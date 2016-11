Dobbel syverpott på Jarlsberg

VGs travekspert Anders Olsbu lanserer to bankere til V75-omgangen på Jarlsberg med dobbel syverpott.

– B.B.S. Sugarlight har hatt mye utur i år, men har likevel kjørt inn over en million kroner. Men i fjor endte årsbruttoen på over 4,5 millioner kroner, sier Olsbu, og fortsetter:

– Solberg-traveren er ikke helt i toppform, men har veldig fine forutsetninger her. Fjorårets Oslo Grand Prix-vinner er kjapp fra start, og vi tror han får overta fra startkjappe Patricia Hastrup. Super Light-sønnen vokser en klasse i front og kommer han seg først dit, tror vi det blir veldig vanskelig å skubbe seg på ham.

Olsbu mener også Lome Brage er et solid holdepunkt i omgangen.

– Lome Brage var mer enn godkjent i sitt comeback på Bjerke sist etter en tøff reise. Med det løpet i kroppen venter vi 9-åringen ytterligere forbedret. Bengt Erik Persson-traveren er lynrask fra start og spinner normalt til tet. H.G. Balder-sønnen vokser en klasse i front og bare åpningen ikke blir morderisk, skal han ha en god sjanse til å lede hele veien.

Hamre-traveren Global Supremacy kan også være et bankeralternativ, men Olsbu velger å dekke opp hesten på sitt store spillforslag.

– Global Supremacy var sjanseløs mot en meget opplagt Charisma K.W. sist, men hun fikk en tung tur da. Har vært solid ellers og var ubeseiret i fire starter for Hamre før den siste starten. Har kanskje mer fordel av å komme bakfra til slutt. Hoppa har stort sett hatt solide avslutninger som sitt varemerke. Ligger hun på skuddhold på siste bortre, kan hun meget vel runde alle.

Lite V75-forslag (store bokstaver): 216 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 2016 kroner



V75-1 2100 m (auto):

BANKER: B.B.S. Sugarlight. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

3 B.B.S. SUGARLIGHT

-------------------------

4 Winmecredit

2 Bruno di Quattro

1 Patricia Hastrup

9 Remee la Marc

7 Denise F. Boko

6 Broadway Legs

5 I'm The Answer

8 Caprino B.R.



Favoritten:

B.B.S. Sugarlight har hatt mye utur i år, men har likevel kjørt inn over en million kroner. Men i fjor endte årsbruttoen på over 4,5 millioner kroner. Sist i Prijs der Giganten kontret han ut Diamond til slutt og vant knepent. Gangen før på Axevalla måtte han se seg knepent slått. Solberg-traveren er ikke helt i toppform, men har veldig fine forutsetninger her. Fjorårets Oslo Grand Prix-vinner er kjapp fra start, og vi tror han får overta fra startkjappe Patricia Hastrup. Super Light-sønnen vokser en klasse i front og kommer han seg først dit, tror vi det blir veldig vanskelig å skubbe seg på ham.



Outsiderne:

Bruno di Quattro avsluttet flott og var ikke mye slått av Tripolini V.P. tross en kinkig utgangsposisjon sist. Hamre-traveren går alltid til mål og står fint til i annetsporet. Han er først og fremst trippelaktuell, men skulle B.B.S. Sugarlight havne i dødens, er det ikke helt umulig.

Patricia Hastrup er i sitt livs form og har vunnet enkelt fra tet i sine to siste starter. Hun er rask nok til å ta i mot favoritten, men da tror vi hun kan få det tungt til slutt, siden hun er best med ryggløp over full distanse. Slipper hun til B.B.S. Sugarlight kan hun fort bli sluppet frem til annen. Og skulle åpningen komme, kan hun speede fort.



Luringen:

Winmecredit er en fantastisk traver som nesten er på trippelen hver eneste gang. Kun en gang på sine 26 siste starter har han vært dårligere enn tredje. Sist i Kai Eriksens minneløp avsluttet han best av alle til tredje bak Nahar og Fire To The Rain. Har nå fått tre løp i kroppen etter pause og blir stadig bedre. Skal regnes blant de tre igjen og skulle favoritten havne i dødens, er det ikke helt umulig selv i seierssammenheng.



Startsiden:

Patricia Hastrup er veldig startrask, men slipper vel normalt til B.B.S. Sugarlight.



