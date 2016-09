Blekkan til Bjerke med ambisjoner

Jomar Blekkan kunne juble for seier med elitetraveren Ivar Sånna sist han gjestet Bjerke. Onsdag håper han å vinne med Alm Sander.

Blekkan er denne ukens nøkkelkusk, og vurderer de syv løpene slik:

V76-1:

– Et skreddersydd løp for Hilton Molander som ledet hele veien sist. Gjentar han den innsatsen, vinner han igjen. Banker!



V76-2:

– Jeg synes Quality Q.C. imponerte på Bjerke sist onsdag. Unngår han å bli sittende stengt, er det snakk om en fin vinnersjanse. Trafikktrøbbel for favoritten åpner for typer som Jet Bug, Crisp Look og Bella Noark.



V76-3:

– Jeg har vinnerambisjoner med Alm Sander som jeg tror kan lede fra start til mål. Hestene å slå blir trolig Mjølner Tulla og Tangen Braute.

NØKKELKUSKEN: Jomar Blekkan. Foto: Eirik Stenhaug , Equus Media

V76-4:

– Vanskelig. Her er det mange vinnerkandidater. Idborken imponerte i tøffere lag enn dette sist, Tyri Stjernen og Nora Mi er to luringer med nok fart i kroppen. Strikkeprinsen er god når det klaffer. Jeg anbefaler bred gardering.



V76-5:

– Caresa tok en sterk seier fra dødens sist. Logisk favoritt foran T.S. Fast’n Furious som satt bom fast sist. Cintia ble stor i tet sist onsdag. Holdt tappert til tredje og er i utvikling.



V76-6:

– Han var veldig god sist, Kvikk Tojo. Kan sitte tidlig i tet her. I så fall er det en topp sjanse. Mulig banker. Herr Jao var også god sist og regnes som hovedutfordrer.



V76-7:

– Han imponerte i norgesdebuten, Emir La Brousse. Står fint til og får tipset foran Remo Petral, som går gode løp hver gang og kapable Moveslikejagger, som leter litt etter formen.

Anders Olsbu - EKSPERT: Anders Olsbu er VGs travekspert.

V76-1 (2140 m volte):

3 HILTON MOLANDER

------------------------

7 Mjølner Allvinn

11 Homme Hera

6 Komnes Viking

2 Bjørnemyr Texa

4 Spiktrollet

1 Kolbu Jonatan

8 Ty Venn

10 Tusse Storm

5 Wik Viking

9 Bjørnemyr Faksen



Favoritten:

Hilton Molander vant enkelt fra tet sist. Gangen før tapte han kun for gode Alsaker Blest, som var solid toer i Kriteriet sist, kun slått av meget gode Tand Kraft. Skulle Schem-traveren komme seg foran, blir han vrien å tukte. Uansett skal han regnes med en fin sjanse.



Outsiderne:

Homme Hera tapte kun for Tangen Jerkila og Oriola i hoppe-Derby-kvalifiseringen, men kunne lite fra annet utvendig i finalen. Men det var tross alt årgangens beste hopper hun møtte. Romtveit-traveren er litt variabel i prestasjonene, men kan fort ende på trippelen om hun viser seg fra sin beste side.…Komnes Viking feilet runden igjen sist, men kom sterkt tilbake til fjerde. Møter tøffere motstand enn sist, men han innehar fin kapasitet og skal ikke avskrives i trippelsammenheng bare han går feilfritt og det klaffer litt med posisjonene.



Luringen:

Mjølner Allvinn feilet i striden med Stjernetira sist. Gangen før tok han en sterk seier tross fra dødens tross oppløpsgalopp. Feilfritt og på sitt beste kan han muligens utfordre favoritten.



Startsiden:

Hilton Molander kan kanskje sitte tidlig i tet.



V76-2 (2600 m auto):

1 QUALITY Q.C.

4 JET BUG

6 Tender Love

------------------------

7 Jobama

9 Crisp Look

10 Sesamo Om

3 Bella Noark

8 Mr. Enough

5 Silent Laser

2 Big Boss Man E.P.



Favoritten:

Quality Q.C. overbeviste med seier norgesdebuten i Killingmo-regi sist. Vallaken fikk et fint løp i annet utvendig, men avgjorde likevel enkelt. Sporet er litt sjanseartet, men om han ikke blir sittende fast, har han sjansen igjen.



