er et klart alternativ.

– Det ble feil for Lucky Vegas i V75 sist. Han ble sittende da angrepet kom da. I de to foregående løpene vant han lett fra tet. Det kan fort bli reprise, sier traveksperten.

B.B. Terje T. er en sikker vinner i V5-finalen.

– I V5 er det kun fire løp å tippe. B.B. Terje T. var uheldig og feilet bort en trippelplass bak Ingbest i selveste Derby sist. Møter skral motstand nå og må brekke et bein for å tape, mener Olsbu.

Våre eksperter setter opp flere spennende andelslag til omgangen. Disse finner du på eksperten.vg.no.

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Lite V65-forslag (store bokstaver): 135 kr

Stort V65-forslag (over streken): 2016 kr

Lite V5-forslag (store bokstaver): 75 kr

Stort V5-forslag (over streken): 672 kr

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, klemmer til med bankeren innledningsvis i form av Sejr Gammelsbæk. Foto: Equus Media



V65-1 (2040mv)

4 SEJR GAMMELSBÆK

--------------------------------

1 Wasabi Cloc

2 Silas Hovmand

3 Lucky Princess

6 Relight My Fire

8 Dacke Håleryd

7 Berlusconi

5 Maldini di Quattro

9 Kilkenny



V65-2 (1600ma)

7 SPIK MOLLYN

2 ALSAKER TORRES

1 KARMLAND SIV

9 Seile Perla

4 Karmøy Juni

3 Åspe Viktor

--------------------------------

8 Kleppe Skranten

6 Madla Tor

5 Branddon

Trav direkte på VG.no I vårt travstudio kan du følge våre direktesendinger på trav og chatte med våre eksperter. Alle dager:

5+

Tirsdager:

Lunsjtrav fra kl. 13.10

Onsdager:

#V76 og V76 fra Bjerke fra kl. 17.30

Torsdager:

Lunsjtrav fra kl. 13.10

Lørdag:

#LiveLørdagV75 og V75 fra kl. 12.00

* Samt alle ekstra V75-omganger



V65-3 (2040mv)

5 JOHN'S BOY

4 EGON LOBELL

9 CALL THE JUDGE

--------------------------------

2 Lady Toy Star

3 Napoleon Coral

6 Xante

8 Edgar di Quattro

11 Neverloose Volcano

10 Iron Lion Zion

7 Amber Mile



V65-4/V5-1 (2040mv)

1 GODTEPÅSEN

8 VALLE TIRIL

9 ÅSE ELDEN

7 THESS PRINSEN

6 BJØRKEVIKING

4 Åspe Mix

11 Grude Viktor

10 Pensjonen

--------------------------------

3 Kringelandester

5 Tina Elken

12 Gjerde Tora

2 Valle Indianna



V65-5/V5-2 (1600ma)

3 LUCKY VEGAS

1 Imperium Bo

--------------------------------

7 Brotherman Nibs

11 Spenda Muscle

2 Red Hot Firestorm

9 Benoit Va Bene

8 P.P.'s Perfect

12 Grace Classic

6 Trouville

5 Je t'Aime Winner

10 Cox Pomona Grim

4 Tailor Simoni



V65-6/V5-3 (1600ma)

11 URSULA D.

2 PRETTY SCOTT

7 CATHERINES MELODY

3 Baronesse Hooves

5 Voulez Vous

6 Emilio Scott

12 Don Carlos D.E.

--------------------------------

4 Parabolica

1 Unkas Titan

9 Some Kind Of Monster

10 American



V5-4 (2040mv)

6 VILL SOLEN

3 S.K.'S KARSK

2 ROBUST

7 RAPP TEDDY

11 SALTE FAKSA

4 Timona Ø.K.

--------------------------------

5 Hadland Jerkson

10 Beck Odin

1 Elias

8 Verdals Faxå

9 Villting



V5-5 (2040mv)

6 B.B. TERJE T.

--------------------------------

3 Solberg Jela

1 Årsvoll Prinsen

2 Sangvikskongen

4 Jo Frøkna

5 Lykkje Ambjørg



Dagens bankere

Sejr Gammelsbæk (V65) avsluttet flott til fjerde i et eliteløp Ivar Sånna vant i Bergen sist. Gangen før var han helt overlegen. Bare det løser seg fra innerspor på tillegg, vinner han igjen.

B.B. Terje T. (V5) var uheldig i selveste Derby sist, hvor han feilet bort en mulig annenplass kort før mål. Får ikke billigere løp enn dette og er en klink vinner.



Dagens luring

Godtepåsen feilet i striden i et V75-løp Art Miklagard vant sist. Er noe usikker, men feilfritt kan han muligens ta sin første seier i sitt 20. forsøk.



DD-1:

Lucky Vegas ble det feil for i V75 sist da han ble sittende da angrepet kom. I de to foregående startene har han vunnet lett fra tet. Kommer han seg foran, spør han neppe noen om seieren.



DD-2:

Ursula D. går gode løp hver gang. Var solid toer bak Joe Frazier fra dødens sist. Vant lett i de to foregående startene. Står sjanseartet til spormessig, men med litt tempo innledningsvis kan hun runde alle til slutt. Pretty Scott var milevis forbedret i Wiig-regi sist. Tross startgalopp avsluttet han sterkt og tapte kun for gode Xante. Er kjapp ut og skulle han komme foran, kan det holde helt inn.



DD-1: 3 DD-2: 11,2,7 = 3 rekker