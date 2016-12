Dagens travtips: Tips til to baner

Både Harstad og Sørlandets Travpark arrangerer travløp i dag. VGs travekspert, Anders Olsbu, kjører bankerfritt på begge arenaer.

Stevnestart er henholdsvis kl. 14.30 på Harstad Travpark og kl. 18.00 på Sørlandets Travpark.

Olsbu lanserer Twentysix Paupau og Romleskaft som alternative bankere i Harstad.

– Begge holder flott form og møter overkommelig selskap. De står litt sjanseartet til, men klaffer det bare litt med posisjonene, tror jeg minst en av dem vinner, sier traveksperten.

På Sørlandets Travpark anbefaler han to dobbeltbankere.

– Ja, jeg tror Tem Jahn og Voje Jerv gjør opp i V65-4 og Princess Of Love og Twain Bi i V65-finalen. De peker seg litt ut i sine respektive løp, mener Olsbu.

Her er tipsene til Harstad Travpark:

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, spiller uten bankere denne søndagen. Foto: Equus Media



V5-1 (2040ma)

8 YOUNG MOON HOSS

9 EL ACID

6 WIZARD

7 BLACK DREAM

4 Big Brown

5 M.T.Funnyvalentine

--------------------------------

10 Fam Filiokus

1 Martine Frecel

3 Challenger Wurst

2 Abby Tutterø



V5-2 (2040mv)

9 LINA WICTORIA

7 ROS SVARTA

8 TANGEN VÅR

6 ULVE JENTAS FOSSLI

2 SOLEINA

10 SJÅVOLL LYKKE

11 NORDBY FRØYA

4 SKEIE BORKA

5 MIRAMART

1 Minådin Ø.K.

3 Bestkora

--------------------------------

V5-3 (2040ma)

7 TWENTYSIX PAUPAU

9 Truman Zet

--------------------------------

8 Alitrix

10 Xanthis Angel

6 Tobros Augustinu

5 Samba Pa Ti

4 Jack

1 Evil Eyes

2 Eye Witness

3 My Golden Point

V5-4 (2040mv)

14 ROMLESKAFT

9 Veels Balo

5 Sjøvoll Prinsen

1 Billy Kravall

--------------------------------

6 Atom Vito

15 Nordlys Rosa

13 Lykke Sara

12 Gylden Kongen

8 Moe Aria

3 Kampen Blessen

2 Valle Milli

10 Hugo

11 Nordby Viktor

7 Skjetnemie

4 Nolly



V5-5 (2040ma)

2 EL MURO B.R.

10 X. FACTOR

6 BONJOVI B.R.

11 PRIORITY PHOTO

--------------------------------

4 Anton

1 Malik

9 Chica N.L.

5 No Credit L.A.

3 Super Aristo

8 Like di Poggio

7 Take Off Sound



Dagens banker

Ingen, men både Twentysix Paupau og Romleskaft kan være aktuelle kandidater.



Dagens luring

Lina Wictoria har gått sterke løp med galopp i sine siste starter og fortjener snart å ta karrierens første seier.



Øvrige løp:

1. løp: (2040mv) Polar Northug (7) - Svart Jo (4) - Torpa J. (9) Outs.: Hornnes Balder (3)

2. løp: (2040ma) Thai Paycheck (11) - Tennessee James (7) - Amy Ensign (9) Outs.: Desperado's Hope (1)



DD-1:

Romleskaft fikk press i tet sist og kunne ikke stå i mot gode Polar Northug til slutt. Står på dobbelt tillegg nå, men er sterk og går til mål. Får han ikke for mange skjær i sjøen kan han rekke frem.



DD-2:

El Muro B.R. går gode løp hver gang. Møter eldre konkurrenter, men kan vinne om han viser seg fra sin beste side. X. Factor skuffet sist, men kan langt bedre. Tilbake i toppslag er han mer enn god nok.



