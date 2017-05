Dagens V75-tips: Optimistisk bankerkusk

Offensive Tom Erik Solberg tror på seier med Ness Tjo Stjerna i Vestlandsløpet. VGs travekspert, Anders Olsbu, tar sjansen på å la henne stå ugardert.

Ness Tjo Stjerna har vært meget bra i alle sine tre starter etter langt fravær.

– Første gang ut var hun helt overlegen. Gangen etter tapte hun kun for Ulsrud Tea som denne gang står 20 meter dårligere til. Sist rekordforbedret hun seg til 1.24,4, men fikk for langt frem til ledende Oriola. Dessuten ble hun hindret i angrep mot siste sving. Jeg frykter det trange annetsporet litt, men Solberg mener hun kommer til å løse feilfritt. Om hun ikke taper for mye fra start, kan hun bli vond å slå. Bak henne er det svært åpent, mener Olsbu.

Han mener også at Valle Tiril i hoppecupen kan være et bankeralternativ.

– Valle Tiril møter overkommelig selskap, men skal runde mange fra dobbelt tillegg. Uansett har hun en god vinnersjanse, synes Olsbu.



I F.W. Ramslands minneløp står han på to hester i form av kapable B.B. Terje T. og Torben. Sistnevnte er ubeseiret på fem starter i år, men møter langt tøffere motstand nå.



Dagens banker

Ness Tjo Stjerna (V75-7) har vært solid i sine tre starter i år og kan vinne uten galopp.



Dagens luring

I Am The Tiger (V75-1) tok en sterk seier fra dødens sist. Er usikker, men er ikke borte feilfritt.

Her er Olsbus V75-tips til Forus Travbane:

Lite V75-forslag (store bokstaver): 320 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 1536 kroner

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, lar Ness Tjo Stjerna stå ugardert i V75-avslutningen. Foto: Equus Media



V75-1 (2550mv)



3 ATHENA A.P.

11 URAKAS GILBAK

10 PANTIN

6 I AM THE TIGER

5 SILVERSTONE

12 Whatsoflying S.S.

7 Very Esterel

8 Expo B.R.

9 Carl Lewis

2 Beauregard

1 Ronny Brandt

13 Roberto D.K.

------------------------------

4 Ina's Ballerina

Løpet

Et veldig åpent stayerløp. Jeg nærmest helgarderer.



Favoritten

Athena A.P. er ubeseiret i sine to starter i Norge i Kolnes-regi. Voltestart nå. Står imidlertid fint til på strek og kan vinne feilfritt.



Outsiderne

Urakas Gilbak har avsluttet solid i alle sine siste starter. Liker distansen og fortjener snart en seier igjen.



Luringen

I Am The Tiger tok en enkel seier fra dødens sist. Er usikker, men er sterk og liker distansen. Møter skjerpet lag, men er ikke ufarlig feilfri.



Startsiden

Ingen startraketter på strek. Athena A.P. kan trolig få overta fra stallkameraten Ronny Brandt.

V75-2 (2040ma)



7 B.B. TERJE T.

1 TORBEN

------------------------------

5 Charm Elden

2 Førlands Pil Fax

10 Pågangsmot

8 Kodran

9 Spang Kinge

6 Solberg Jela

3 Vill Solen

4 Baytor

Løpet

Jeg prøver to hester i F.W. Ramslands minneløp.



Favoritten

B.B. Terje T. satt fast i det lengste sist. Gangen før fikk han for langt frem til Lome Lotta som sto 40 meter foran. Det er ikke alltid Gudmestad-traveren vil ta i for fullt. Får nå mangeårig landschampion Høitomt bak, som kan få ekstra fart på den kapable 5-åringen som har vunnet 16 løp på 28 forsøk. Husk at han i en Derby-kvalifisering i fjor var overlegen foran Moe Garm. I selve finalen var han veldig uheldig. Han skar til tet, men feilet. Fikk siden et løp i fjerde innvendig og tredje utvendig. Kort før mål feilet han imidlertid i kamp om annen bak Ingbest. Så på kapasitet kan han bli vrien å tukte.



Outsiderne

Charm Elden har vært bra etter pause. Manglet rom i en V75-finale som Ossmann vant på Bjerke sist. Mens han holdt knepent unna for Philip Lyn, som sto 20 meter bak, i et V75-løp gangen før på Sørlandet. Skulle han klare å overfly Torben, stiger sjansene. Har uansett en fin trippelsjanse.



Luringen

Torben har gjort alt riktig hittil i år med fem seirer på fem forsøk. Lome Elden-sønnen er i stadig utvikling, men møter tøffere motstand enn noensinne. 5-åringen er kjapp fra start og kan muligens forsvare sporet. Men han kan få kamp av blant annet Charm Elden. Forsvarer han sporet, samtidig som åpningen ikke blir alt for tøff, kan han muligens holde unna.



Startsiden

Torben er rask ut, men vil bli utfordret av Charm Elden og muligens B.B. Terje T. Førlands Pil Fax er heller ingen sinke.

