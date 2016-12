Kjenner med to Solberg-bankere på Bjerke

Nøkkelkusk Ole-Christian Kjenner mener både Spang Emblan og Super Bull er hodepunkter i V76-omgangen på Bjerke.

Slik vurderer han de syv V76-løpene:

V76-1:

– Han har vunnet tre på rad og har imponert, Spang Emblan. Jeg tror han vinner igjen. Banker! De som likevel vil gardere, skal streke Lilletroll, som jeg selv kjører. Han har stigende form og et bra spor.



V76-2:

– Tre hester skiller seg ut. Prince Tanic, Yankee Lane og Amelie Division er alle gode nok i et glatt løp. En av dem vinner.



V76-3:

– Åpent – likevel med Snurten som logisk favoritt etter sju seirer og seks andreplasser i år. Men fire av andreplassene er kommet de fire siste løpene. Derfor garderer jeg med kapasitetshester som Nattens Fyrste, Ty Riga, Ingerø Mari, Lannem Frøyd og Strikkeprinsen.



V76-4:

– Bråtnes Faks er den beste hesten, men skal gå bakfra og vinner ikke på bestilling. Møter Jarli Sota, som vant sist og som står bedre til. Troll Ronja går fine løp hver gang og Droseld står spennende til.



V76-5:

– Trioen Polar Rocky, Atom Hornline og Divided Dream skiller seg ut. Bak dem skal Banker Go’s og Chasing Gold, som jeg selv kjører vurderes. Han satt fast sist og skal være på gang.



V76-6:

– Jeg tror Super Bull tar tet og leder hele veien. Banker nr. to!



V76-7:

– Her skal jeg kjøre Speedmeister som har vunnet fire strake. Klart jeg har seiersambisjoner, men sporet er sjanseartet og en feilfri Tulle Toulouse er veldig god.

V76-1 (1640 m volte):

2 SPANG EMBLAN

6 Lilletroll

8 Vestpol Hebe

12 Jærvsø Troll

9 T.B.'s Minar

7 Valle Viking

1 Berteviking

4 Grøtte Odin

3 Neseldi

10 Remvinni

5 Høiby Kåre

11 Drill Rosa



Favoritten:

Spang Emblan fikk et fint løp i annet utvendig sist og åpning som bestilt i siste sving. Siden stakk han bare i fra til en overlegen seier i billig selskap. Gangen før vant han lett foran Rigel Spik og knepent foran gode Bråtnesfaks fjerde sist. Har altså vunnet tre av fire løp i Killingmo-regi. Ved tapet feilet han han to ganger og hadde trolig blitt femte uten den siste galoppen. Har et trangt spor, men kommer han bare feilfritt avgårde, skal han ha en fin sjanse igjen.



Outsiderne:

Lilletroll ble toer langt bak gode Bråtnesfaks sist, men gikk siste 1100 meter i dødens. Gangen før feilet han som trippelaktuell bak Kolnes Siv og Bråtnesfaks. Tok to annenplasser før det og fortjener snart en seier igjen.



Luringen:

Jærvsø Troll gikk bra til fjerde etter å ha feilet innledningsvis sist. Var god i seiersløpene i oktober og skulle favoritten slå på en galopp, skal ikke Gaustad-traveren avskrives, selv i seierssammenheng.



Startsiden:

Berteviking og Valle Viking er begge kjappe. Høiby Kåre kan også løse bra.



V76-2 (2140 m volte):

6 YANKEE LANE

4 PRINCE TANIC

2 TRADES BEAUTY FACE

1 AMELIE DIVISION

7 Espoir Boko

8 Lovely Cash

10 Mira Star M.

9 Anastacia Dust

3 Nearmiss

12 Destiny Morning

11 Vogue La Marc

5 Borga Go On



Favoritten:

Yankee Lane har vært bra på sitt beste, men har slitt litt med travet ved enkelte anledninger. Svenskeimporten kommer nå ut etter fire måneders pause og i Skårnes-regi. Feilfritt kan han vinne på direkten.



Outsiderne:

Trades Beauty Face skuffet litt sist, men angrep nok for tidlig. Var bra i to seiersløp før det.



Luringen:

Prince Tanic var tapper i V75 sist. Tross tilbaketrukket dødens fullførte han sterkt til fjerde, kun slått av hester som Allaway G.T., Dahir Tariel og Needed Time. Møter langt enklere lag her og bare det løser seg litt fra innerspor på tillegg, skal han regnes i striden igjen. Nest sist var han helt overlegen etter et fint løp i lederrygg. Må med på alle bonger.



Startsiden:

Trades Beauty Face og Amelie Division kjemper om føringen.



V76-3 (2100 m auto):

7 SNURTEN

12 Strikkeprinsen

5 Nattens Fyrste

10 Kjappe Tinna

11 Lannem Frøyd

4 Alsaker Pumbaa

8 Skogs Balder

3 Ty Riga

6 Nora Mi

1 Ingerø Mari

9 Drosen

2 Missingmyr Stjernen



Favoritten:

Snurten har hatt en flott sesong. Kun en gang på 14 starter har han vært dårligere enn annen. Da var han halt. Ellers har han vunnet syv løp og tatt seks annen. Hesten kommer nå ut etter 2,5 måneders pause, men har gått 1.30 full vei i et rutineløp og er godt forberedt. Morten Louis Johnsen-traveren er kjapp fra start, men kretsen rundt hesten ønsker i et utgangspunktet et ryggløp første gang ut. Men det er ikke så mange her som er fristende å slippe til. Men løser det seg og han viser seg fra sin beste side, er han absolutt god nok.



