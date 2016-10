Dobbel jackpot på Bjerke

Ingen fikk hverken seks eller syv rette på Bjerke forrige onsdag. Det betyr 2,3 millioner kroner ekstra i syverpotten i kveld.

Nøkkelkusk Kai Johansen har selv gode sjanser med både Vildensky og Snonsøy Elda. Slik vurderer han de syv V76-løpene:

V76-1:

– Han står langt bak, Mjølner Tore. Men det er en bra hest som liker lang distanse. Blir min favoritt foran Villdensky som jeg gleder meg til å kjøre. Trø Hera er god på sitt beste, men variabel. Våler Eld og Jervløva er heller ikke borte.



V76-2:

– Han har vist form i Danmark Magiccarpetride, som har gjort det bra på Bjerke tidligere. El Toro B.R. ble sliten etter tung reise i Derby, men er en meget bra hest. Winmecredit er tilbake etter pause og regns direkte sammen med Broadway Legs som ikke har startet siden januar og trenger normalt et løp i kroppen. Remee La Marc står flott til nå. Viking Frecel er forbedret og er såpass bra at han fortjener en gardering.



V76-3:

– Han har gjort det meste riktig, A Dream. Klar favoritt selv mot skjerpet motstand. Dahir Tariel er ubeseiret på tre starter. Kan fort på til fire. Priscilla E.P. var positiv sist og kan få en gunstig reise fra førstespor i annen rekke.

NØKKELKUSKEN: Kai Johansen. Foto: Eirik Stenhaug, Equus Media

V76-4:

– Hun står fint til Homme Hera som er bra på sitt beste. Det kan bli tet hele veien. Baugeid har et høyt toppnivå og skummel om hun er tilbake i form. Kolnes Siv er mye bedre enn raden og kan overraske om det løser seg med smygløp fra annen rekke.



V76-5:

– To hester skiller seg ut. Teddy Boy O.K. feilet i norgesdebuten, men leverte en flott opphenting og blir ikke enkel å slå feilfri. Flashing Boko er en vinnertype som står fint til.



V76-6:

– Global Supremacy har gjort alt riktig og får sjansen igjen, selv fra bakspor. Hun virker å ha krefter i overflod. Banker!



V76-7:

– Han har imponert i det siste Wik Emil. Jeg tror han kan lede hele veien. En bankerkandidat. De som vil spekulere skal ta med seg Snonsøy Elda som jeg selv kjører, Hun var veldig god til seier på Leangen sist.

Alt fra Bjerke kan du se direkte på trav.vg.no fra kl. 17 med 30 minutters ekstra jackpotsending.

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Lite V76-forslag (store bokstaver): 252 kronner

Stort V76-forslag (over streken): 1512 kroner

EKSPERT: Anders Olsbu er VGs travekspert. Foto: , Equus Media

V76-1 (2640 m volte):

13 MJØLNER TORE

4 VILLDENSKY

11 SNURTEN

8 NESLANDS TRON

10 TRØ HERA

6 VÅLER ELD

12 STENSVIK MAJA

5 Løve Lomen

2 Jervløva

---------------------

1 Kongs Stjerna

3 Eldmia

7 Steinrig

9 Haake Ole



Favoritten:

Mjølner Tore var god toer på distansen bak Joker C.K. i Sverige sist. Kan være litt tråkk og er kanskje aller best med pisk. Men han er bra når han først får opp farten. Femte sist på Bjerke feilet han bort en topplassering gode Jærvinn S.K. vant. Kan runde alle tross dobbelt tillegg, om han viser seg fra sin beste side.



Outsiderne:

Villdensky var tidligere håpløst usikker. Nå ser han ut til å ha stabilisert seg en del, og han har vunnet tre av sine fire siste starter. Beviste sist at han takler distansen. Feilfritt kjemper han i toppen igjen.…Snurten har kun vært dårligere enn annen en gang på sine 14 starter i år. Da var han halt. Har tre strake annenplasser nå. Må ha det severt på den lange distansen. Er ikke helt ueffen om det klaffer maksimalt.



