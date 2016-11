Kveldens travtips: Banker direkte

VGs travekspert, Anders Olsbu, klemmer til med bankeren direkte i form av Lucky Vegas i V65-omgangen på Bergen Travpark i kveld.

Pål Buer-traveren Lucky Vegas har vunnet hele 9 av 16 starter hittil i karrieren og står fint til på strek.

– Lucky Vegas har vunnet veldig lett fra tet i tre av sine fire siste starter. I V75 nest sist ble det feil da han ble sittende da angriperne kom. Dermed var det løpet spolert. Nå står han til for tet igjen og skal ha en god sjanse til å lede hele veien, selv om selskapet er skjerpet og det jager noen gode hester bakfra, sier Olsbu.

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, lar Lucky Vegas stå ugardert i V65-innledningen. Foto: Equus Media



V65-1 (2100mv)

2 LUCKY VEGAS

---------------------------------

8 Arthurian Hanover

6 Waikiki Man

4 Largo Launcher

3 I.D. Gann Gill

7 The Flying Jet

5 Timber Mile

1 Starmate

10 Winner Augustinu

9 French Victory



V65-2 (1600ma)

7 ÅSE MARIT

11 MONARKEN

12 TANA FAXEN

5 NORSTINE

6 VILJAR JANNE

9 LYKKENS LILLEGUTT

2 BOVIS TOBIAS

---------------------------------

3 Vertigo Mindi

4 T.H. Thermina

1 Kolnes Faksa

8 Madla Perlå

10 Ulsrud Perla

V65-3 (2100ma)

1 VARGAS F.

8 Oro Pepper

3 Fast Money

4 Ladina D.E.

---------------------------------

11 Showmethevictory

10 Winner Vang

7 Scioto Downs

9 Sailor Girl

5 K.L.M. Rouge

6 Tristan Dalimo

2 Kalland Constitution



V65-4/V5-1 (1600ma)

7 TUXI FRØYA

2 KUVEN STORM

11 LYN VICTOR

8 OLU LYKKJAR

4 ODINS HØVDING

---------------------------------

5 Torpa Njål

12 Støa Stili

9 Vertigo Knekten

3 B.B. Odin

10 Vertigo Drøm

1 Mo Ronja

6 Terna Gutten



V65-5/V5-2 (1600ma)

2 TROLL T.

12 FRØYU TRYM

5 ÅSE ELDEN

---------------------------------

1 Kilerauen

11 Karslig

10 Haukeli Lilla

8 Kamaro

6 Jossejerven

3 Tun Tora

9 Spik Lotta

4 Miramill

7 Super Lisa



V65-6/V5-3 (2100mv)

7 WHATAWINNER S.S.

10 ARCTIC TANIC

1 BOLETTE TINGHØJ

---------------------------------

5 Ina's Ballerina

6 Loreal J.

13 Miss Chanel

8 Electra Queen

3 Thaila

11 Tyson Hastrup

9 Malou Fame

2 Super Emi

12 Inga Princess

4 Talk Of Tiinie

14 Megalomaniac



V5-4 (2100mv)

6 CHAD BOKO

2 Emil Fame

8 G.H. Trotter

5 Diego Kievitshof

3 Je t'Aime Winner

4 Pearl Harbour D.

1 Revoir

7 Runday's Power

---------------------------------

V5-5 (2100mv)

1 TORA JERVEN

---------------------------------

4 Tin Spika

8 Flyten

5 Vimse Sindre

9 Mo Line

3 Lilli Viktoria

2 Per Viking

7 Bjørkekongen

6 W.J. Elvis



Dagens banker

Lucky Vegas (V65) vant lett fra tet sist. Feilfritt skal han ha en god sjanse til å holde unna igjen.

Tora Jerven (V5) gikk 1.31,5 i prøveløpet. Viser han tilsvarende, er han helt overlegen.



Dagens luring

Bolette Tinghøj - se DD-2.



DD-1:

Troll T. holdt unna fra tet sist. Er kjapp ut og kan lede hele veien igjen. Frøyu Trym er i sitt livs form og har vunnet enkelt i sine to siste starter. Står sjanseartet til, men med tempo og posisjonsklaff er det ikke umulig.



DD-2:

Whatawinner S.S. har vunnet to av sine tre siste starter og er god nok på sitt beste. Arctic Tanic kunne ikke stå i mot M.L.'s Orlando sist, men fullførte fint til annen. Bolette Tinghøj vant fra tet i norgesdebuten på Haugaland. Står fint til på strek og kan muligens holde unna om hun viser seg fra sin beste side.



DD-1: 2,12,5 DD-2: 7,10,1 = rekker