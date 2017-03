Kveldens travtips: 1,1 mill. ekstra i potten og stjernecomeback i V76

Det ligger nærmere 1,1 millioner kroner ekstra i syverpotten i en spennende V76-omgang på Bjerke Travbane i kveld, hvor årgangstoppen Born In The U.S.A. gjør comeback etter skade.

Flere av landets beste 4-åringer kommer ut i V76-6.

– Stortalentet Born In The U.S.A. var årgangens beste før han ble skadet i fjor. Men det signaliseres et passivt opplegg første gang ut. Og hesten møter blant annet den gode Hamre-duoen Moni Viking og Chief Orlando. Førstnevnte ble treer i EM og toer i Kriteriet i fjor, mens Chief Orlando som er lynrask fra start er blitt strøket inn et spor. Et spennende oppgjør som jeg gleder meg stort til, sier Anders Olsbu, VGs travekspert.

Han bankertipper for øvrig Dillon K.W. i denne spennende V76-omgangen.

– Dillon K.W. var overlegen i sin første start i Norge igjen etter å ha forsøkt seg i Frankrike uten hell. Tross bakspor kan han runde til seier i dette ungdomsløpet, mener Olsbu.



Dagens banker:

Dillon K.W. (V76-5) var lekker til seier i sitt comeback etter et mislykket Frankrike-opphold.



Dagens luring:

Mon Petit Cheval (V76-1) vant direkte på en 1.11-tid etter pause i fjor vår. Tross sporet er han farlig å avskrive.

Alt fra Bjerke kan du se direkte på trav.vg.no onsdag fra kl. 17.30.





EN GARDERING: Jet Voice tok en etterlengtet seier på Jarlsberg sist. Møter tøffere lag nå i V76-innledningen, men han kan være aktuell som en gardering. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V76-1 (1609ma)



6 DONATOMITE

5 ROCKNROLL FI

8 MON PETIT CHEVAL

4 FLIRTIN BEACH

3 JET VOICE

--------------------------------

1 Obi

7 Oscar Ribb

2 Standup And Fight

Løpet:

Fem-seks hester kan vinne i V76-innledningen.



Favoritten:

Donatomite har fått et par løp i kroppen i Hamre-regi. Sist kunne han ikke stå i mot en meget opplagt Photo Va Bene etter en 1.10-åpning. Brukte også litt krefter i en omstart. USA-importen er kjapp fra start, men har noen raske på innsiden. Kommer han foran seg foran stiger sjansene. Bare han unngår dødens kan han vinne.



Outsiderne:

Rocknroll Fi kommer ut etter litt pause. Vallaken er mer enn god nok på sitt beste og har sett fin ut i trening. Er normalt med i striden.



Luringen:

Mon Petit Cheval kommer ut etter pause, men pleier å være god på direkten. Han rapporteres veldig fin i trening. Moberg-traveren vant på 1.11,7 på raske Färjestad i årsdebuten i fjor. Så fulgte han opp med en annenplass bak Tripolini V.P. på Årjäng. Travet 1.12,6 over full distanse da. Står ytterst på vingen, men feltet er uansett lite og det bør klaffe greit med posisjonene. Skulle det bli tøff kjøring i front, blir ikke jeg overrasket om han skulle runde alle.



Startsiden:

Obi er kjapp, men det signaliseres ryggløp. Jet Voice, Rocknroll Fi og Donatomite er alle interessert i føringen. Flirtin Beach er heller ingen sinke. Noe åpen startside.

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, bankertipper Dillon K.W. som vant veldig enkelt i sitt comeback på norsk jord. Foto: Equus Media



V76-2 (2100ma)



3 KICK OFF CLASSIC

4 CONCON W.

6 RESTLESS BY THE SEA

10 THAT'S GOOD CHIP

--------------------------------

7 Pilot Joe

9 Beniwiwi

1 Giant Dream's

2 Free Million

8 Nothingbuttaillights

Løpet:

Jeg tror fire hester gjør opp i dette 4- og 5-årsløpet.



Favoritten:

Kick Off Classic har gjort greie løp i vinter uten å ha overbevist stort. Men nå virker Trond Anderssen-stallen å begynne å komme skikkelig i form igjen etter mye sykdom. 4-åringen er behandlet og kommer ut etter pause. Kanskje kommer han ut i en forbedret utgave. I så fall tror jeg han kan være i stand til å vinne med litt posisjonsklaff.



