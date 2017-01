Gundersen om sin banker:  – Møter riktig motstand

Nøkkelkusk Magnus Teien Gundersen lanserer Wik Emil som sin banker i V76-omgangen på Bjerke.

Gundersen vurderer V76-løpene slik:

V76-1:

– Egentlig et umulig løp å spå. Smedtulla og Maurstad Mina er de to beste, men begge kan forsvinne i galopp. Det samme kan utfordrere som Neseldi og Mo Ronja. Den mest stabile er Lill Tea, men hun har aldri vunnet løp.

V76-2:

– Med to strake seirer i bagasjen, synes jeg Kick Off Classic er en logisk favoritt. Hovedutfordrer er norgesdebuterende Capocannoniere AM, som er mer enn god nok, men som debuterer på voltestart.

V76-3:

– Han feilet fra seg en mulig seier sist, Wik Emil, som vant sju løp i fjor. Møter riktig motstand her. Jeg tror han vinner. Banker!

V76-4:

– Avslutningen Madelen L.T.C. serverte som toer sist var det klasse over. Vinner fort dette om det klaffer litt. Møter gode Lucille Bourbon som har vunnet to strake og kapable Intrepid Ibex som imponerte sist.

V76-5:

– Cantab Genius holder toppform og får tipset foran Marino D.V. som har imponert til to strake seirer på Leangen. Selv kjører jeg Jetsun, som er god nok, men som blir overflydd fra start. Løser det seg i tide, kan han vinne.

V76-6:

– Jeg tror Delec Hanover tar tet og leder fra start til mål. Banker nr. to! De som vil gardere, skal vurdere Thai Bakery, som jeg selv kjører. Hun kan speede fort med riktig løp.

V76-7:

– Her kommer min beste sjanse i kveld. Millroyce er veldig bra og er en mulig vinner fra tet. Men jeg har stor respekt for formsterke hester som Speedmeister og Escada B.R.

V76-1 (1640 m volte):

6 MAURSTAD MINA

8 Smedtulla

9 Neseldi

4 Mo Ronja

10 Celoma

5 Lill Tea

3 Remvinni

1 Gyldenlinn

2 Kuven Bambi

7 Drill Rosa



Favoritten:

Maurstad Mina er litt variabel i prestasjonsene og er ikke til å stole på. Men i sine to siste starter har hun vært uheldig. Sist satt hun i tredje/fjerde innvendig, men var uheldig og feilet i det åpningen var i ferd med å komme i siste sving. Gangen før ble hun hardt disket fra seieren i et løp på Biri som i stedet gikk til Lille Amare. Travet under 1.30 over full distanse ved den anledningen. Hun står fint til i springspor og kan løse bra. Feilfritt og om hun viser seg fra sin beste side kan hun ta en etterlengtet og velfortjent seier.



Outsiderne:

Neseldi hadde langt frem i V76 sist, men sto på fint til tredje bak en klart forbedret Berteviking og Lilletroll. Også hun er usikker, men feilfritt er hun god nok til å ende blant de tre.



Luringen:

Smedtulla er også håpløs usikker. Hun er kanskje den i feltet med størst kapasitet, men hun feiler veldig lett. Sprint er nok heller ingen fordel. Hun vil tape fra start og havne i køen. Men skulle hun legge seg nedpå og holde seg til rett gangart, er hun mer enn god nok til å runde alle.



Startsiden:

Maurstad Mina kan løse bra på sitt beste. De fire innerste kan også løse fint om de løser ut i trav, spesielt Kuven Bambi, men sporet er trangt.



V76-2 (2140 m volte):

10 CAPOCANNONIERE AM

5 KICK OFF CLASSIC

4 Hurricane Field

8 Russel Street

3 Pilot Joe

1 Norvelous Fairytale

2 Bravo Silvåkra

6 Chanto Janhover

9 Nothingbuttaillights

7 Logical Princess



Favoritten:

Capcannoniere AM er en spennende svenskeimport som kommer ut i regi av Sigbjørn Kolnes. Vallaken har vist store fartsressurser i vårt nabolånd, men har ikke vært stø på beina. Hesten har feilet seg bort direkte i sine to siste starter bak bilen. 4-åringen debuterer nå med voltestart. Går den biten bra, samtidig som han holder seg til rett gangart, er han mer enn god nok til å runde til seier. I debuten feilet han før bilen slapp, men reparerte sterkt til fjerde på en 1.15-tid over full distanse. Gikk en solid langspurt til annen gangen før. Tredje sist dro han unna i 1.10-fart. Ble naturlig nok mør til slutt, men holdt bra og ble innhentet i det siste steget.



