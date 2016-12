Kveldens travtips: - Avsluttet forrykende

Jobama fikk seiersrekken brutt sist, men gikk likevel ett av sine beste løp. VGs travekspert, Anders Olsbu, tror vallaken er tilbake på vinnersporet igjen i kveld.

Jobama radet opp fire strake seirer, men måtte nøye seg med en fjerdeplass sist.

– Jobama var ute i et knalltøft V76-løp sist, hvor gode Chief Orlando vant foran W.J. Eminent Bergen og Nolessthanperfect. Mye tøffere lag enn han har gått i til vanlig. Dessuten sto han i bakspor. Men han avsluttet forrykende via femtespor i siste sving og nådde frem til fjerde. 7-åringen er kjapp fra start og har en god tetsjanse. Om ikke åpningen blir alt for tøff, skal han ha en god sjanse til å lede hele veien, mener Olsbu.

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, lar Jobama stå ugardert på Momarken Travbane i kveld. Foto: Equus Media



V65-1 (1640ma)

1 CANTAB GENIUS

12 NOIR SUN

10 JACOBINE Y.

---------------------------------

8 Neo Palema

11 Amazing News Merci

7 Norva Young

4 Tenor T.K.

2 City Va Bene

9 Trytobe

3 Chezando

6 K.N. Speedy Chris

5 Beak's Tamara



V65-2 (2140ma)

2 SKYFALL

3 THREETIMESALADY

1 Al B. Back Zet

5 Priscilla E.P.

---------------------------------

7 J.T.'s Jet

8 Lindy Cru

6 J.B.'s Oscar

4 Cochise

9 Romellut Bonanza

V65-3 (2140mv)

2 HAUGESTAD GABRIELLE

1 TEKNO TEDDY

7 MJØLNER ZORRO

3 ADELINN

8 Eldhusodin

9 Alm Elden

6 Silkebris

---------------------------------

4 Sikvelands Odine

5 Min Kuling



V65-4/V5-1 (1640ma)

4 ELTEBOS HÖIBYSARA

9 NITO NICKLAS

5 LUNDRAPP

10 HOF LOTTA

6 HEIDI SOLO

12 Myrviks Anton

2 Stolt Odin

1 Moe Braga

11 Eld Grim

---------------------------------

7 Rolexson

3 Hvalstad Helga

8 Nordli Spik



V65-5/V5-2 (2140ma)

4 JOBAMA

---------------------------------

8 Desire S.E.

7 Phantom K.D.

5 The Secret Light

9 Yankee Frecel

2 Luckyline Cesar

10 Restless Explosion

1 Touch Of Babe

6 Eurita

12 Likable Heldia

11 Alone Man S.T.



V65-6/V5-3 (2140ma)

3 MJØLNER ALLVINN

4 TRØ FLAX

---------------------------------

10 Stumne Luna

7 Kiro Bia Balderina

11 Rem Odin

12 Kongs Stjerna

6 Klocksve Sprinten

1 Perfekt

2 Veels Balder

8 Sør Rigo



V5-4 (2140mv)

5 NORVELOUS FAIRYTALE

7 MUDDYMAN

8 AYRTON SIMONI

---------------------------------

1 Smooth Cadillac

4 A. Priori

3 Dream Cosmic

9 C.C. Sina

6 Lana Division

2 Speedy Manu



V5-5 (2140mv)

5 EOS MARINKA

7 ÅNEI

6 EMIL

2 VETHE JERVEN

3 VIRAK

---------------------------------

4 Bertekongen

1 B.B. Juventus



Dagens banker

Jobama - se DD-1.



Dagens luring

Eltebos Höibysara har kun vunnet to ganger på 70 starter, men holdt unna for de tøffeste utfordrerne her sist de møttes. Da holdt hun helt inn inn tross en tøff 1.20-åpning. Feilfritt er hun god nok, men hun er ikke lett å få inn på bestilling.



DD-1:

Jobama fikk seiersrekken brutt sist, men gikk uansett et meget sterkt løp, kanskje sitt beste. Da avsluttet han fortest av alle via femtespor i siste sving til fjerde og tapte kun for hester som Chief Orlando, W.J. Eminent Bergen og Nolessthanperfect. Er bra fra start og fra tet kan han bli vrien å tukte.



DD-2:

Mjølner Allvinn fortjener snart en seier etter tre strake annenplasser. Tapte for en meget opplagt Kagge Lina sist og for gode Villas Cato i de to foregående løpene. Trø Flax var god toer bak Eigelands Spretten etter litt hinder sist. Holdt unna fra tet i V75 tredje sist. Skuffet i mellom. På sitt beste er han god nok.



DD-1: 4 DD-2: 3,4 = 2 rekker