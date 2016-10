Gundersen: – Jeg kjører til direkte - banker!

Geir Vegard Gundersen holdt på å ta sin fjerde strake Derby-seier, men måtte se seg slått. Nå tror han på seier med Cash Okay i Derby-revansjen.

Gundersen er denne ukens nøkkelkusk, og vurderer de syv V76-løpene slik:

V76-1:

– I et åpent løp tipper jeg Spang Kongen først. Han gikk veldig fort mellom galoppene sist og står gunstig til på strek. Best Ruggen har stor kapasitet og duger feilfritt. Selv kjører jeg Arnspik som satt bom fast som treer og kjentes veldig fin ut sist. Snurten og Løve Lomen kan også slå til om det klaffer.



V76-2:

– Her står jeg på to hester. Formsterke Choco Van AM kommer til å lede veldig lenge. Men jeg gleder meg til å kjøre Willy Invalley, som jeg vet er en veldig bra hest. Det kan gå selv fra tillegg.

NØKKELKUSKEN: Geir Vegard Gundersen. Foto: Eirik Stenhaug , Equus Media

V76-3:

– Han har gått tre kjempeløp på rad, Cash Okay. Tapte Derby-finalen knepent, men skal vinne dette. Jeg kjører til direkte. Banker!



V76-4:

– I et uoversiktlig montéløp setter jeg Ånei først. Hun var god til seier i montédebuten. Hestene å slå blir trolig Stensvik Maja, Kling Faksa og Motoril. Garder uansett bredt.



V76-5:

– Wy Fi har gått en rekke gode løp i det siste og liker seg på sprint. Motivert favoritt foran I Love Paris som imponerte sist. To som kan fort kan få fine løp bakfra er formsterke Mon Petit Cheval og Oscar Ribb.



V76-6:

– Åpent – med Valle Åsa som favoritt etter seiersløpet sist. Hvatt Ronja kan lede lenge. Om hun ikke slipper tidlig til enten Fryd og Gammen eller Osen Prinsessa som begge gikk gode løp sist. Selv kjører jeg Skar Lotta som satt fast for lenge sist og som har form. Silke Chasmina er også god nok på sitt beste.



V76-7:

– Her skal det ikke være snakk om saken. Dette vinner Global Supremacy. Banker nr. to!

OLSBU-VIKAR: Andre Ringelien. Foto: , VG

V76-1 (2640 m volte):

11 SNURTEN

7 BEST RUGGEN

1 SPANG KONGEN

2 VILDENSKY

14 ARNSPIK

3 LØVE LOMEN

10 Skogs Balder

6 Nattens Fyrste

---------------------

4 Torvald

9 Engli Ilmina

8 Vinterfaks

12 Lannem Frøyd

5 Smedeld

13 Storler Gutten



Favoritten:

Snurten er svært kapabel, men rader ikke opp seirer like ofte som tidligere. Har tre annenplasser på rad og det er små marginer som utgjør om det blir seier eller ikke. Er nok forbedret med løp i kroppen.



Outsiderne:

Best Ruggen er sterk og liker distansen. Kommer han seg greit i gang fra tillegg, kjemper han i toppen.…Vildensky er god nok, men har ikke råd til å galoppere denne gang. …Arnspik satt fast sist og fungerte bedre i travet enn i startene før.



Luringen:

Spang Kongen kan lede hele veien om han styrer unna galoppen. I tet minsker trolig galopprisikoen og det kan bli jubel blant Folkehest-eierene fra Biri.



Startsiden:

Spang Kongen kan åpne raskt om han løser ut i trav.



V76-2 (2140 m volte):

2 CHOCO FAN AM

8 WILLY INVALLEY

11 Be My Toddy

13 Looking Flower Shine

10 Photo Frecel

7 Lindy Cru

---------------------

9 El Copero B.R.

5 Not Over You

3 Enjoythediamond S.C.

6 Kiwi Catchme

4 Black Jewel

1 Giant Frecel

12 Tyson Hastrup



Favoritten:

Choco Fan Am ble kjørt på sikkerhet fra start sist. Tok likevel teten og hadde siden full kontroll. Kommer ekvipasjen seg feilfritt avgårde, er det trolig snakk om vinneren.



Outsiderne:

Willy Invalley har levert solide prestasjoner mot brukbare hester. Blir spennende å se hva proffkusk i sulkyen betyr.…Looking Flower Shine gikk to gode løp sist uke. Holder hun formen og det klaffer underveis, kan det gå igjen!…Lindy Cru nærmer seg karrierens første seier. Med klaff kan den komme i kveld.…Photo Frecel gikk til topps nest sist og kan gjenta med maks klaff.



Luringen:

Be My Toddy har ikke fulgt opp sine to starter som 3-åring. 4-åringen innehar egentlig brukbar kapasitet. Denne gang er sporet fint og muligens kan han få vist litt av hva som bor i han.



Startsiden:

1 og 3 er raskest, men begge er nok ute etter ryggen på vår favoritt.

BANKER: Cash Okay. Foto: Eirik Stenhaug , Equus Media

V76-3 (2100 m auto):

7 CASH OKAY

---------------------

8 Hickothepooh

3 Thai Goodwill

4 Princess Endurance

2 Kicking Classic

1 Mr. Creation

5 Flaming Star E.P.

6 Millrookie



Favoritten:

Cash Okay gikk et strålende løp til annen bak El Diablo B.R. i VG Norsk Travderby. Slipper å møte denne i kveld og har et helt riktig løp på papiret. Selv om Cash Okay er aller best med ryggløp, satser nok Geir Vegard Gundersen fremover direkte. Teten får ekvipasjen normalt uten sverdslag og fremme i tet, får de styre og stelle som de vil. Dagens beste bankerbud!