Outsiderne:

Concon W. knep seieren fra Victory Cosmic etter en tung reise i årsdebuten nest sist. Sist måtte han imidlertid se seg knepent slått av Filippa B.R. Fungerer Steinar Holm-traveren som best, kjemper han om seieren igjen.



Luringen:

That's Good Chip var tapper toer fra dødens sist. Ga ledende Mr. Sopranos en trykk på siste bortre, men ble frakjørt på oppløpet. Var uansett positiv. Kommer ut etter litt pause nå, men har sett fin ut i trening. Blir det litt kjøring i front, kan han runde til seier. Skal uansett regnes blant de tre.



Startsiden:

Giant Dream's er kjapp ut, men det signaliseres ryggløp. Kick Off Classic og Restless By The Sea er nok ute etter å overta.

V76-3 (1609ma)



9 EIKMANN

2 DAG STØVAR

3 Elegant

--------------------------------

12 Stensvik Martin

6 Viking Faks

8 Kodran

7 Vinteld

4 Tundra

11 Jørnstu Vilja

10 Løkki Ess

5 Skogly Prinsen

1 Ramstad Knerten

Løpet:

To hester peker seg ut i dette kaldblodsløpet, men vi tar også med outsideren Elegant.



Favoritten:

Eikmann har vært bra i sine fire starter i sitt comeback. Første gang ut tapte han kun for Spang Kinge. Gangen etter tross et par måneders opphold vant han greit foran Prins Philip etter et perfekt løp i lederrygg og angrep via siste indre. Så tapte han kun for meget gode Lille Jim og Ask Eld. Avsluttet flott etter hinder og sen åpning og var ikke mye slått. Sist gikk han en solid langspurt til seier foran Viking Faks. Står til for et fint løp og kan speede inn til en ny triumf.



Outsiderne:

Dag Støvar skuffet litt sist og tredje sist, men har vært god ellers. Står fint til spormessig og kan absolutt vinne om han er tilbake på topp. Husk at 8-åringen har vunnet hele 15 av 34 løp hittil i karrieren og skal regnes igjen.



Luringen:

Elegant har vært svak etter pause og må være radikalt forbedret om han skal være med i striden. Sist ble han imidlertid dratt luften ut av. Denne gang blir han kuskeforsterket med Åsbjørn Tengsareid. Trolig fyker hesten til tet. Skulle han vise seg fra sin beste side igjen, kan han lede lenge, muligens helt inn. Men det er snakk om en dypvannsfisk.



Startsiden:

Jeg tror Elegant tar føringen, selv om Vinteld ville prøve seg. Dag Støvar er heller ingen sinke, men det skal godt gjøres å holde Elegant ute på startsiden.





V76-4 (2140mv)



1 TEKNOLOGIKA

3 MOLLA MOLLYN

10 VALBORG

--------------------------------

11 Børke Sindy

2 Runia

6 Komnes Kristin

8 Kringlers Vilja

5 Prinse Lindy

7 Vetla Vinna

9 Bauers Annabella

4 Hornnes Josefine

12 Virvel

Løpet:

Jeg sjanser på tre hester i dette hoppeløpet.



Favoritten:

Teknologika får et spenstig tips første gang ut. Husk at hun kvalifiserte seg til hoppe-Kriteriet i fjor som tredje bak Eigelands Helga og Cuba Stripa. I selve finalen ble hun åttende etter å ha blitt hindret litt på siste bortre. Ble også femte i kvalifiseringen til Biri Oppdretningsløp for hopper, men startgalopperte i finalen. Kommer nå ut etter pause. Sørvik rapporterer om en hest som er godt forberedt og som hun velger å kjøre selv. Om hesten går feilfritt og ikke blir sittende fast, tror jeg den er god nok til å vinne på direkten.



Outsiderne:

Molla Mollyn ble kjørt på sikkerhet oppunder mål sist og måtte se seg ytterst knepent slått av Spang Express. Gangen før var hun god til seier etter å rundet til tet snaue kilometeren igjen. Feilfritt og med posisjonsklaff er hun aktuell på ny.



Luringen:

Valborg har hatt mye utur og er klart bedre enn raden. Blir dessuten kraftig kuskeforsterket med Ole J. Østre. Feilfritt og med klaff kan hun overraske.



Startsiden:

Molla Mollyn og Vetla Vinna er flinke ut. Hornnes Josefine kan også åpne fort, men har et trangt spor. Noe åpent.





