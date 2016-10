Her er søndagens travtips

Det er både V5 i Harstad og V65 på Biri denne søndagen. VGs travekspert Anders Olsbu lanserer to bankere.

I Harstad får Polar Northug full tillit.

– Polar Northug tapte kun for elitetraveren Myr Faksen sist. Vant tre strake før det og har et billig løp på papiret her, sier han.

Han mener også både BWT Hellion og Wizard kan være bankeralternativ i Harstad, men Olsbu velger å dekke opp begge på sitt store spillforslag.

På Biri står Luzifer ugardert på V65-forslaget.

– Luzifer fullførte strålende som treer på ny rekord første gang ut etter tre måneders pause. Ingen nekter ham tet her. Vi tror han leder fra start til mål.

Biri Travbane

Lite V65-forslag (store bokstaver): 128 kr

Stort V65-forslag (over streken): 2160 kr

Lite V5-forslag (store bokstaver): 32 kr

Stort V5-forslag (over streken): 486 kr

V65-1 (2100mv)

1 Z.M.’s JERVEN

9 AAS BALDER

10 LYKKJE EMBLA

5 LYKKJE PÅL

2 Lille Amare

12 Smedtulla

13 Skeie Blesa

4 Vertigo Stjernen

-----------------------

6 Tynset Balder

7 Bol Perla

11 Tara Linnea

14 Tarzan

3 Liv Heidi

15 Steinrig



V65-2 (2100mv)

5 ALLAWAY G.T

1 RAPIDE FRECEL

8 Laser Tile

7 Mr. Malando

6 Free Million

-----------------------

3 Amelie Division

4 Nearmiss

9 Don Corleone W.

2 Canny G.T.

10 Fia Pedro

11 Lonely Warrior



V65-3 (2100mv)

2 SILVIANA

12 BRENNE BRUNETT

1 Runia

-----------------------

6 Valle My

4 Idlilly

3 Fjellspika

10 Mørtvedt Ragna

14 Smedheim Maia

13 Tuxi Thelma

5 Virvel

11 Junisol

8 Jarli Sota

9 Mølleslettens Linna

7 Bauers Annabella



V65-4/V5-1 (1609ma)

6 JÆRVINN S.K

5 MYHRENG BRAGE

9 Dag Støvar

-----------------------

2 Nito Nicklas

4 Våler Flaks

8 Stensvik Martin

7 Myrviks Anton

1 Rampelars

3 Bleikli Faksa



V65-5/V5-2 (2100ma)

11 LIGHTNING PLAY

9 MAKE ME

2 EMMA BUITENZORG

10 T.M. BLACK WIDOW

1 Valnes Gwyneth

6 Norva Young

-----------------------

3 Bella Crown

7 Candy

4 Vicky Victoria

8 Mountain Yankee

5 Silva De Moulin

12 Sally’s Field





V65-6/V5-3 (1640ma)

1 LUZIFER

-----------------------

4 Alphatron

10 Dex Dexter

9 Jacuzzi O.

7 Comecatchme C.J.

5 Cantab G.T.

8 Thai Simoni

3 Ottey

2 Crunch Classic

6 Giant Star



V5-4 (2100ma)

3 MR. PICASSO

4 Merlin Classic

1 Easy Tolli T.

-----------------------

2 Amazing News Merci

5 King Frecel

6 Martha S.G.

7 Mookie May Kri



V5-5 (2100mv)

1 BLEIKLI ODIN

6 THALE

5 ALM NORINDA

10 SMEDPÅL

9 Alm Travana

11 Horgen Gaupa

2 Stumne Jo

3 Børke Sindy

7 Prins Tinius

-----------------------

4 Vinn Erle

12 Kampens Tindra

8 S.K.’s Spikmi



Dagens banker:

Luzifer - se DD-2.



Dagens luring:

Lightning Play – se DD-1



DD-1:

Lightning Play har avsluttet veldig bra tre ganger på rad som toer. Seieren kan komme nå. Make Me holder toppform. Emma Buitenzorg satte ny rekord og står gunstig til spormessig. T.M. Black Widow fullførte til premie i Hoppe-Derby og er enklere ute nå.



DD-2:

Luzifer fullførte strålende som treer på ny rekord første gang ut etter tre måneders pause. Ingen nekter ham tet her. Vi tror han leder fra start til mål.



Harstad Travpark

Lite V5-forslag (store bokstaver): 24 kr

Stort V5-forslag (over streken): 1080 kr



V5-1 (2040mv)

6 POLAR NORTHUG

-----------------------

8 Svart Jo

7 Scott Odin

5 Engas Kvikk

1 Mellem Loke

2 Hugo

3 Nordby Viktor

4 Gylden Kongen



V5-2 (2040ma)

6 BWT HELLION

9 Malik

10 Priority Photo

8 Chica

4 Calypso River

2 El Acid

-----------------------

3 Bully

5 Flying Jesse

1 C. Thunderboy

7 Sunnybell



V5-3 (2040ma)

2 WIZARD

3 Truman Zet

7 Sweet Moonlight

6 Gigant Wurst

5 Wild Masa

9 Challenger Wurst

-----------------------

1 E.M. Hercules

4 Power Va Bene

8 O.K. Carrol



V5-4 (2040mv)

8 SOLØY SANDRA

9 POLAR LISA

4 ENGAS RIMFAKSA

6 LYKKE SARA

7 ROMHUS SNUPPA

1 MOE ARIA

-----------------------

5 Hage Frøya

2 Eng Rappa

3 Skjetnemie



V5-5 (2040ma)

10 TWENTYSIX PAPAU

5 MONEYBANK L.

9 M.T. INXS

2 EYE WITNESS

3 SUPER TRACK

-----------------------

7 Papsen Sisu

1 Jack

6 Startale Tinker

4 Sweet Stork



Dagens banker:

Polar Northug tapte kun for elitetraveren Myr Faksen sist. Vant tre strake før det og har et billig løp på papiret her.



Dagens luring:

Twentysixpapau - se DD-2



DD-1:

Er Soløy Sandra i nærheten av toppform, skal hun ta seg av et slikt løp. Men hoppeløp er alltid åpne og kapasiteter som Polar Lilja og Engas Rimfaksa kan slå til om det klaffer.



DD-2:

Twentysix Papau gjør sitt første løp i ny regi i Harstad etter å ha gått fine løp på bra tider på Leangen. Kan slå til på direkten. Hesten å slå blir Moneybank L. som gikk et solid løp som firer på ny rekord sist i tøffere lag enn dette.