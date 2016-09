Dagens travtips: NM for damekusker og ny Jackpot

Bjerke Travbane kjører ettermiddagstrav og arrangerer NM for damekusker i dag.

Det skal kjøres fire NM-løp for damekusker før vinneren er kåret. Første løp starter kl. 15.30

– NM for damekusker er en åpen affære, men det virker i alle fall som Silje Kristin Eilertsen, Christina Kjenner og Anette Frønes har vært heldige med trekningen, sier VGs travekspert, Anders Olsbu som spiller uten bankere på Bjerke i dag.

– Det nærmeste jeg kommer er norgesdebutanten Emir la Brousse som kommer ut i en amatørmatch mellom kusker fra Bergen, Bjerke og danske Odense. Hesten, som kommer ut i regi av Sigbjørn Kolnes, kan vinne på direkten, men det er alltid litt uvisst første gang ut, mener Olsbu.

Ingen klarte seks rette på Øvrevoll i går. Dermed overføres snaue 350 000 kroner til dagens sekserpott på Bjerke Travbane.

Våre eksperter setter opp flere spennende andelslag til omgangen. Disse finner du på eksperten.vg.no.

Her kan du levere VGs spillforslag eller sette opp ditt eget

Lite V65-forslag (store bokstaver): 160 kr

Stort V65-forslag (over streken): 1600 kr

Lite V4-forslag (store bokstaver): 32 kr

Stort V4-forslag (over streken): 160 kr

EKSPERT: Anders Olsbu, VGs travekspert, avslutter V65-spillet med to dobbeltbankere. Foto: Equus Media



V65-1 (2100ma)

7 EXIT RIVER

8 SUPER GIELLE

5 Royal Sensation E.

12 Banker Go's

-------------------------------------

3 Livi Invest

11 Larger Then Life

4 Winner Ivi

10 Zippo

9 Underthesurface

6 Olzons Bodyguard

1 C.C. Siri

2 American Paco



V65-2 (2100ma)

1 PERILLAT

9 LORD WINE

11 ZANETTI

10 ESPAGNA FREJO

2 SURPRISEFORTHELADY

-------------------------------------

8 Victor Ideal

12 Brown Va Bene

3 Alo Star

4 Lovely Cash

5 Ina's Ballerina

6 Princess Rhythm

Trav direkte på VG.no I vårt travstudio kan du følge våre direktesendinger på trav og chatte med våre eksperter. Alle dager:

5+

Tirsdager:

Lunsjtrav fra kl. 13.10

Onsdager:

#V76 og V76 fra Bjerke fra kl. 17.30

Torsdager:

Lunsjtrav fra kl. 13.10

Lørdag:

#LiveLørdagV75 og V75 fra kl. 12.00

* Samt alle ekstra V75-omganger



V65-3/V4-1 (2100ma)

2 EMIR LA BROUSSE

9 Let's Go Crazy

7 Trust Boom Bay

3 Viking Hill

6 Shiraz J.C.

-------------------------------------

12 Bjaa Land

11 H.M. You Can Choose

1 C.C. Queen Weber

8 Wallstreet Temple

10 Ouster Hanover



V65-4/V4-2 (1609ma)

2 EXPRESS RAPIDA

1 EMIL FAME

7 ANDRE REV' POINT

3 LADY FRECEL

-------------------------------------

5 Echo Of Love

4 Stone Muscles

9 Dixi d'Hilly

12 Vici Sun

6 Queen Elice

11 Mr. Enough

10 Rasmine Steensgård

8 Jam Star O.



V65-5/V4-3 (1609ma)

4 TULLE TOULOUSE

10 REMO PETRAL

-------------------------------------

3 Thai Simoni

5 Savona Van Bene

2 Ottey

8 La Reina

7 Hot Vacation H.

9 Flirtin Superb

1 Tiramisu G.T.

11 Halti H.

12 Casino Dream

6 Lord Bexley



V65-6/V4-4 (2100ma)

3 CALZOLARI

4 MADELEN L.T.C.

-------------------------------------

8 Mixed Zone

9 Whatawinner S.S.

1 Mohegan

5 Frascati B.R.

7 Whatdoesthefoxsay

11 Bernardo Halbak

2 De Angelo W.

6 Prince Tanic

10 Hurricane Field



Dagens banker

Ingen, men norgesdebutanten Emir la Brousse kan være et alternativ. Han har gått flere fine løp i Nederland og kommer nå ut i Kolnes-regi. Hesten er sterk og rapporteres fin i trening.



Dagens luring

Let's Go Crazy er litt variabel i prestasjonene, men står til for et fint smygløp. Med rygg i det lengste, kan han ha en bra speed å by på. Er ikke ufarlig om favoritten skulle ha en dårlig dag.



DD-1:

Tulle Toulouse var overlegen fra tet etter en 1.10-åpning sist og fra fjerde utvendig gangen før. Satt fast i startene i mellom. Hun er bra fra start og har en god sjanse om hun kommer seg foran. Skal uansett regnes. Remo Petral fortjener en seier etter tre strake annenplasser. Er ingen antivinner. Sist tapte han kun for gode Valokaja Hindø. Avsluttet sterkt etter sen åpning gangen før og tapte kun på foto for Giant Star.



DD-2:

Calzolari har gått sterke opphentinger til femte etter startgalopp i sine to siste starter, sist i en Kriterie-kvalifisering gode Evil Enok M.E. vant. Tredje sist tapte han kun for meget gode Ferrari B.R., dog klart. Med feilfri avgang kan ha ta karrierens første seier. Madelen L.T.C. feilet mot siste sving i en hoppe-Kriterie-kvalifisering som Nice Eleven L. vant sist, men kom bra tilbake til fjerde. Har gått gode løp hver gang og skal regnes i striden.



DD-1: 4,10 DD-2: 3,4 = 4 rekker