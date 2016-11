Høitomt: – Enklere imot nå. Banker!

Marius Høitomt kusker Spicy Challenger mens pappa og landschampion Eirik er på ferie. Han mener det er en banker i V76-omgangen på Bjerke.

Høitomt er denne ukens nøkkelkusk, og vurderer V76-løpene slik:

V76-1:

– Jeg synes to hester skiller seg ut innledningsvis. Brenne Major har vunnet tre av sine fem siste løp og sitter fort i tet her. Hesten å slå blir trolig Hilton Molander som har vunnet to på rad og som har et bra spor på tillegg.



V76-2:

– Han holdt sikkert unna fra tet sist han gjestet Bjerke, danske Sir Diamond. Klar favoritt og en bankerkandidat. De som vil gardere skal streke Reveleer som jeg selv kjører. Han går fine løp hver gang.



V76-3:

NØKKELKUSKEN: Marius Høitomt. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

– Her har jeg en fin vinnersjanse med Holene Odin som var sterk toer etter trafikktrøbbel sist. Ble bare slått av Stensvik Martin, som trolig er hesten å slå nå.



V76-4:

– Valokaja Hindø er en vinnertype som står flott til. Klar favoritt foran Jet Voice som bekreftet form sist, Thai Cardinal, som har gått to fine løp etter pause, Quincy Frontline, om det løser seg litt bakfra og luringen Apollo Hornline, som tar turen fra Bergen med ambisjoner.



V76-5:

– Han tapte fra tet etter tøff åpning sist, Spicy Challenger. Det er enklere imot nå. Banker!



V76-6:

– Holder Madelen L.T.C seg til trav, tror jeg hun vinner. Kommer galoppen, står det trolig mellom Elliot B.R., Gentle Design og Allaway G.T.



V76-7:

– I en åpen finale tror jeg mest på Troll Svenn, som imponerte sist. Møter formsterke Arnspik og kapable Pave Odin som begge er gode nok til å utfordre. Det samme er tilleggshestene Kvikk To Jo og Art Skogfari som begge har vinnervilje i skallen.

Alt fra Bjerke kan du se direkte på trav.vg.no onsdag fra kl. 17.30. Våre eksperter setter opp flere spennende andelslag til omgangen. Inkludert et med utgangspunkt i nøkkelkusk Marius Høitomts vurderinger. Andelslagene finner du på eksperten.vg.no.

Lite V76-forslag (store bokstaver): 216 kroner

Stort V76-forslag (over streken): 2016 kroner



V76-1 (2140 m volte):

EKSPERT: Anders Olsbu er VGs travekspert. Foto: , Equus Media

12 HILTON MOLANDER

3 BRENNE MAJOR

1 BLEKE GNISTEN

4 Varg Eld

2 Brenne Blissi

13 Villas Cato

6 Mjølner Allvinn

----------------------

8 Lille Amare

9 Spang Virmar

15 T.B.'s Minar

14 Kling Faksa

10 Rappen

11 Ty Venn

5 Lill Tea



Favoritten:

Hilton Molander avsluttet strålende til seier etter å ha feilet et par ganger innledningsvis sist. Gangen før var han overlegen fra tet etter at en utfordrer feilet. Står fint til i springspor på tillegg og kan være tidlig fremme hos strekhestene. Feilfritt kan han vinne igjen.



Outsiderne:

Brenne Major var god til seier direkte etter ni måneders pause sist. Med det løpet i kroppen er han normalt ytterligere forbedret. Med samme innsats er han god nok til å holde unna.



Luringen:

Bleke Gnisten har vunnet to av fem løp og er ubeseiret feilfritt. Er behandlet etter siste start og rapporteres fin i trening. Klarer han å forsvare sporet, kan han lede inn.



Startsiden:

Alle de fire innerste kan løse bra og er interessert i føringen. Noe åpent.



V76-2 (1609 m auto):

1 SIR DIAMOND

9 Dancelli

----------------------

5 Reveleer

3 P.O. Super Star

4 Yankee Va Bene

11 Comecatchme C.J.

7 Absolut Bäst

12 Pico's Boy

10 Wallner

6 Torps Chivas

2 Soffi Reerstrup

8 Perfect Line



Favoritten:

Sir Diamond har perfekte forutsetninger. Danskegjesten er lynrask fra start. Selv om han har startraske hester på utsiden, misser han neppe teten. Om ikke åpningen blir for tøff, skal han ha en meget god sjanse til å lede hele veien. Har vunnet tre av sine fire siste starter fra tet. Nest sist feilet han i trippelkampen i et løp Global Republic vant på 1.10-tallet.



Outsiderne:

Reveleer firte til tredje fra tet sist. Var meget god til seier fra tet tross en 1.08-åpning tredje sist. Det signaliseres et ryggløp nå. Er litt variabel i prestasjonene, men med posisjonsklaff er han aktuell blant de tre.



Luringen:

Dancelli satt fast med krefter spart sist. Gangen før ble han femte i et 4-kilometersløp i V75 som Glen Ord Superb vant. Avsluttet sterkt i de foregående startene og fortjener snart en seier. Står til for et fint løp i rygg på favoritten. Blir det kjøring i front og luken kommer til slutt, skal han ikke avskrives.



Startsiden:

Sir Diamond forsvarer sporet til tross for at de fire utvendige kan løse fort.



