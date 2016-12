Flåten: Tror på seier med Bokli Vind

Geir Flåten mener ikke Bokli Vin er en banker, men tror på seier dersom de kommer seg tidlig til tet.

Han er denne ukens nøkkelkusk, og vurderer løpene slik:

V76-1:

– Han har imponert de to siste gangene til sterke seirer, Elliot B.R. Det meste taler for tidlig tet her. Banker!



V76-2:

– I et vidåpent stallmannsløp tror jeg mest på Pathos OM som spurtet flott som toer i norgesdebuten. Han står noe sjanseartet i bakspor til med gode konkurrenter som Cantab G.T. og Waldemar M.M. foran. Bak disse tre er det bare å fylle på.



V76-3:

– Formsterke Emil la Brousse får tipset. Men også han må gå bakfra. Utfordres av Lavec Va Bene som har vunnet fire av sine fem siste. Recommendational og Da Vinci B.R, er to som kan blande seg inn i striden med klaff.



V76-4:

NØKKELKUSK: Geir Flåten og favoritten Bokli Vind. Foto: Eirik Stenhaug , Equus Media

– Holder Neslands Faksen seg unna galoppen, vinner han fort dette. Bråtnes Faks er også god nok med flytunderveis. Min egen Bokli Stjernen trener veldig fint etter lang pause og har enten vunnet eller blitt disket i sine løp.



V76-5:

– Han har et helt riktig løp på papiret, Bokli Vind, som viste fremgang sist. Kommer vi oss til tet, tror jeg vi vinner. I motsatt fall kan nesten alt skje. Jeg vurderer Lex Lodney og Høstbo Fredrik som de hardeste imot.



V76-6:

– I et tilsynelatende åpent løp, tror jeg Tracy Kronos vinner. Banker nr. to!



V76-7:

– Får Art Haaken tet, tror jeg han blir vond å slå. Juniorprinsen kan få det optimale løpet i rygg leder og er hovedutfordrer. Min egen Wik Emil skuffet etter pause sist, men kan ventes mye forbedret. Tidlig gardering sammen med Alm Kiwi som har mye fart i kroppen.

Lite V76-forslag (store bokstaver): 315 kroner

Stort V76-forslag (over streken): 1600 kroner



V76-1 (2100 m auto):

EKSPERT: Anders Olsbu er VGs travekspert. Foto: , Equus Media

5 ELLIOT B.R.

10 MILLMESSI

----------------------

2 Muscle Salt

3 Divided Dream

9 Anizette

1 Banker Go's

7 More Knight

8 Red Bolt

12 Larger Then Life

11 Brave Girl

4 Lighthouse West

6 Solliedox



Favoritten:

Elliot B.R. har vært tilbake på topp i sine to siste starter og har vunnet enkelt. Sist fikk han overta tidlig og stakk i fra til en suveren seier. Er flink fra start og kan sitte tidlig i tet igjen. Med samme innsats som i sine to siste starter, skal han regnes med en bra sjanse på ny.



Outsiderne:

Muscle Salt har skuffet litt i det siste, men kan langt bedre. Slo seg på et kne og feilet sist. Skulle han være tilbake på sitt beste, er han ikke helt ueffen.



Luringen:

Millmessi har vært strøket en gang grunnet forkjølelse. I sin siste start fullførte han sterkt til fjerde etter galopp. Gikk sterke løp før det også og fortjener virkelig en seier snart. Feilfritt og på sitt beste kan han yppe seg mot favoritten.



Startsiden:

Lighthouse West og Divided Dream er flinke ut. Overlater muligens til favoritten.



V76-2 (2100 m auto):

3 REVELEER

10 PATHOS OM

5 CANTAB G.T.

6 Västerbo Starlit

9 The Secret Light

----------------------

1 Cristal B.R.

7 Waldemar M.M.

8 Miley Goal

2 Dream Va Bene

4 Pico's Boy



Favoritten:

Reveleer får et knepent tips. På sitt beste er han mer enn god nok, men han er litt variabel. Er rask fra start og om åpningen ikke blir alt for tøff, kan han lede lenge, muligens helt inn.