V75-3 (1600ma)



5 AMAZING S.H.

11 LUCILLE BOURBON

10 DARLING NIKKI

1 MAY LANE

2 MY CARISMA

------------------------------

12 Nogara

7 Above From de Hess

6 Trusty Sassy

4 Anne Bork

8 Shanaia

3 Voulez Vous

9 Louise Nosto

Løpet

Fem hester peker seg ut i hoppedivisjonen, og det er veldig jevnt dem i mellom. Jeg kunne nesten like godt snudd rangeringen.



Favoritten

Amazing S.H. fullførte bra fra dødens til annen bak Kemas Starlight i årsdebuten sist. Kan ikke stå bedre inne grunnlagsmessig. Er kjapp fra start, men har et par raske på innsiden. Skulle hun komme foran, stiger sjansene, men Tvedt-traveren er ikke avhengig av den posisjonen.



Outsiderne

Lucille Bourbon overtok etter 600 meter sist og holdt greit unna for Enjoy My Hooves. Står sjanseartet til spormessig, men det lukter litt tempo. Med overpace kan hun runde de fleste.



Luringen

May Lane satt fast med alt igjen og så veldig pigg ut i årsdebuten for Frode Hamre sist. Kommer muligens ut skoløs, men det kan kanskje bli vrien å forsvare sporet. Er imidlertid ikke ueffen om det løser seg.



Startsiden

My Carisma og Amazing S.H. er muligens de raskeste og vil kjøre om føringen. May Lane og Voulez Vous er heller ingen sinker fra start.

V75-4 (2040ma)



5 TWAIN BI

6 BRIXTON U.S.

------------------------------

3 Comecatchme C.J.

12 Alwaysinblackpedia

11 Netherlee's Dream

4 Toto

2 Cantab Jones

1 Othello Tilly

7 Jaccaroo

10 Gary Hoist

8 Tom Tom des Agets

9 Space Bee

Løpet

To hester peker seg ut i sølvdivisjonen. En av dem vinner nok om ikke de kjører hverandre i "hjel".



Favoritten

Twain Bi slapp føringen til vinneren Emir la Brousse sist, men avsluttet bra til tredje etter sen åpning. Gangen før sto han på flott til femte etter et innvendig løp på Färjestad. Tredje sist var han helt overlegen fra tet. Buer-traveren starter på hjemmebane nå, og kusken har lyst til å prøve på teten. Klarer han den uten at åpningen blir morderisk, kan han holde unna.



Outsiderne

Comecatchme C.J. har vært solid i sine siste starter. Ledet i det aller lengste sist, men kunne ikke svare Punk på de aller siste meterne. 6-åringen er best i tet og vil muligens prøve å komme seg dit.



Luringen

Brixton U.S. sto sjanseartet til ytterst på vingen sist og havnet etterhvert i dødens. Ble naturlig nok sliten til slutt derfra. Gangen før vant han lett fra tet. Tapte kun for Gematria tredje sist, mens han ble speedet ned av medsmygende Twain Bi fjerde sist. Morten Juul-traveren er kjapp fra start og vil nok prøve seg på startsiden. Fra tet stiger sjansene.



Startsiden

Twain Bi kjøres for tet, men både Comecatchme C.J. og Brixton U.S. vil nok prøve seg en bit.

V75-5 (2040mv)



15 VALLE TIRIL

3 Prinsesse Sølv

------------------------------

10 Torpa Oda

5 Jerkla O.K.

7 Homme Hera

11 Bjøre Lydia

1 Kringelandester

2 Kolnes Beth

8 Torijerka

9 Teddy Jenta

13 Kap Tilly

12 Drill Rosa

6 Eldvina

4 Askevold Stjerna

14 Vertigo Lotta

Løpet

Valle Tiril er et bankeralternativ i hoppecupen.



Favoritten

Valle Tiril har dobbelt tillegg og mange hester å runde. Men hun møter langt billigere lag enn vanlig. Uten for mange skjær i sjøen underveis, kan hun runde alle. Hun avsluttet solid til tredje sist og tok en sterk seier fra dødens nest sist.



Outsiderne

Torpa Oda feilet seg bort sist. Var god toer bak Bjørnemyr Texa i årsdebuten gangen før. Trippelakt.



Luringen

Prinsesse Sølv var klart forbedret til en enkel seier fra tet på tirsdag. Kommer hun seg foran kan hun lede lenge, muligens helt inn, selv om selskapet er klart skjerpet.



Startsiden

Prinsesse Sølv vil prøve på teten, men begge innvendig kan løse fint.

V75-6 (2040ma)



9 CANADIAN ROLLS

11 MUSCLEMAN O.

5 CANTAB GENIUS

10 VIKING ARROW

8 GUKKO RAW

2 THE TROOPER

4 MIRA STAR M.

12 VERTIGO UNIQUE

------------------------------

3 Brotherman Nibs

1 Norse Ideal

6 Spenda Muscle

7 The Exterminator

Løpet

Et åpent bronsedivisjonsløp. Jeg garderer bredt.