Outsiderne:

Hickothepooh hadde muligens slått vår banker på Momarken 6. august, men galopperte da som klar i siste sving. Er usikker, men har fin kapasitet og styrke til å avgjøre løpene på egen hånd. …Princess Endurance ble for hissig i kvalifiseringen til hoppederby. Gikk et solid løp til seier på fredag.



Luringen:

Thai Goodwill galopperte med seieren på gaffelen i hoppe derby. Kom nedpå og berget tredje. Kjemper om en plass blant de tre.



Startsiden:

De fleste er nok interessert i ryggen til Cash Okay.



V76-4 (2140 m volte):

5 MOTORIL

11 STENSVIK MAJA

2 KLING FAKSA

7 ÅNEI

10 Holt Gnist

13 Troll Jærven

12 Sorana

9 Stjerne Kvikken

---------------------

6 Stjerne Bo

14 Skauge Faks

8 Heimly Odin

3 Bjørnemyr Faksen

4 Emil

1 Holene Tulla



Favoritten:

Motoril har levert et par solide løp foran sulky. Var tidligere best i monté. Blir spennende å se i et montéløp igjen. 7 åringen er sterk og tåler å gjøre mye selv underveis.



Outsiderne:

Kling Faksa kommer til start med et bra montéprøveløp i ryggen. Har en god rytter og kan ha litt å gå på tidsmessig fra prøveløpet.



Luringen:

Stensvik Maja vant i montédebuten. Slo da flere av dagens konkurrenter, men står denne gang 20 meter dårligere till en favoritten.



Startsiden:

Kling Faksa er stri og drar nok unna i tet til å begynne med.





V76-5 (1609 m auto):

9 MON PETIT CHEVAL

10 OSCAR RIBB

---------------------

8 I Love Paris

6 Wy Fi

7 Pippi

3 Sharpshooter

1 Kendrick Jr.

4 Burmas Yankee

12 Beak's News

5 Sir Benjamin

11 Amir B.

2 One More Flight



Favoritten:

Mon Petit Cheval gikk bra i sitt siste løp og kan få en fin reise fra bakspor. Moberg-traveren har tunge avslutninger å by på med det rette ryggløpet. Blir vår favoritt i et løp som inneholder mange hester med dunkel form.



Outsiderne:

Oscar Ribb fortjener virkelig en seier nå. 7-åringen ble for frisk fra start og galopperte direkte sist. I starene før har Oscar Ribb vist strålende form. Ekvipasjen kan komme fint gjennom på startsiden. Eirik Høitomt tar som regel de rette valgene underveis og får ekvipasjen ligge på skuddhold til det tutes for oppløp, kan årets første seier være et faktum.



Luringen:

I Love Paris hadde vært en soleklar garderingshest fra et bedre spor.



Startsiden:

Kendrick Jr. er lynrask fra start. Utfordres av 4 og 6.



V76-6 (2140 m volte):

5 OSEN PRINSESSA

3 HVATT RONJA

7 VALLE ÅSA

4 FRYD og GAMMEN

9 SKAR LOTTA

---------------------

2 Solhøy Gunn

10 Silke Chasmina

8 Spikmira

6 Eltebos Høibysara

11 Hvalstad Helga

12 Tjøtta Mari

1 Ingerø Mari



Favoritten:

Osen Prinsessa er best på kapasitet. Helt travsikker er hun ikke, men Mjølnerød-traveren viste fine takter sist. Vinner feilfritt.



Outsiderne:

Fryd og Gammen er også kapabel, men usikker. Holder hun seg til trav hele veien, blir hun vanskelig å beseire.…Hvatt Ronja er startrask og travsikker. I dette løpet scorer hun mye på det.…Skar Lotta har blitt mye bedre over full distanse og er dessuten relativt travsikker.



Luringen:

Valle Åsa utvikler seg stadig og kan overraske med klaff.



Startsiden:

Hvatt Ronja tar tet, men slipper trolig til en feilfri Osen Prinsessa.



V76-7 (2100 m auto):

4 GLOBAL SUPREMACY

---------------------

8 Merles Simone

10 Yankee Cat

2 Be A Mixt Chili B.

1 Windy Ammik

5 Luck Follows Me

9 Alongcameaspider

3 Dodo de la Sable

6 Bungee Jumper

7 Savona Va Bene

12 Noa Star

11 Nova Yamoz



Favoritten:

Global Supremacy har imponert med to strake V75 seirer i regi Frode Hamre. Hoppa er sterk og uøm for posisjoner. Har denne gangen også trukket et bra spor og kan havne bra på det fra start. Stig Flaata's lovende hoppe tar seg av V76 finalen feilfritt.



Outsiderne:

Yankee Cat er i rivende utvikling og har tunge avslutninger å by på.



Luringen:

Merles Simone har tapt sportrekningen. Er likevel så bra at hun kan kjempe om plassen bak vår banker.



Startsiden:

Windy Ammik prøver å holde nr.2 ute, for så å slippe til Global Supremacy om den kommer tidlig.