Luringen:

Stensvik Maja satt fast sist og avsluttet solid fra køen gangen før. Har klar fordel av den lange distansen. Får langt frem, men bare hun går feilfritt, er det ikke helt umulig.



Startsiden:

De tre innerste kjempe normalt om føringen, men slipper nok om en av de mer betrodde kommer tidlig.



V76-2 (2100 m auto):

1 REMEE LA MARC

8 WINMECREDIT

3 MAGICCARPETRIDE

7 BROADWAY LEGS

---------------------

6 Viking Frecel

4 El Toro B.R.

2 Democrat

5 Triple Crown

9 Amir B.



Favoritten:

Remee la Marc har endelig fått det beste sporet, men han har raske Democrat på utsiden. Men skulle han klare å forsvare sporet, uten at åpningen blir morderisk, kan han holde helt inn. Sist holdt han godkjent etter å ha travet siste 1250 meter i dødens.



Outsiderne:

Magiccarpetride har fått dødens i sine to siste starter. Ble sliten sist, mens han var solid til tredje nest sist. Skulle Democrat ta en lengde på Remee la Marc, kan danskegjesten trolig få overta. Og da er det han som sitter med de beste kortene.



Luringen:

Winmecredit kommer ut etter pause, men rapporteres veldig fin i trening. Hesten står dumt til spormessig og blir trolig tatt opp fra start. Men blir det litt kjøring, ser vi ikke bort i fra at han kan runde alle. Hamre-traveren er nesten alltid på trippelen.



Startsiden:

Remee la Marc vil prøve å holde raske Democrat ute. Sistnevnte skal ha rygg og slipper trolig til Magiccarpetride om han skulle komme foran.



V76-3 (2100 m auto):

5 DAHIR TARIEL

3 A DREAM

11 WILLY INVALLEY

---------------------

9 Priscilla E.P.

10 Millers Well

1 Man o'War

6 Bianca Va Bene

4 One Magic Neil

7 Flaming Star E.P.

2 Black Symphonic

12 Cintia

8 Mr. Chippendale



Favoritten:

Dahir Tariel er ubeseiret på sine tre starter hittil i karrieren og gikk en 1.15-tid full vei sist. Wallewik-traveren er bra fra start og skulle han komme seg foran, kan han bii vrien å tukte.



Outsiderne:

A Dream har vunnet tre av fire starter og har ikke vært dårligere enn annen. Da han tapte ble han toer fra dødens. Var litt redd i autodebuten nest sist, men er nok klart forbedret på den biten nå. Skulle han få et bedre løp enn Dahir Tariel, sitter han med de beste kortene.



Luringen:

Willy Invalley avsluttet bra fra køen sist, men fikk for langt frem. Tapte kun knepent for Viking Nosto tredje sist og imponerte. Skulle de to favorittene kjøre hardt mot hverandre, stiger sjansene for Desserud-traveren som blir kuskeforsterket med Geir V. Gundersen nå.



Startsiden:

Dahir Tariel kan muligens sitte tidlig i tet. Black Symphonic slipper trolig.

V76-4 (2140 m volte):

5 BAUGEID

8 KOLNES SIV

1 HOMME HERA

2 Romhus Tiril

6 Bjørnemyr Texa

9 Celoma

11 Gyldenlinn

---------------------

7 Odd Hera

10 Kjølbergjenta

4 Drill Rosa



Favoritten:

Baugeid var veldig bra i kvalifiseringen til hoppe-Derby sist, hvor hun kun tapte for Arvesølv og Jega Bottega, dog klart. Kunne lite i selve finalen. Men går hun som i kvalifiseringen, er hun god nok til å ta seg av dette.



Outsiderne:

Homme Hera gikk også bra i hoppe-Derby-kvalifiseringen som tredje bak gode Tangen Jerkila og Oriola, også hun klart slått. Måtte nøye seg med niende i finalen. Sist gikk hun med luftsjekk. Det fungerte dårlig. Står hjemme hos eieren nå. Miljøskiftet kan muligens slå positivt ut.