Favoritten

Canadian Rolls får et dristig tips. Arild Eggen-traveren har feilet direkte to ganger på rad, men satt fast til slutt sist. Tredje sist vant han lett fra tet. Står til for et fint løp, og viser han seg fra sin beste side, er han god nok til å kjempe i toppen.



Outsiderne

Muscleman O. har vært god i sine tre starter i år og er ubeseiret i dem. Har fått et dårlig spor og møter klart skjerpet motstand enn i seiersløpene. Men på sitt beste er han så god, at han kan runde alle, bare det klaffer litt med posisjonene.



Luringen

Cantab Genius slapp føringen snaue runden igjen sist og ble sittende fast med krefter spart. Er veldig rask ut og kommer trolig ut skoløs for første gang på lenge. I tillegg blir det muligens amerikanervogn. Jeg ser ikke bort i fra at han kan lede hele veien.



Startsiden

Cantab Genius tar normalt føringen.

BANKER: Ness Tjo Stjerna skal ha en god vinnersjanse feilfritt i Vestlandsløpet. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

V75-7 (2040mv)



2 NESS TJO STJERNA

------------------------------

15 Ulsrud Tea

11 Bokli Vind

4 Kleppe Fanden

6 Spik Mollyn

10 Nyland

8 Ossmann

12 Vertigo Prins

9 Kolnes Kjell

5 Solør Svarten

13 Lex Lodney

14 Galileo

1 Vesle Sjur

3 Åspe Viktor

7 Tøffe Toft

Løpet

En feilfri Ness Tjo Stjerna kan vinne Vestlandsløpet.



Favoritten

Ness Tjo Stjerna fikk for langt frem fra dobbelt tillegg på Bjerke sist og ble dessuten sjenert på siste bortre. Hadde vært nær Oriola ellers. Tapte for Ulsrud Tea nest sist, men står 20 m bedre til nå. Det som uroer meg litt er det trange annetsporet. Men taper hun ikke for mye fra start kan hun vinne.



Outsiderne

Bokli Vind var god toer bak Odd Herkles sist. Trippelaktuell.



Luringen

Ulsrud Tea kom ikke inn i løpet på Klosterskogen sist. Ble tredje i Jacob Meyers pokalløp nest sist. Slo Ness Tjo Stjerna fjerde sist, men står 20 m dårligere til nå.



Startsiden

Spik Mollyn kan ta føringen.

NØKKELKUSK: Rune Wiig har tre vinnersjanser i V75-spillet på hans hjemmebane, Forus Travbane. Foto: EIRIK STENHAUG, EQUUS MEDIA

Nøkkelkusken

Navn: Rune Wiig

Alder: 56 år

Antall seirer i år: 21

Antall seirer totalt: 3.456

Pangstart for Wiig

Rune Wiig var i mange år enerådende som mestvinnende kusk på Forus. Så fikk han tøff konkurranse. Først av Åsbjørn Tengsareid, så Pål Buer. Men nå er Wiig tilbake på tronen og er den med klart flest seirer. Lørdag kan han vinne tre V75-løp på hjemmebane.

V75-1 : - I et litt åpent løp, tror jeg mest på Urakas Gilbak, som møter enklere selskap enn de siste gangene. Athena A.P. kan lede lenge fra strek og min egen I Am The Tiger var god til seier sist og liker distansen. Whatsoflying S.S. er på vei opp i form. Luringen i løpet er Silverstone, som kommer fra Danmark med fin form.

V75-2: - To hester gjør normalt opp her. Jeg håper å kunne lede fra start til mål med Torben, som har vunnet fem strake. Men jeg har respekt for B.B. Terje T., en veldig bra hest i toppform.

V75-3: - Åpent. Om ikke May Lane gjør kort prosess fra tet. My Carisma kan utfordre både om tet og seier. Blir det først tempo, kan det åpne seg litt for min egen Trusty Sassy som er god nok med posisjonsklaff. Bakfra kan Darling Nikki spurte ned mange med rett løp. Garderinger til Amazing S.H og Anne Bork.

V75-4: - Her tror jeg Twain Bi leder fra start til mål. Banker.

V75-5: - Løser det seg litt for Valle Tiril fra dobbelt tillegg, tror jeg hun vinner. Bak henne er det mer åpent. Homme Hera, Jerkla O.K. og Eldvina er alle aktuell med klaff. Bjøre Lydia kan også bli skummel med flyt på veien.

V75-6: - Han har vært knallgod i det siste, Muscleman O. Jeg tror han vinner igjen uten uhell bakfra. Banker nummer to.

V75-7 : - Ness Tjo Stjerna har et skreddersydd løp på papiret. Logisk favoritt og en mulig banker. Men det skjer ofte ting i hoppeløp og Ulsrud Tea skal alltid strekes, selv om hun har en tøffere oppgave enn vanlig. Kleppe Fanden og Ossmann er begge i vinnerform og er tidlige garderinger.