V76-3 (1609 m auto):

4 HOLENE ODIN

5 STENSVIK MARTIN

----------------------

7 Kodran

3 Jørnstu Vilja

10 Eltebos Höibysara

1 Gjøndin

6 Skaane Jo

9 Jerker Vinn V.H.

8 Skjegge Vilje

2 Horgen Svarten



Favoritten:

Holene Odin ble dratt bakover på siste bortre sist og fikk veldig langt frem. Men etter en forrykende avslutning var han kun knepent slått av Stensvik Martin. Høitomt-traveren som blir kjørt av junior denne gangen er ikke helt travsikker innledningsvis. Men tramper han riktig, kan det fort bære tidlig til tet. Uansett skal han regnes med en fin sjanse om han viser seg fra sin beste side.



Outsiderne:

Kodran har vært borte en stund grunnet en hovsprekk. Trenger kanskje ett løp i kroppen før han er på topp. Distansen kunne med fordel vært lengre. Uansett er ikke motstanden verre enn at han kan kjempe om en trippelplass.



Luringen:

Stensvik Martin fikk et fint løp sist og koblet greit grepet. Holene Odin kom fort til slutt, men han holdt unna. Vallaken tapte kun for en smygkjørt Lille Jim nest sist. Feilet bort en topplassering tredje sist og har toppformen inn. Er normalt travsikker og skal regnes om favoritten skulle ha en dårlig dag.



Startsiden:

Jørnstu Vilja har åpnet i 1.20-fart, men slipper muligens til Holene Odin om den blir laddet med.



V76-4 (2100 m auto):

3 VALOKAJA HINDØ

----------------------

4 Thai Cardinal

6 Jet Voice

2 Macho Look

11 Quincy Frontline

1 Obi

8 Apollo Hornline

9 Thai Armani

5 Jaccaroo

7 Wy Fi

10 King Of Friday



Favoritten:

Valokaja Hindø har vært meget bra i tøffe lag over lang tid og går ned en klasse her. Sist fullførte han klart godkjent til fjerde i et langløp Glen Ord Superb vant. Gangen før avsluttet han sterkt til sjette fra køen på en 1.12-tid over full distanse. Global Republic vant det løpet. Kolnes-traveren møter helt riktig motstand og skal normalt ha en god sjanse.



Outsiderne:

Thai Cardinal har vært flink i sine to starter etter pause. En av mange trippelaktuelle.



Luringen:

Quincy Frontline ble sittende fast sist. Skulle det bli hardt tempo kan den sterke Hamre-traveren runde til en trippelplass.



Startsiden:

Obi er kjapp. Ønsker ryggen til stallkameraten Valokaja Hindø. Men også Thai Cardinal og Wy Fi er raske ut.



V76-5 (2100 m auto):

4 SPICY CHALLENGER

2 DON VINCE

5 GOLDSTRIKE B.G.

11 CALLIAS VA BENE

8 Frascati B.R.

10 Zanetti

12 Photo Frecel

1 Princess Blue

----------------------

3 T.M. Black Widow

9 Be My Toddy

6 Lovely Cash



Favoritten:

Spicy Challenger var overlegen første gang ut. Kunne ikke svare Dahir Tariel til slutt sist. Er kjapp fra start og kommer han foran uten at åpningen blir for tøff, kan han lede hele veien.



Outsiderne:

Don Vince kommer ut etter litt pause. Er bra fra start og kan kjempe om føringen. Viser han seg fra sin beste side, kan han kjempe i toppen på direkten.



Luringen:

Goldstrike B.G. har kapasitet for en topplassering, men feiler lett. Sist gikk han uten sko, noe som ikke passet. Var god til seier tredje sist. Feilfritt kan Mikkelborg-traveren yppe seg.



Startsiden:

Spicy Challenger er kjapp. Princess Blue ønsker ryggen til Don Vince. Muligens slipper sistnevnte til Spicy Challenger.



V76-6 (2100 m auto):

1 MADELEN L.T.C.

3 GENTLE DESIGN

10 ELLIOT B.R.

11 ALWAYS ON TIME

12 ALLAWAY G.T.

2 WILLY INVALLEY

----------------------

9 Pleasetellmewhattodo

5 Zarahs Valentino

4 Constitution

6 Jet Z.

7 Mr. Chippendale

8 Riverside Olimer



Favoritten:

Madelen L.T.C. feilet i lederrygg i første sving i en Oaks-kvalifisering sist. Gangen før vant hun lett etter et fint løp. Er kjapp i vei og kan lede hele veien, om ikke åpningen blir for tøff.



Outsiderne:

Elliot B.R. skuffet stort fra tet sist. Kan langt bedre og er behandlet etter siste starter. Viser han seg fra sin beste side, er det ikke helt umulig.



Luringen:

Gentle Design feilet seg bort sist. Gikk 1.14-tider full vei i de tre foregående startene og skal absolutt regnes feilfritt i dette selskapet.



Startsiden:

Madelen L.T.C. kan forsvare sporet.



V76-7 (2140 m volte):

6 ARNSPIK

7 PAVE ODIN

4 TROLL SVENN

----------------------

13 Art Skogfari

11 Alm Sander

12 Kvikk Tojo

8 Nume Elden

14 Herr Jao

3 Eos Marinka

9 Raukvin

1 Torvald

10 Skauge Faks

15 Stjerne Kvikken

2 Drosen

5 Ådne Kommandør



Favoritten:

Arnspik stakk i fra til en overlegen seier i V75 sist. Er variabel i prestasjonene, men med samme innsats som sist skal han regnes med en fin sjanse.



Outsiderne:

Pave Odin fikk endelig en seier sist etter mye utur. Var helt overlegen i billig lag da. Står sjanseartet til innerst på tillegg, men bare det løser seg er han med i striden igjen.



Luringen:

Troll Svenn er ikke helt travsikker, men fungerte perfekt sist og vant lett. Holder han seg til rett gangart og viser seg fra sin beste side, er han god nok til å kjempe i toppen.



Startsiden:

Arnspik kan sitte tidlig i tet om han løser like bra som sist.