Outsiderne:

Tender Love kommer ut i regi av Lundstrøm Wolden. Hesten rapporteres veldig fin i trening. Skal få et fint løp første gang ut, men blir det litt kjøring og det klaffer med posisjonene, kan han ha en meget bra sluttspeed å by på.



Luringen:

Jet Bug holdt seg til rett gangart sist etter å ha rotet seg bort med galopp i sine to foregående starter og ble fjerde i en V75-finale W.J. Eminent Bergen vant. Feilfritt kjemper han normalt i toppen.



Startsiden:

Quality Q.C., Bella Noark og Jet Bug kjemper trolig om føringen. Mr. Enough er også bra ut, men står sjanseartet til ytterst på vingen.

V76-3 (2100 m auto):

1 ALM SANDER

8 TANGEN BRAUTE

------------------------

3 Mjølner Tulla

4 Mira

6 Tysvær Elling

9 Stensvik Maja

5 Maks Mollyn

7 Melbyjerven

10 Løvland Spøken

2 Trons Tyr



Favoritten:

Alm Sander har vært veldig stabil og flink i det siste. Sist i en V75-finale på Bjerke fikk han et fint løp i lederrygg før han gikk ut i dødens på siste bortre. Var annen til like før mål da. Gangen før måtte han se seg slått av Flammen Fortuna som er i sitt livs form. Tredje sist var det kun Bjørkeknekten og Strikkeprinsen som ble for gode. I løpet før det vant han lett tross tillegg i V75 i Bergen. Hesten er bra fra start, men har raske Trons Tyr på utsiden. Bare han ikke blir sittende fast, skal han regnes med en fin sjanse. Jomar Blekkan tar turen fra Trøndelag kun for å kjøre en hest. Det tyder på ambisjoner.



Outsiderne:

Mjølner Tulla ble det helt feil for i hoppe-Derby-kvalifiseringen sist da hun ble hengende i sporene hele veien. Hun kostet også på seg en galopp i siste sving, men fullførte råsterkt til femte. Feilfritt og med klaff kan hun fort ende blant de tre.



Luringen:

Tangen Braute fortjener snart en seier igjen etter flere sterke løp, men han står litt sjanseartet til ytterst på vingen. I V75 sist og tredje sist er det kun Spang Kinge som har blitt for god. I starten i mellom feilet han mot første sving, men kom bra tilbake til fjerde i et løp Bjørkeknekten vant foran Strikkeprinsen. 5-åringen bør med på alle bonger.



Startsiden:

Alm Sander er bra fra start, men kan bli utfordret av Trons Tyr og muligens Mira.



V76-4 (1609 m auto):

12 STRIKKEPRINSEN

4 IDBORKEN

2 Trollveikja

6 Tyri Stjernen

------------------------

10 Furderud Svarten

7 Maurstad Mina

1 Nora Mi

9 Brego Baklengs

3 Vesle Gudrun

8 Veels Shanti

5 Ringstad Svarten

11 Nebbenes Eldar



Favoritten:

Strikkeprinsen er det som regel vinn eller forsvinn med. Han har feilet bort flere seirer i år. Tolvtesporet spiller ikke så stor rolle. Det handler først og fremst om å gå feilfritt. Holder han seg til rett gangart og viser seg fra sin beste side, er han god nok.



Outsiderne:

Trollveikja har fått ett løp i kroppen etter pause. Ble sjette fra tillegg i V75 da etter å ha travet mye av løpet utvendig uten rygg. Hun vant fem løp i fjor og kan fort være klart forbedret.



Luringen:

Idborken har vært meget bra for Karianne Hasselgård. Sist var han hardt ute, men sto likevel glimrende på til tredje fra dødens. Gangen før ble han hengende i sporene hele veien. Glem det løpet. Tredje sist var han god til seier på Kala. I toppen med klaff.