V76-5 (2100ma)



11 DILLON K.W.

--------------------------------

9 Ultimate Tango

5 Cantab Genius

4 Columbus Sisu

2 Ethiopia River

1 Doctor Joe

3 Tough Enough

6 Crisp Look

7 Sea Saamedi

10 Bella Jaam

8 Chasing Gold

Løpet:

Jeg lar Dillon K.W. stå alene i dette ungdomsløpet.



Favoritten:

Dillon K.W. var meget god til seier på direkten etter et skuffende Frankrike-opphold. Fra tet lenset han bare unna til en overlegen seier til slutt. Står sjanseartet til spormessig og blir ikke tatt livet av for å vinne dette. Men kommer han greit til, kan han meget vel runde til seier igjen.



Outsiderne:

Cantab Genius er kjapp ut og skulle han komme foran kan han lede lenge, muligens helt inn. Tapte kun for den gode stallkameraten Jet Bug fra den posisjonen nest sist. Sistnevnte vant V75 i helgen. Sist sto han iskaldt til i spor elleve i knallhardt V75-lag under unionskampen.



Luringen:

Ultimate Tango var solid til seier i norgesdebuten tross siste 1200 meter i dødens sist. Er normalt ytterligere forbedret nå og kjemper trolig i toppen.



Startsiden:

Cantab Genius og Columbus Sisu kjemper trolig om føringen.

FAVORITT: Moni Viking gikk med feil balanse sist og var unnskyldt. Fjorårets Kriterie-toer og EM-treer blir favoritt, selv om han møter Born In The U.S.A. og sin stallkompis Chief Orlando. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA





V76-6 (2100ma)



4 MONI VIKING

1 BORN IN THE U.S.A.

8 Chief Orlando

9 W.J. Eminent Bergen

6 Speedmeister

2 Luzifer

--------------------------------

3 Cantab G.T.

5 Perfect Line

Løpet:

Et meget spennende løp, hvor tre av våre beste norskfødte 4-åringer stiller til start. Vi setter dem like godt først. Stor spenning knyttes til comebacket til Born In The U.S.A.



Favoritten:

Moni Viking gikk med feil balanse første gang ut etter pause i hardt V75-lag sist og var unnskyldt. Kan ventes forbedret med den gjennomkjøringen og er god nok til å vinne. Husk at han var knepent slått som annen i Kriteriet sist og ble nummer tre i EM for 3-åringer etter å ha travet den siste kilometeren i tredjespor.



Outsiderne:

Chief Orlando vant lett fra tet i billig lag sist. Avsluttet bra etter sen åpning i årsdebuten gangen før. Er veldig kjapp ut, så får vi se om han blir laddet med. Ikke umulig med posisjonsklaff.



Luringen:

Born In The U.S.A. er tilbake etter skade. Han innledet karrieren som årgangstopp. Men første gang ut signaliseres det et passivt opplegg. Vi tør likevel ikke avskrive ham om det klaffer maksimalt.



Startsiden:

De tre innerste er alle kjappe ut. Chief Orlando kan også være med i tetkampen om han blir laddet med.

UTFORDRER: Storm Odd gikk en bra langspurt til annen bak Guli Järven sist. Klaffer det fra tillegget kan han kjempe i toppen. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA



V76-7 (2140mv)



6 WIK EMIL

2 REMKVIKK

8 LEX LODNEY

10 STORM ODD

--------------------------------

7 Art Haaken

3 Nordby Ask

1 Gikling Romeo

11 Pedrus

5 Alm Kiwi

4 Tojo Prinsen

9 Rinde Kvikken

Løpet:

Jeg prøver meg med fire hester i V76-finalen.



Favoritten:

Wik Emil gikk to sterke løp i Frankrike til fjerde og annen. Om ikke den lange reisen har tatt for mye på, blir han seiersfarlig på direkten.



Outsiderne:

Remkvikk feilet innledningvis sist og havnet bak. Gikk godkjent etterpå og har formen intakt. Kommer han feilfritt ut fra det trange annetsporet, er han god nok.



Luringen:

Lex Lodney kommer ut skoløs for første gang på lenge og har møtt langt tøffere lag enn dette. Han er ikke lett å få inn på bestilling, men klaffer det maksimalt med rett ryggløp, kan han vinne.



Startsiden:

Art Haaken, Wik Emil og Alm Kiwi kan løse bra. En feilfri Remkvikk er heller ingen sinke. Wik Emil er nok best med ryggløp.