Outsiderne:

Cantab G.T. manglet rom i et V75-løp gode Rocketeer vant sist. Det er enklere i mot nå. Arild Eggen-traveren er kjapp fra start, men det kan bli tøft å ta en lengde på Reveleer, om ikke sistnevnte slipper godvillig. Unngår han dødens venter en topplassering.Västerbo Starlit skuffet sist, men fikk kolikk etter løpet. Nest sist, første gang ut etter pause, virket han til å bli sjenert til galopp. Svenskegjesten er ikke så verst på sitt beste og har vunnet i svensk V75 tidligere i år. Men han må være tilbake på topp for å vinne dette stallansattløpet.The Secret Light fikk en velfortjent seier nest sist. Gikk godkjent til sjette i et langløp i V75 gangen etter. Har siden vært forkjølet og har vært strøket en gang. Tilbake i toppslag kan den sterke Kolnes-traveren ende langt fremme.



Luringen:

Pathos OM var god toer bak Facebook N.L. i norgesdebuten sist og kan være ytterligere skjerpet nå. Skulle det bli tøff kjøring i front stiger sjansene betraktelig. Uansett skal han regnes i striden.



V76-3 (2100 m auto):

9 EMIR LA BROUSSE

----------------------

2 Da Vinci B.R.

5 Recommendational

10 Millroyce

7 Lavec Va Bene

4 Thai Voyager

6 Madonna Rags

8 Nova Yamoz

3 Hot Vacation H.

1 Ottey



Favoritten:

Emir la Brousse har gått solide løp hver gang i Kolnes-regi. Sist sto han vanskelig til ytterst på vingen, men avsluttet solid fra køen til tredje bak Avery og Pokemon Ås. Gangen før vant han enkelt tross dobbelt tillegg i et langløp i V75 på Biri. Står til for et fint løp og har en meget dyktig sjåfør i Magnus Teien Gundersen. Med kjøring i front stiger sjansene. 5-åringen skal uansett regnes med en god mulighet.



Outsiderne:

Recommendational var god til en enkel seier sist etter sen solid sisterunde. Er litt variabel fra start, men kan løse ganske bra på sitt beste. Skulle han bli sluppet til tet, skal han ikke avskrives. Storås-traveren er sterk og kan også ende på trippelen, selv om han må gå utvendig for lederen.



Luringen:

Da Vinci B.R. manglet rom i et V75-løp Rocknroll Fi vant foran Rocketeer sist. Enklere i mot nå og utgangsposisjonen er fint. Skal regnes blant de tre.



Startsiden:

Thai Voyager, Remcommendational og Lavec Va Bene kan alle løse fint. En noe åpen startside. Da Vinci B.R. er heller ikke så verst ut om han blir laddet med.



V76-4 (2140 m volte):

10 NESLANDS FAKSEN

9 BRÅTNESFAKS

11 BOKLI STJERNEN

1 Vertigo Kongen

----------------------

12 Lilletroll

2 Droseld

3 Grøtte Odin

4 Perfekt

5 Stolt Elina

7 Nebbenes Friggi

6 Ejo Tina

8 Odd Hera



Favoritten:

Neslands Faksen imponerte voldsomt i kvalifiseringen til Biri Oppdretningsløp, hvor han avsluttet forrykende til annen bak den senere finalevinneren Moe Tjalve. I de to siste løpene har han sviktet med galopp. Kommer ut uten fremsko nå. Går han feilfritt, og det slår positivt ut kan Tengsareid-traveren speede ned alle.



Outsiderne:

Bråtnesfaks er usikker, men har stabilisert seg en god del. Står med tre strake annenplasser på rad, men er ingen antivinner. Han slår neppe Neslands Faksen og Bokli Stjernen om de skulle gå feilfritt. Uansett skal han regnes i toppen, om han selv holder seg til rett gangart.



Luringen:

Bokli Stjernen er en traver med stor kapasitet. 4-åringen har vunnet fire av ni starter hittil i karrieren. I alle seiersløpene har han vunnet lett. Men Åsajerven-sønnen feiler for et godt ord. Er halsoperert nå. Det kan slå positivt ut. Feilfritt er han mer enn god nok. En evig outsider inntil videre.



