Ettermiddagens travtips: Wassberg-show i Bergen

I en bankerfattig V65-omgang satser VGs travekspert, Anders Olsbu, på Apollo Hornline direkte i V65-innledningen. Husk V65-innlevering allerede kl. 16.00 i dag.

Ingen klare bankerkandidater peker seg ut på Bergen Travpark i kveld.

– Jeg endte til slutt opp med Apollo Hornline som alenestrek. Han holdt farten bra til femte i knallhardt lag i V75 sist, hvor Special Envoy vant foran Winmecredit og Bruno di Quattro, alle fra stall Hamre. Apollo Hornline er kjapp fra start og skulle han komme foran stiger sjansene. Jeg tror han vinner fra tet. Dessuten har han velkjørende Svein Ove Wassberg i sulkyen. Stallmannen er suverent mestvinnende på Bergen Travpark i år og har vunnet hele 58 seirer på sin hjemmebane. Totalt har han tatt 95 seirer i år. Han skulle gjerne rundet 100 seirer, men å ta fem seirer på en dagen høres tøft ut, men med Wassberg jr. er ingenting umulig. Han har flere gode sjanser i kveld. Det kan bli Wassberg-show i kveld, tror Olsbu.

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, lar Apollo Hornline stå ugardert på Bergen Travpark i kveld. Foto: Equus Media