DD-1: 14 DD-2: 2,10,6,11 = 4 rekker

Her er tipsene til Sørlandets Travpark:

V65-1 (1640mv)

1 WILLBLESEN

7 ART HAAKEN

6 TOMELD Ø.K.

3 LILL RONJA

--------------------------------

8 Rinde Kvikken

5 Moe Hrym

2 Rigel Elden

4 Branddon



V65-2 (2140ma)

3 BROKEN CONTRACT

10 CENTURION

4 Whatawinner S.S.

7 Egon Lobell

2 Dream Builder

11 Anthony Downs

5 Xante

9 Lightning

--------------------------------

12 Madagaskar

1 Nicky Me

8 Amibuckaroonews O.S.

6 My Midnight News



V65-3 (2140mv)

7 ST. FLORENT DECOY

10 BABYCAT

9 HIGHLAND BREEZE

--------------------------------

1 Classic Dream

2 Musclemania

3 Odd Supergirl

4 Whistleblower

8 Brooklyn Bounce D.K.

5 Royal Banker E.

6 Ringostar Barb



V65-4/V5-1 (2140mv)

7 TEM JAHN

9 VOJE JERV

--------------------------------

13 Odin Faks

10 Torpa Nora

5 Jærvsø Troll

1 Tangen Trym

14 Will Teddy

2 Alvin Tyr

4 Hommes Ferrari

12 Kvindølen

8 Villting

11 Eldvina

15 Gerifaks

3 Hålands Prinsen

6 Tyri Molly



V65-5/V5-2 (2140ma)

10 ST. MICHEL DECOY

9 EXPRESS RAPIDA

7 CARL LEWIS

2 TINA TRØJBORG

5 Brotherman Nibs

--------------------------------

4 Navarra Broline

3 Daarom Well

12 Sancigar

6 Candy King

1 Valletta

8 Hot Spot Power

11 Desperatehousewife



V65-6/V5-3 (2140ma)

4 PRINCESS OF LOVE

10 TWAIN BI

--------------------------------

5 Luck Follows Me

11 My Dream Come True

2 Hallo Again

1 Rose Garden

3 Odd Sunshine

7 Rocky Dun Dee

12 O'Lillen

9 Spirit Brodde

6 Bar Story

8 The Special One U.S.



V5-4 (2140mv)

3 KRINGLERS VIKTOR

7 GRUDE JERKELD

6 WIK VIKING

2 Bjønnum Jerven

9 Sindy Løper

11 Odin Vinter

10 Myr Seira

--------------------------------

4 Homme Hera

8 Å. Gnisten

5 Torden Prinsen

1 Bertekongen



V5-5 (2140mv)

11 LOKE

5 MOLLA MOLLYN

8 TANGEN ELVIRA

2 EIGELANDS REBECCA

12 Kringeland Enok

4 Kolnes Tine

3 Norheim Jerka

--------------------------------

7 Bertebajas

1 Pola Sokken

6 Spang Oda

10 Hornnes Karamell

9 Ingemann



Dagens banker

Ingen, vi kjører dobbeltbanker både i V65-4 og V65-6.



Dagens luring

Willblesen er klart forbedret i Tjomsland-regi. Vallaken står fint til alene på strek, vokser en klasse i front og kan lede lenge, muligens helt inn.



DD-1:

St. Michel Decoy har vært god til to strake seirer etter pause etter perfekte smygløp. Klaffer det fra baksporet kan Forkerud-traveren vinne igjen. Express Rapida var klart forbedret sist. Avsluttet bra da, men kom akkurat for sent til å slå kloa The Exterminator.



DD-2:

Princess Love fullførte sterkt til annen bak Tuff Enuff etter en 1.08-åpning sist. Har vært strøket en gang etterpå. Er lynrask ut og kan lede hele veien om formen er bevart. Twain Bi har vunnet halvparten av sine 20 starter og har kun vært utenfor trippelen en gang på sine 12 starter i år. Kan muligens yppe seg mot favoritten.



DD-1: 10,9,7,2 DD-2: 4,10 = 8 rekker