Outsiderne:

Kick Off Classic er ubeseiret i sine to starter hittil i karrieren, men møter klart skjerpet motstand. Men Trond Anderssen-traveren har nok mer inne enn vist. Det må han også ha for å vinne dette løpet. Begge seirene er for øvrig tatt fra tet.



Luringen:

Hurricane Field var på vei til å bli syk sist og var derfor under pari. Gangen før tapte han kun for Skyfall etter sen åpning. Gikk bra i kulissene etter galopp på startsiden tredje sist. I debuten gangen før ledet han i det lengste, men ble speedet ned av gode Allaway G.T. Et trangt fjerdespor trekker klart ned. Men kommer han seg bare feilfritt av gårde, venter en topplassering.



Startsiden:

Norvelous Fairytale, Pilot Joe, Hurricane Field, Kick Off Classic og Logical Princess er alle kjappe. Hurricane Field har imidlertid trukket et trangt spor og må muligens safes litt ut. En noe åpen startside.



V76-3 (2100 m auto):

6 WIK EMIL

8 Solberg Rasken

2 Tojo Prinsen

3 Art Haaken

1 Snonsøy Elda

4 Alm Kiwi

5 Ty Tinn

7 Stjerne Ask



Favoritten:

Wik Emil har vært litt variabel i sine siste starter, men var tilbake på topp sist. Da var han imidlertid uheldig og feilet i striden med gode Bellfaks. Både nest og fjerde sist skuffet han. Var god i de to seiersløpene i raden. Viser han seg fra sin beste side, har han en god mulighet igjen. Men vi stoler ikke helt på ham.



Outsiderne:

Tojo Prinsen har vært klart forbedret i sine to siste starter. Gikk bra etter galopp sist til tredje bak Myhreng Jerker, selv om han ble mør til slutt. Gangen før var han solid toer bak Wik Emil etter en tøff tur. Står fint til spormessig og skal regnes blant de tre.



Luringen:

Solberg Rasken har avsluttet flott i sine to siste starter og er tilbake i form. Sist i V75 tapte han kun for Bellfaks. Får han det litt servert, speeder han fort til slutt. Skal regnes blant de tre.



Startsiden:

Art Haaken og Tojo Prinsen er kjappe og vil trolig kjøre om føringen. Alm Kiwi og Wik Emil er heller ingen sinker om det blir laddet.



V76-4 (2100 m auto):

3 LUCILLE BOURBON

6 MADELEN L.T.C.

7 INTREPID IBEX

11 YANKEE LANE

12 Goldstrike B.G.

1 Aladyforyou

2 Noir Sun

5 Clint Classic

9 Thai Allure

4 Trick Or Treat

10 Rocket Queen

8 Annina Knows Best



Favoritten:

Lucille Bourbon var tilbake på topp sist etter en downperiode. Da tok hun en sterk seier fra dødens foran godt avsluttende Madelen L.T.C. Hun er bra fra start og skulle hun komme foran stiger sjansene, skal uansett regnes med en fin sjanse.



Outsiderne:

Intrepid Ibex fikk et smørløp i et fint utvendig par sist og avgjorde enkelt til slutt. Står sjanseartet langt ute på vingen nå, men klaffer det litt med posisjonene, kan han være med i striden igjen.



Luringen:

Madelen L.T.C. gikk en solid langspurt fra køen til annen bak Lucille Bourbon sist. Står litt bedre spormessig til nå og med posisjonsklaff kan plasseringene bli byttet om.



Startsiden:

Lucille Bourbon, Trick Or Treat, Clint Classic og Madelen L.T.C. er alle kjappe nok til å kjøre om føringen. Trick Or Treat skal nok uansett ha ryggløp.