V75-2 2600 m (volte):

10 DAHIR TARIEL

11 ALLAWAY G.T.

5 NEEDED TIME

3 GENTLE DESIGN

1 CALLIAS VA BENE

4 PRINCE TANIC

-------------------------

9 Princess Blue

12 Pleasetellmewhattodo

8 Zanetti

7 Black Symphonic

2 Lovely Cash

6 Sunny Cru



Favoritten:

Dahir Tariel har vært veldig bra og har vunnet fire av sine fem starter. Møter stadig tøffere motstand, men blir stadig bedre. Sist tok han enkelt ned Spicy Challenger etter et fint løp i hans rygg. Står litt sjanseartet til i annen rekke, men bare det klaffer litt med posisjonene kan han vinne igjen.



Outsiderne:

Allaway G.T. avsluttet flott til annen bak Elliot B.R. sist. 3-åringen til Lundstrøm Wolden er et flott talent, som avslutter bra med rett reise. Blir det litt tempo, kan han runde alle.



Luringen:

Gentle Design avsluttet bra etter galopp snaue runden igjen sist, selv om hun endte uplassert. Hun gikk på 1.14-tallet full vei et par ganger på Charlottenlund i høst og er ikke ueffen feilfritt.



Startsiden:

Black Symphonic kan muligens stikke til tet.



V75-3 2100 m (volte):

EKSPERT: Anders Olsbu er VGs travekspert. Foto: , Equus Media

12 INGBEST

8 B.B. TERJE T.

10 KLEPPE FANDEN

5 TROLL SVENN

-------------------------

7 Mjølner Spik

11 Sjø Kongen

6 T.B.'s Trøllgutt

9 Spydo Ø.K.

1 Lykkje Embla

3 Lyn Victor

2 Nesvik Rapp

4 Sikvelands Svarten



Favoritten:

Ingbest har vært strålende i Hamre-regi. Sist mot eliten ble han tredje fra dødens i et løp stallkameraten Smedheim Solan vant foran Lome Brage. Gangen før gikk årets Derby-vinner radige 1.19,8 som fjerde bak Tekno Odin. Tross 60 meter tillegg kan han runde alle. Men han skal ikke ha for mange skjær i sjøen underveis, før det blir for langt frem.



Outsiderne:

Kleppe Fanden fikk et tungt løp i Derby sist, men ble sjette med galopp. Tapte kun for Ingbest i kvalifiseringen. Står 20 m bedre til nå.



Luringen:

B.B. Terje T. skuffet stort nest sist, men har imponert ellers. Sist reparerte han strålende til seier etter stor galopp, dog i billig lag. I Derby-kvalifiseringen vant han lett, mens han uten den siste galoppen kort før mål kunne blitt toer bak Ingbest. Står han 20 m bedre til og Høitomt sr. får prøve seg.



Startsiden:

Lykkje Embla og Lyn Victor kjører om føringen.



V75-4 2100 m (auto):

FULL TILLIT: Lome Brage er VGs andre banker på Jarlsberg. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

3 LOME BRAGE

-------------------------

5 Smedheim Solan

7 Ulsrud Tea

9 Moe Svarten

10 Norheim Faksen

2 Alsaker Piril

6 Tin Tveiten

4 Bokli Vind

1 Norheim Jærv

8 Vestpol Faxen



Favoritten:

Lome Brage var mer enn godkjent i sitt comeback på Bjerke sist etter en tøff reise. Fra spor ytterst i annen rekke kom han greit til i fjerde utvedig. Ble med i angrep runden igjen og via fjerdespor i siste sving fullførte han flott til annen bak nytente Smedheim Solan. Med det løpet i kroppen venter vi 9-åringen ytterligere forbedret. Bengt Erik Persson-traveren er lynrask fra start og spinner normalt til tet. H.G. Balder-sønnen vokser en klasse i front og bare åpningen ikke blir morderisk, skal han ha en god sjanse til å lede hele veien.



Outsiderne:

Smedheim Solan var klart forbedret i Hamre-regi sist. Hesten fikk en tung tur før han fikk overta etter snaue 500 meter. Siden svarte han flott opp helt inn og holdt unna for Lome Brage. Denne gang tror vi rollene blir byttet om. Han skal uansett regnes med en god trippelsjanse.

Ulsrud Tea hadde fryktelig langt frem i et travritt sist, men avsluttet solid til seier og er fortsatt ubeseiret i den grenen. Gikk bra etter galopp til fjerde i Vintillatravet gangen før. Skal regnes blant de tre.



