Dobbel syverpott på Bjerke

VGs travekspert Anders Olsbu gir Tysvær Loke full tillit i V75-omgangen på Bjerke med dobbel syverpott.

– Tysvær Loke innfridde enkelt som VG-banker i tøft V75-lag fra tet sist. Gangen før ble han fjerde i knallhardt lag i finalen av DNTs 5-årsløp. Teddy Gutten Støen vant. I kvalifiseringen feilet han i striden med Smedheim Solan på oppløpet. I det siste har han travet i tet. Nå må han gå bakfra og har mange å runde. Men uten uhell kan han klare det, sier Olsbu.

Han mener også Tekno Jerken kan være et bankeralternativ.

– Tekno Jerken vant greit i et amatørløp da Bokli Vind feilet sist. Hadde nok vunnet uansett. Gangen før på Färjestad avsluttet han lynraskt og tapte kun for Tekno Odin som er i sitt livs form. Travet radige 1.19,9 over full distanse da. Skal hente 60 meter tillegg, men feilfritt og på sitt beste er han god nok til å klare det.

I tillegg låser Olsbu V75-2 med dooen Malkin og Millmasai.

V75-1 3120 m (volte):

FAVORITT: Tekno Jerken kan være en alternativ banker i V75-omgangen på Bjerke. Foto: Eirik Stenhaug , Equus Media

8 TEKNO JERKEN

1 Stram Vaier

6 Moe Svarten

5 Fetter'n T.G.

2 Lille Jerkeld

4 Vertigo Bjørn

------------------------

7 Timian Scott

3 Smedviktor



Favoritten:

Tekno Jerken vant greit i et amatørløp da Bokli Vind feilet sist. Hadde nok vunnet uansett. Gangen før på Färjestad avsluttet han lynraskt og tapte kun for Tekno Odin som er i sitt livs form. Travet radige 1.19,9 over full distanse da. Skal hente 60 meter tillegg, men feilfritt og på sitt beste er han god nok til å klare det.



Outsiderne:

Stram Vaier ledet i det aller lengste i V75 sist, men måtte se seg slått på målfoto av Søndre Jerkeld som avsluttet bra etter sen åpning. Står fint til på strek og kan muligens holde unna om han får dirigere litt.

Moe Svarten kommer ut etter pause med usikker form. Trolig trenger han ett løp i kroppen før han er på topp. Men han er sterk, liker distansen og skal ikke avskrives. En typisk outsider.



Luringen:

Vertigo Bjørn har feilet en del i sine siste starter og er klart bedre enn raden. Dessuten blir han kraftig kuskeforsterket med Eirik Høitomt. Distansen har han vist tidligere at han takler. Han ble femte fra dødens over samme distanse i et løp Bokli Vind vant sist han gjestet Bjerke. Feilfritt og på sitt beste kan han dukke opp helt der fremme.



Startsiden:

Stram Vaier vil garantert forsvare sporet, da Lille Jerkeld er treg ut fra start.



V75-2 1609 m (auto):

3 MALKIN

4 MILLMASAI

------------------------

1 W.J. Eminent Bergen

7 Canadian Rolls

2 Amon Tomaz

10 Support Kindness

8 Marchetti

5 Arn

11 Showme d'Light

9 Thai Freedom

6 Giant Star



Favoritten:

Malkin ble naturlig nok sliten fra dødens i Derby sist og firte til åttende. Men han var unnskyldt grunnet halsproblemer. I kvalifiseringen tapte han kun for Cash Okay og Ultimate Photo tross en knallhard 1.09-åpning. Waaler-traveren er kjapp fra start og kommer han seg foran stiger sjansene.



Outsiderne:

W.J. Eminent Bergen kunne ikke hevde seg fra køen i et stayerløp sist. Gangen før var han god til seier i en V75-finale på Bjerke. Travet radige 1.13,0 over full distanse da. Forsvarer han sporet, uten at åpningen blir morderisk, er det ikke umulig.



Luringen:

Millmasai har imponert stort i det siste. Har vunnet i tre av sine fire siste starter, sist som VG-banker på Färjestad. Nest sist ble han fjerde fra køen i en tøff Derby-kvalifisering som ble vunnet av den senere Derby-vinneren El Diablo B.R foran El Toro B.R. og Hickothepooh.



