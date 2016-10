Her er søndagens travtips

VGs travekspert Anders Olsbu lanserer en banker som høyst trolig ikke blir favoritt i V65-spillet på Momarken.

– Gigant Invalley ble servert en alt for tøff reise første gang ut etter to måneders pause. Men travet fungerte fint og han fullførte flott til fjerde. Klaffer det litt bedre nå, tror vi han vinner dette, sier Olsbu.

I tillegg står stoler han på duoen Restless Cash og Luzifer i V65-1. Sistnevnte har fått ny kusk, da Eirik Høitomt erstatter Tom Erik Solberg, mens førstnevnte vant sist hesten startet på Momarken.

V65-1 (2140ma)

9 RESTLESS CASH

7 LUZIFER

-----------------------

10 Tobrosboy Augustinu

1 Pondus Bork

11 Ubert Mourotais

4 Anton

5 Perfect Line

6 Speedmeister

8 Next Photo Diamant

3 Deloria

2 Axel Buitenzorg



V65-2 (2140mv)

15 KAGGE LINA

14 ULVENFAKSA

3 BLEIKLI ODIN

12 Victoria Solbacka

11 Hvindperla

13 Brage Jerven

4 Stjerne Jenta

1 Maurstad Jerven

9 Bossum Lappa

7 Elna

-----------------------

8 Fridtjof

5 Skansina

2 Faksern

6 Sättranskira Rick

10 Lørdagsgodt



V65-3 (2140ma)

8 ONYX B.

6 BANKER GO’S

2 SHOWME D’LIGHT

9 FRIEND OF MY HEART

-----------------------

1 Tarantino Hawk

5 Benny Bandit

3 Takemetoparadise

4 Enjoy The Ticket

7 Litun’s Engel

10 Rasmine Steensgård





V65-4/V5-1 (2140ma)

1 ROMHUS TIROL

9 LØVE LOMEN

7 Lyseng Stjerna

5 Odd Hera

11 Kolbu Jonatan

6 Neseldi

-----------------------

2 Grimsjon

12 Dixi Elden

3 Maurstad Milla

8 Sundby Søss

4 Stolt Elina

10 Eos Turbo



V65-5/V5-2 (2140ma)

7 GIGANT INVALLEY

-----------------------

11 Reveleer

9 Starfish and Coffee

5 Progression

12 B.B.S. Pelleshan

2 Fantasy D’Estino

3 Seven Cru

8 Gary Hoist

4 Sanner Sid

1 Mc Dreamy

6 O’Lillen

10 Duke



V65-6/V5-3 (2140ma)

3 MR. SOPRANOS

2 SUPER STRONG

5 RAPIDE FRECEL

9 Shootthesun

-----------------------

6 Lonely Warrior

1 Lins Tanic

10 Madame Fox

12 New Venue

11 Don Corleone W.

8 Norwegian Pine

7 Nearmiss

4 L.J.’s Goodluckchuck



V5-4 (1640ma)

4 HAUGS TORNADO

7 LIEN JIM

1 SMEDTORA

3 Rolexson

6 Trons Torila

-----------------------

5 Stjerne Kvikken

8 Moe Braga

3 Stumne Ronja



V5-5 (2140mv)

10 SPYDOMANN Ø.K.

1 DAN VIKING

9 RIMTUSSE

5 BJØRNEMYR DENNIS

11 ELDHUSODIN

6 Schuvard

7 Emil Mollyn

3 Smedpål

8 Lykkje Erna

-----------------------

4 Voje Jerv

2 Granly Storm

12 Min Kuling



Dagens banker:

Gigant Invalley – se DD-1



Dagens luring:

Mr. Sopranos – se DD-2



DD-1:

Gigant Invalley ble servert en alt for tøff reise første gang ut etter to måneders pause. Men travet fungerte fint og han fullførte flott til fjerde. Klaffer det litt bedre nå, tror vi han vinner dette.



DD-2:

Mr. Sopranos har klart mest fart i beina av disse 3-åringene. Kan lede lenge. Kanskje helt inn. Møter to bra i Super Strong og Rapide Frecel som begge er i flott utvikling. Shoothesun er heller ikke borte med klaff bakfra.