Startsiden:

Nora Mi, Vesle Gudrun, Maurstad Mina og Veels Shanti er alle bra ut. Idborken og Trollveikja er heller ingen sinker. En åpen startside.



V76-5 (2100 m auto):

5 CARESA

12 CORSA D'AMOUR

4 CINTIA

------------------------

11 Bianca Va Bene

10 T.S. Fast'n Furious

7 Easy Tolli T.

8 Olympic Lady

3 Goodis

1 Angelbreed

6 Black Symphonic

2 Nora Noark

9 Quassia Redcreek



Favoritten:

Caresa fikk endelig en seier sist etter mye utur. Tok en sterk seier fra dødens da. Hadde trafikkproblemer i de tre foregående startene. Avsluttet bra etter sen åpning nest og tredje sist. Gangen før feilet hun bort annen bak Dahir Tariel i stengt posisjon.



Outsiderne:

Corsa d'Amour var god toer bak Millers Well i norgesdebuten sist. Med det løpet i kroppen etter over ett års pause, venter vi hennte ytterligere forbedret. Forkerud-traveren skal ikke avskrives tross sporet.



Luringen:

Cintia holdt fint til tredje på en sterk tid sist. Skulle hun komme seg foran og ikke bli for hissig, kan det muligens holde inn til karrierens første seier.



Startsiden:

Nesten alle i første rekke er kjappe fra start. Nok en åpen startside.



V76-6 (1609 m auto):

5 VOJE PER

6 KVIKK TOJO

1 SILKE CHASMINA

4 OSEN PRINSESSA

2 HERR JAO

3 FRYD OG GAMMEN

------------------------

9 Hovs Viktor

8 Smedtora

10 Haugs Tornado

11 Stjerne Kvikken

7 Troll Jærven



Favoritten:

Voje Per er nok den beste hesten, men galoppen ligger hele tiden på lur. Sist i V75 var han tapper som fjerde etter de første 1300 meter i dødens. Tysvær Loke vant. Tredje sist vant han lett fra dødens. Vi frykter galoppen mer enn konkurrentene.



Outsiderne:

Kvikk Tojo vant greit fra tet sist. 9-åringen går stadig gode løp og skal regnes i striden igjen bare han ikke havner i dødens.



Luringen:

Osen Prinsessa har hatt mye utur og er milevis bedre enn raden. Husk at hun feilet bort en topplassering i V75 fjerde sist og satt fast med alt igjen gangen etter.



Startsiden:

Herr Jao, Fryd Og Gammen og Kvikk Tojo kjører trolig om føringen.



V76-7 (2140 m volte):

2 MOVESLIKEJAGGER

3 EMIR LA BROUSSE

10 OTHELLO TILLY

7 L.J.'s Dreamcatcher

12 Jaccaroo

11 Progression

14 Red Mile Font

5 Remo Petral

1 My Dream Come True

------------------------

9 Madonna Rags

6 Likable Heldia

8 Pingo Spring

13 Mc Dreamy

4 H.M. You Can Choose



Favoritten:

Moveslikejagger kommer ut etter pause og har trukket et trangt spor, men han får likevel et knepent tips. Han har vært bra i rutineløp og er godt forberedt. Med full klaff kan han muligens vinne på direkten.



Outsiderne:

Emir la Brousse var god til seier i Kolnes-debuten sist. Vant enkelt etter å ha rundet frem til dødens kilometeren igjen da. Møter klart skjerpet selskap, men er normalt ytterligere forbedret med løpet sist i kroppen.



Luringen:

Othello Tilly gjør en veldig spennende start i regi av Arild Eggen. Han gjorde noen sterke løp som 3-åring. Hesten vant blant annet en E3-kvalifisering og gikk en sterk opphenting etter galopp i Ulf Thoresens minneløp. Han var ikke på topp i sitt comeback for fem måneder siden. Fungerer han som best, kan han ende langt fremme. En stor outsider.



Startsiden:

My Dream Come True, L.J.'s Dreamcatcher, Remo Petral og Likable Heldia er tetaktuelle.