Startsiden:

Malkin er rask og kan muligens ta en lengde på W.J. Eminent Bergen. Amon Tomaz er også kjapp, men han slipper nok helt sikkert til Malkin.



V75-3 2100 m (auto):

EKSPERT: Anders Olsbu er VGs travekspert. Foto: , Equus Media

9 COKSTILE

4 EVIL ENOK M.E.

1 CHIEF ORLANDO

5 THAI DONATO

------------------------

6 N.Y. Coeur de Soleil

7 Derby d'Estino

2 Always On Time

3 Calzolari

8 Reallyokay



Favoritten:

Cokstile var kanongod til seier i Kriteriekvalifiseringen nest sist etter et fint løp i annet utvendig. I selve finalen fikk han et tungt løp i dødens og firte litt til slutt, men holdt bra til fjerde. Waaler-traveren står fint til alene i annen rekke, og blir det litt kjøring i front stiger sjansene. Har uansett en god mulighet.



Outsiderne:

Evil Enok M.E. endte uplassert i knallhardt lag på Färjestad sist, men travet radige 1.12,8 over full distanse. I Kriteriet gangen før avsluttet han bra etter sen åpning til tredje bak Shocking Superman og Moni Viking. I kvalifiseringen vant han veldig lett tross sisterunden i sporene. Brækken-traveren matches mot Orsi Mangellio, men kan uansett vinne dette løpet med klaff.

Thai Donato var sterk toer bak Moni Viking i Kriterie-kvalifiseringen. I finalen avsluttet han godkjent til femte etter innvendig reise og var kun ett tiendel bak Evil Enok M.E. Sist vant han lett i billig lag. Klaffer det med posisjonene er han ikke helt ufarlig.

N.Y. Coeur de Soleil fullførte sterkt til tredje etter en blytung reise sist. Tapte kun for W.J. Eminent Bergen og Muscleman O. i en V75-finale da.



Luringen:

Chief Orlando avsluttet forrykende til en knepen seier foran I Am The Tiger sist. i Kriteriet gangen før manglet han rom. I kvalifiseringen tredje sist ledet han i det lengste. Tapte kun for en råsterk Ferrari B.R. som vant tross galopp da. Er lynrask fra start og forsvarer normalt sporet. Om ikke åpningen blir for tøff og han ikke får for mye press underveis, kan han holde unna.



Startsiden:

Chief Orlando forsvarer sporet.



V75-4 1609 m (auto):

7 GEMATRIA

1 NETHERLEE'S DREAM

4 Alwaysinblackpedia

------------------------

10 Saturday Mornings

2 Escada B.R.

9 Starfish And Coffee

3 S.J.'s Victoria

6 Fantasy d'Estino

8 Key To Candy

5 Queen Elice



Favoritten:

Gematria får et knepent tips under litt tvil. Det var ikke det rette skubbet i henne sist, men da var hun unnskyldt på grunn av en infeksjon. Likevel ble hun tredje. Gangen før tok hun ned Netherlee's Dream fra dødens, men da var det snakk om full distanse. Nå er det sprint, men viser hun seg fra sin beste side er det ikke umulig at hun kan vinne fra dødens igjen. Sannsynligvis kommer hun også ut skoløs, noe som trolig vil gjøre henne enda hvassere.



Outsiderne:

Netherlee's Dream var det ikke noe drag i på Åby sist, men hun er klart best i front. Nest sist vant hun lett fra tet foran Alwaysinblackpedia og Gematria. Årets norgesmester for hopper er lynrask fra start og forsvarer normalt sporet. Får hun dirigere litt, samtidig som hun viser seg fra sin beste side, har hun en god sjanse til å holde unna. Sprint er bare en fordel, og hun kan bli vrien å fange.

Saturday Mornings var veldig positiv i Hamre-debuten sist. Da avsluttet hun fort etter sen åpning og var ikke mye slått av Rocketeer og Ronato tross tredje. Hun kan fort ende på trippelen igjen.



Luringen:

Alwaysinblackpedia går stadig gode løp. Knep annen fra Gematria bak Netherlee's Dream sist. Denne gang kommer hun trolig ut skoløs, noen hun ikke har gjort på et halvår. Det kan gi henne et ekstra gir. Og skulle de to heteste favorittene kjøre litt mot hverandre, stiger sjansene for Alwaysinblackpedia. Men hun er først og fremst trippelaktuell.