V76-5 (2100 m auto):

9 ALLAWAY G.T.

2 CANTAB GENIUS

1 JETSUN

4 Marino D.V.

11 Ms. Quaker Force

10 Super Bandit

6 Afrodisiac

5 Julicana

8 Lovely Cash

3 Jag Va Bene

7 K.N. Speedy Chris



Favoritten:

Allaway G.T. feilet seg bort på startsiden sist. Har vært solid i startene før. Nest sist var han god til seier foran Dahir Tariel. Avsluttet sterkt fra køen til annen bak Elliot B.R. tredje sist. Ble toer bak Jetsun tredje sist, men måtte tåle en tøff åpning i tet ved den anledningen. Står perfekt til for et smygløp og med tempo stiger sjansene.



Outsiderne:

Cantab Genius har vært klart forbedret i sine tre siste starter. Avsluttet bra til tredje bak Always On Time og Venecia sist. Vant lett fra tet i de to foregående startene. Er kjapp fra start og kan lede hele veien.



Luringen:

Jetsun fikk en tung tur i dødens i en V75-finale sist. Ble sliten til slutt, men holdt godkjent til sjette. Gikk bra etter galopp nest sist. Fjerde sist avsluttet hun solid til seier foran Allaway G.T. i V75. Blir trolig overflydd, men er ikke ueffen om det løser seg.



Startsiden:

Vi tror Cantab Genius holder Marino D.V. og Afrodisiac ute.



V76-6 (1609 m auto):

1 DELEC HANOVER

9 MERLES SIMONI

12 SIDSEL

5 Thai Bakery

4 Sunrise Yankee

6 K.W. Tigerlady

2 Tuff Enuff

3 Lucky Bullet

11 Savanna Bee

7 Bungee Jumper

8 Halti H.



Favoritten:

Delec Hanover gikk en flott langspurt til tredje i en V75-finale sist, hvor Lucky Bullet vant etter å ha fått alt servert. Buer-traveren er kjapp fra start og kan meget vel lede fra start til mål, om hun viser seg fra sin beste side. Sprint er i alle fall en fordel.



Outsiderne:

Sidsel feilet i tet i første sving i V75-finalen sist. Går noen solide løp innimellom, men spor tolv på sprint er sjanseartet. Men skulle det bli overpace, ser vi ikke bort i fra at hun kan være med i striden. Men det skal satses innvendig og kjøres til slutt.



Luringen:

Merles Simoni feilet i første sving sist, men fullførte flott etterpå. Gangen før vant hun enkelt på Färjestad på en flott tid. Hun står til for et fint smygløp og blir det litt tempo, kan hun muligens runde alle, om hun unngår galoppen.



Startsiden:

Delec Hanover er kjapp. Utfordres kanskje av Tuff Enuff og Sunrise Yankee.



V76-7 (2100 m auto):

3 MILLROYCE

11 SPEEDMEISTER

1 ESCADA B.R.

9 AVALON

--------------------------

10 Sonador

8 Toto

7 Master Kemp

2 Semper Fi

12 Gary Volcano

6 Mc Dreamy

4 Axel Buitenzorg

5 Rolin



Favoritten:

Millroyce har avsluttet solid i sine tre siste starter. Er kjapp ut om han løser feilfritt. Får han overta fra Escada B.R. skal det en god hest til for å slå ham.



Outsiderne:

Speedmeister er i sitt livs form og har speedet inn til fire strake seirer. Møter klart tøffere motstand nå, men skulle han ligge på skuddhold i siste sving, skal ingen føle seg trygge, spesielt om det skulle bli tøft tempo underveis.Escada B.R. slapp til Alwaysinblackpedia etter 600 meter sist og hang siden med til tredje bak henne og Gematria. Er kjapp ut, og Høitomt kan velge om han vil sitte foran eller i lederrygg. Skal uansett regnes blant de tre.



Luringen:

Avalon gjør en spennende start i regi av Erik Killingmo som er dyktig til å forbedre hester. Vallaken står fint til for et smygløp og har raske hester foran seg. Trenger kanskje løp i kroppen før han er på topp. Skal uansett ikke avskrives.



Startsiden:

Escada B.R. er veldig kjapp, men slipper muligens til Millroyce. Semper Fi og Roli er også kjappe, men skal nok ha ryggløp.