Outsiderne:

Nattens Fyrste var bra til seier tredje sist og har tatt hele syv seirer hittil i år. Er litt variabel, men på sitt beste er han aktuell blant de tre igjen.



Luringen:

Strikkeprinsen gikk bra etter galopp sist i et løp Troll Svenn vant og feilet bort en topplassering gangen før. Har kapasitet for en topplassering, men Humborstad-traveren har lett for å feile. Uten galopp kan han yppe seg mot favoritten.



Startsiden:

Snurten er veldig rask fra start og kan ta føringen i første omgang.



V76-4 (1640 m volte):

11 BRÅTNESFAKS

12 TORPA OTTA

7 VARGBEST

3 JARLI SOTA

6 LILLE AMARE

8 Stjerne Smell

5 Vertigo Kongen

9 Eilert

2 Troll Ronja

4 Kling Faksa

1 Droseld

10 Egge Edel



Favoritten:

Bråtnesfaks fikk en velfortjent seier sist etter tre strake annenplasser. Var helt overlegen ved den anledningen, etter å ha overtatt 1200 m igjen. Har bakspor på sprint nå, men bare han ikke får for langt frem, kan han absolutt vinne igjen. Heidi Moen-traveren var veldig usikker tidligere, men har stabilisert seg mye i det siste.



Outsiderne:

Torpa Otta er veldig usikker, men har kapasitet for en fremskutt plassering. Tapte kun for Kolnes Siv og Arvesølv tross en galopp i siste sving nest sist. Holder hun seg til rett gangart, kan hun overraske.



Luringen:

Vargbest har flotte fartsressurser og blir kraftig kuskeforsterket med Cato Antonsen nå. Står perfekt til i springspor, og vi blir ikke overrasket om han skulle slå til.



Startsiden:

Droseld, Jarli Sota, Lille Amare og Vargbest kan alle kjøre om spissen.



V76-5 (2100 m auto):

4 ATOM HORNLINE

6 DIVIDED DREAM

7 ETNA B.R.

9 POLAR ROCKY

1 Banker Go's

2 Chasing Gold

12 Jag Va Bene

3 Solliedox

11 A Million To One

8 Valdictorian

5 Pablo Carat

10 Zantana Transs R.



Favoritten:

Atom Hornline slapp føringen etter 400 meter sist, men avsluttet bra til annen bak Quality Q.C. etter hinder. Er flink fra start og kommer han foran stiger sjansene for svenskegjesten.



Outsiderne:

Divided Dream ble det feil for med dødens i V76 sist, og hun ble sliten til slutt. Gangen før fikk hun et fint løp i tredje innvendig og stakk i fra til en overlegen seier. Får hun det litt servert kan hun vinne igjen.



Luringen:

Polar Rocky holder fin form og nærmer seg en seier. Tapte kun for en smygkjørt St. Michel Decoy sist. Står til for et fint løp og skulle det bli kjøring i front, stiger sjansene.



Startsiden:

Atom Hornline og Etna B.R. er begge bra fra start. Sistnevnte skal muligens ha ryggløp over full distanse.



V76-6 (1609 m auto):

10 MILLROYCE

3 STARFISH AND COFFEE

1 SUPER BULL

2 PATHOS OM

9 NO LIMIT L.A.

6 Jackhammer

11 Tobrosboy Augustinu

8 Gary Volcano

5 B.B.S.Pelleshan

4 Rolin

7 I'm Ken

12 Real Cosmic



Favoritten:

Millroyce har avsluttet solid i sine to siste starter og nærmer seg en seier igjen. Skulle det bli litt kjøring i front, kan han runde alle.



Outsiderne:

Starfish And Coffee vant lett fra tet for Høitomt nest sist. Sist ble det vanskelig da han satt innvendig i køen. Skulle hun komme seg til tet stiger sjansene, men det er flere som ønsker den posisjonen.



Luringen:

No Limit L.A. kunne ikke hevde seg fra køen sist. Var overlegen for Jackhammer nest sist. Står til for et fint smygløp og med tempo øker mulighetene.



Startsiden:

Alle de syv innerste er kjappe. Super Bull og Rolin er muligens de kjappeste. Men også Starfish And Coffee, Pathos OM og B.B.S.Pelleshan vil nok prøve en bit.



V76-7 (2100 m auto):

12 SPEEDMEISTER

10 Tulle Toulouse

6 Sonador

1 Miley Goal

8 Hot Vacation H.

2 Nova Yamoz

4 La Paloma

7 Hallo Again

5 Cristal B.R.

3 C.C. Queen Weber

9 Tayno Dream

11 Scarlet Magic



Favoritten:

Speedmeister er trolig i sitt livs form. 6-åringen har speedet inn til tre strake seirer. Står sjanseartet til i spor tolv, men blir det kjøring i front og det klaffer med ryggene, kan han speede inn til sin fjerde strake triumf.



Outsiderne:

Tulle Toulouse har sviktet med galopp i sine to siste starter etter pause. Var god i de to seiersløpene i høst og er ikke ueffen om hun finner tilbake til de taktene.



Luringen:

Sonador fikk litt trafikkproblemer første gang ut etter fem måneders pause. Kan ventes klart forbedret med det løpet i kroppen. 7-åringen var solid i noen løp i fjor og skulle han vise seg fra sin beste side, kan han overraske.



Startsiden:

Miley Goal kan løse fort. Utfordres først og fremst av La Paloma og muligens Hallo Again.