Startsiden:

Netherlee's Dream forsvarer normalt sporet, selv om Escada B.R. også kan løse bra.



V75-5 2140 m (volte):

15 TYSVÆR LOKE

------------------------

14 Tverdals Lilja

3 Lykkje Embla

12 Wikvinni

13 Smedtora

10 Kilerauen

11 Sikvelands Svarten

2 Neseldi

5 Solhøy Gunn

7 Spang Kongen

1 Skrei Odina

8 Skeie Blesa

9 Hovs Frøya

6 Spikjuni

4 Land Maria



Favoritten:

Tysvær Loke innfridde enkelt som VG-banker i tøft V75-lag fra tet sist. Gangen før ble han fjerde i knallhardt lag i finalen av DNTs 5-årsløp. Teddy Gutten Støen vant. I kvalifiseringen feilet han i striden med Smedheim Solan på oppløpet. I det siste har han travet i tet. Nå må han gå bakfra og har mange å runde. Men uten uhell kan han klare det.



Outsiderne:

Tverdals Lilja har vært meget god til tre strake seirer i Eilefsen-regi, blant annet i DNTs 5-årsløp for hopper. Men nå har hun vært syk og er bare en outsider.



Luringen:

Lykkje Embla satt fast i Brekke-løpet, hvor hun sto likt med vinneren Tangen Jerkila. Står spennende til på strek og kan bli vrien å fange.



Startsiden:

Lykkje Embla kan kanskje overta.



V75-6 2100 m (auto):

2 COKTAIL FORTUNA

12 BRUNO DI QUATTRO

9 SPECIAL ENVOY

10 CAPRINO B.R.

------------------------

6 Love Voice

3 Quincy Frontline

1 I Love Paris

4 Strong Forte

11 Victory Lap

5 Valley Ivan

8 Baldini

7 Big City Rambler



Favoritten:

Coktail Fortuna sto vrient til i spor åtte i en V75-finale sist, men avsluttet sterkt til en knepen seier foran Petter Rags. Det er tøffere i mot nå, men han er veldig rask ut og om ikke åpningen blir for tøff eller han får for mye press underveis, kan det holde helt inn. Tjomsland-traveren vant etter en forrykende avslutning sist Midtfjeld kjørte ham.



Outsiderne:

Bruno di Quattro går gode løp hver gang. Måtte se seg slått av Ivar Sånna og Caprino B.R. sist og for førstnevnte nest sist. Spor tolv betyr ikke så mye for den sterke Hamre-traveren, men jo tøffere tempo det blir innledningsvis, jo større sjanse har han til slutt.



Luringen:

Caprino B.R. satt fast med alt igjen på Färjestad nest sist. Nå sist avsluttet han bra til annen bak gode Ivar Sånna, som senere vant svensk mesterskap. Med rett ryggløp avslutter han fort og skal ikke avskrives. Husk at han har vært på trippelen i årets to siste NM. I fjor tapte han kun for Support Justice.



Startsiden:

Coktail Fortuna tar trolig føringen.



V75-7 2140 m (volte):

9 PAVE ODIN

13 ALM SANDER

1 STRIKKEPRINSEN

14 TYSVÆR ELLING

7 ARNSPIK

11 KVIKK TOJO

15 TANGEN BRAUTE

------------------------

4 Blessomen

8 Art Skogfari

12 Loken

6 Ailo

10 Norsjø Kongen

3 Kolnes Faksen

5 Skogs Balder

2 Lyseng Balder



Favoritten:

Pave Odin var uheldig på Bjerke sist, hvor han fikk bilvingen i trynet og feilet fra start. Nest sist var han syk og unnskyldt. Gikk solide løp før det. Viser han seg fra sin beste side, kan han runde alle.



Outsiderne:

Alm Sander var god til en enkel seier foran Tysvær Elling som han ikke kunne utfordre nest sist. På sitt beste er han aktuell blant de tre.



Luringen:

Arnspik feilet seg bort sist. Gangen før manglet han rom. Var veldig god til seier i V75 femte sist. Med samme innsats er han ikke ueffen, men han er veldig variabel.



Startsiden:

Strikkeprinsen og Lyseng Balder kan løse bra. Sistnevnte skal nok ha rygg.