Startsiden:

Noe åpent. En av de tre innerste kan muligens sitte i tet.



V76-5 (2100 m auto):

6 BOKLI VIND

----------------------

8 Lex Lodney

5 Særpefanten

4 Høstbo Fredrik

3 Pedrus

2 Timian Scott

7 Tord Viking

9 Brødsjø Odin

1 Rinde Kvikken



Favoritten:

Bokli Vind har vært positiv i sine to siste starter, spesielt sist. Da satt han fast med krefter spart i et V75-løp Lome Brage vant foran Smeheim Solan. Gangen før feilet han i striden med Tekno Jerken i et amatørløp. Flåten-traveren er rask fra start og blir han sluppet greit til tet, skal det dreie seg om en flott sjanse.



Outsiderne:

Særpefanten kommer ut etter lang pause og trenger kanskje løp i kroppen. Skal likevel ikke avskrives i trippelsammenheng.



Luringen:

Lex Lodney har hatt en del utur og er bedre enn raden. Feilet som trippelaktuell både sist og fjerde sist. Står sjanseartet til langt ute på vingen og er ingen utpreget vinnerhest. Men med full klaff kan han ende på trippelen.



Startsiden:

Pedrus og Særpefanten er raske, men ønsker nok ryggen til Bokli Vind.



V76-6 (2100 m auto):

3 TRACY KOSMOS

7 GLOBAL SUNSET

6 DOUBLE DREAM

4 SUNRISE YANKEE

5 BE A MIXT CHILI B.

9 ABOVE FROM DE HESS

2 ROYAL STARLIGHT

1 Talk That Talk

----------------------

11 From Estelle

8 Lady's Legacy



Favoritten:

Tracy Kosmos var veldig positiv sist. Da avsluttet hun flott til annen bak gode Calizza Boko i et tøft V75-løp på Bjerke. Med samme innsats blir Søvik-traveren seiersfarlig her.



Outsiderne:

Double Dream er bra på sitt beste og kommer nå ut med ny sulky, noe som kan slå positivt ut. Fungerer hun som best, er hun ikke ueffen.



Luringen:

Global Sunset gikk mest på det jevne etter pause sist, men kan være klart forbedret med det løpet i kroppen. Står imidlertid sjanseartet til spormessig og kan være litt usikker innledningsvis. Men klaffer det med posisjonene og hun viser seg fra sin beste side, kan hun yppe seg.



Startsiden:

Be A Mixt Chili B. er lynrask ut, men skal kanskje ha ryggløp over full distanse.



V76-7 (1609 m auto):

FAVORITT: Wik Emil er VGs favoritt i V76-finalen. Foto: Eirik Stenhaug , Equus Media

12 WIK EMIL

4 ART HAAKEN

3 GIKLING LOMEO

1 JUNIORPRINSEN

6 ALM KIWI

2 Viktor K.

11 Tori Huldra

8 Lill Ronja

5 Tojo Prinsen

7 Alsaker Fantom

----------------------

9 Millionolga

10 Kosak



Favoritten:

Wik Emil skuffet stort fra tet som storfavoritt sist og var under pari. Hadde vært strøket en gang i mellom grunnet forkjølelse, muligens det var årsaken. Kan ventes forbedret nå, men utgangsposisjonen er sjanseartet. Men blir det tøff kjøring i front, kan han runde mange, muligens alle.



Outsiderne:

Art Haaken vant greit fra tet sist. Er kjapp fra start og kan ta føringen igjen. Om åpningen ikke blir for tøff kan han lede hele veien på ny.



Luringen:

Juniorprinsen står til for et fint løp. Første gang ut etter pause satt han fast med alt igjen. I de to neste startene var han ikke som best. Sist viste han fremgang, men var uheldig og feilet på oppløpet. Kunne vært trippelaktuell ellers i et løp Odd Herakles vant foran Alm Kiwi.



Startsiden:

Art Haaken er kjapp, men nesten alle i første rekke kan løse bra om de går feilfritt og de blir laddet med.