Luringen:

Kolnes Siv var bra i noen løp i vår. Gikk mest på det jevne i sine siste starter, men kommer nå ut etter pause og i Romtveit-regi. Kan være klart forbedret, men trenger kanskje ett løp i kroppen før hun er på topp.



Startsiden:

Bjørnemyr Texa og Homme Hera kan begge løse bra.



V76-5 (2100 m auto):

9 TEDDY BOY O.K.

3 FLASHING BOKO

---------------------

10 Millmessi

5 Squalo O.M.

4 Beatrice Palema

1 King Senator

2 Veggie Hanover

12 Leap Day Credit

8 Expo B.R.

6 Wisteria Lane

11 Kind Of Magic

7 Friend Of My Heart



Favoritten:

Teddy Boy O.K. var meget bra i norgesdebuten i Lundstrøm Wolden-regi sist. Tross startgalopp avsluttet han forrykende til tredje. Med det løpet i kroppen etter pause venter vi ham ytterligere forbedret. Feilfritt har han en god sjanse til å runde alle.



Outsiderne:

Millmessi var tapper som femte etter en tung reise på Färjestad sist. Kan fort ende blant de tre her.



Luringen:

Flashing Boko var syk nest sist. Har ellers gjort gode løp og skal være god for en rekordforbedring. Eieren mener han skal kunne 1.13, 5 på distansen. Viser han det, kan han bli vrien å fange.



Startsiden:

Alle i første rekke kan løse fort. Flashing Boko kan muligens få overta.



V76-6 (2100 m auto):

11 GLOBAL SUPREMACY

5 Merles Simone

---------------------

4 Tuff Enuff

2 Tracy Kronos

12 Alongcameaspider

10 K.W. Tigerlady

6 Across My Heart

3 Sunrise Yankee

8 Miley Goal

9 Sugarbaby

7 Luck Follows Me

1 Qourtney Cox



Favoritten:

Global Supremacy har vært veldig god og er ubeseiret på sine tre starter i Hamre-regi. Står fint inne grunnlagsmessig, men det kreves uansett litt tur fra spor elleve. Men skulle det bli litt kjøring i front, har hun en god sjanse til å runde alle. Et bankeralternativ.



Outsiderne:

Tuff Enuff går gode løp hver gang. Er kjapp fra start og trives godt i tet. Skulle hun komme foran å få dirigere litt, kan det holde helt inn. Men hun risikerer å få Merles Simone over seg.



Luringen:

Merles Simone avsluttet bra fra køen til tredje bak Global Supremacy sist og står langt bedre til nå. Hun er bra fra start og skulle hun få overta fra Tuff Enuff er det ikke umulig. Tredje sist gikk hun en 1.12-tid i StoSprinter-kvalifiseringen på Halmstad. Tapte kun for en medsmygende konkurrent da.



Startsiden:

Tuff Enuff kan kanskje ta en lengde på de to innvendige, men vil nok få press av Merles Simone. Across My Heart er heller ingen sinke.



V76-7 (2100 m auto):

3 WIK EMIL

---------------------

10 Viktor K.

11 Brødsjø Odin

2 Kolnes Tom

7 Snonsøy Elda

6 Ty Tinn

9 Alm Kiwi

8 Tojo Prinsen

12 Troll Sindy

1 Bjørnli Cille

4 Gangtrøtt

5 Kosak



Favoritten:

Wik Emil har vært meget bra i Flåten-regi og var kun knepent slått av Stumne Scott og Stram Vaier tross tredje sist. Gangen før vant han i V75 tross bakspor på tillegg. Står fint til spormessig og skal regnes med en god sjanse igjen.



Outsiderne:

Viktor K. fikk sen åpning fra lederrygg sist, men avsluttet fort og var ikke mye slått gode Mino som sto 20 meter bak. Feilet seg bort nest sist, mens han holdt unna for Wik Emil gangen før. Feilfritt og på sitt beste kan han utfordre favoritten.



Luringen:

Kolnes Tom har trent fint og kommer ut med helstengt hodelag nå. Viser han seg fra sin beste side, er det ikke helt umulig.



Startsiden:

Kolnes Tom er kjapp fra start. Wik Emil kan muligens få overta føringen.