Luringen:

Moe Svarten fikk en umulig reise i Smedheim Solans seiersløp sist, da han ble hengende i sporene hele veien. Likevel ble han sjette. Har bedre forutsetninger nå med full distanse og et greit spor. Feilfritt og på sitt beste er han aktuell blant de tre.



Startsiden:

Lome Brage er lynrask fra start og fosser normalt til tet.



V75-5 2100 m (auto):

10 GLOBAL SUPREMACY

11 Charisma K.W.

9 S.J.'s Victoria

4 K.W. Tigerlady

12 Princess Endurance

2 Tuff Enuff

-------------------------

8 C.C. Queen

3 Sugarbaby

7 Treatmenice

5 My Dream Come True

6 Miley Goal

1 Valcyrie Simoni



Favoritten:

Global Supremacy var sjanseløs mot en meget opplagt Charisma K.W. sist, men hun fikk en tung tur da. Har vært solid ellers og var ubeseiret i fire starter for Hamre før den siste starten. Har kanskje mer fordel av å komme bakfra til slutt. Hoppa har stort sett hatt solide avslutninger som sitt varemerke. Ligger hun på skuddhold på siste bortre, kan hun meget vel runde alle.



Outsiderne:

Charisma K.W. holdt farten fint til femte i hoppeavdelingen av Axel Jensens minneløp sist, hvor Treasure Kronos vant. Gangen før var hun overlegen fra tet foran Global Supremacy. Står mer sjanseartet til nå, men hun kan avslutte bra med rett ryggløp og muligens yppe seg mot favoritten igjen.



Luringen:

S.J.'s Victoria er tilbake mot vinterformen. Tapte kun knepent for Facebook N.L. sist og kom bra tilbake etter hinder i et hoppeeliteløp, hvor Alwaysinblackpedia vant foran Netherlee's Dream.



Startsiden:

Alle de fire innerste er kjappe fra start. Muligens Tuff Enuff til tet.



V75-6 2100 m (volte):

5 NESLANDS FAKSEN

13 MOE TJALVE

7 BOL ODIN

4 Valle Storm

-------------------------

8 Kringlers Viktor

12 Ådne Odin

10 Troll Solen

11 Wellek

9 Vill Solen

6 Bokli Teddy

1 Rapp Teddy

2 Emil Mollyn

3 Irma H.R.



Favoritten:

Neslands Faksen avsluttet strålende til annen bak Moe Tjalve i kvalifiseringen til Biri Oppdretningsløp. I finalen ble det galopp. Står hele 40 m bedre til kontra Moe Tjalve og får favorittstempelet.



Outsiderne:

Moe Tjalve var solid til seier i Biri Oppdretningsløp sist, men står langt tøffere til nå. Likevel skal han ikke avskrives, men han skal ikke ha for mange skjær i sjøen underveis.



Luringen:

Bol Odin gjør en meget spennende start i Hamre-regi, som har vært helt rå på kaldblodshester i det siste. Feilfritt og med klaff ser vi ikke bort i fra at han kan vinne på direkten.



Startsiden:

Neslands Faksen og Bokli Teddy kan være tetaktuelle.



V75-7 1609 m (auto):

2 ROCKETEER

6 ROCKNROLL FI

5 ULTIMATE PHOTO

9 GIGANT INVALLEY

10 CANTAB JONES

4 ROYAL TROPHY

3 Speedy Gon Sali

-------------------------

7 Stan Libuda

1 Da Vinci B.R.

12 No Limit L.A.

11 Jacuzzi O.

8 Paolo America



Favoritten:

Rocketeer holder strålende form. Avsluttet solid sist og vant enkelt. Er kjapp fra start, men så spørs det om han kan holde Speedy Gon Sali ute på startsiden. Blir ikke åpningen for tøff og posisjonen grei, kan han vinne igjen.



Outsiderne:

Ultimate Photo er jevn og flink og ble fjerde i Axel Jensens minneløp sist. Waaler-traveren har noen raske på innsiden og står således litt sjanseartet til. Men skulle han falle ned i en utvendig posisjon kan han være aktuell blant de tre igjen.



Luringen:

Rocknroll Fi er en meget bra traver. Feilfritt har han kun vært dårligere enn tredje en gang på sine 21 starter for Gunnar Austevoll og hans trener Siri Braathen. Det var på Åby i mars i fjor. Vallaken kommer nå ut etter et par måneders pause, men har kjentes fin ut i trening. Skal regnes som en stor outtsider første gang ut.



Startsiden:

Rocketeer og Speedy Gon Sali kjører om føringen. Rocknroll Fi er heller ingen sinke.