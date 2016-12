Austevoll: Uten galopp tror jeg på seier

Nøkkelkusk Gunnar Austevoll kan vinne med både Troll Svenn og Madelen L.T.C. på Bjerke denne onsdagen.

Slik vuderer han de syv V76-løpene:

V76-1:

– Holder Troll Svenn seg unna galoppen, tror jeg vi vinner. Så god er han. Men han feilet seg bort sist. Gjør han det igjen, tror jeg Eigelands Spretten overtar.



V76-2:

– Jeg er litt spent på Madelen L.T.C. etter pause. Hun har stor kapasitet, men har hatt litt stang ut. Min favoritt blir Lucille Bourbon som vant fra tet sist. Lady Lane er jevn, flink og i flott form.



V76-3:

NØKKELKUSKEN: Gunnar Austevoll. Foto: Eirik Stenhaug , Equus Media

– Among Hastrup har gjort alt riktig til fire strake seirer. Jeg tror han leder fra start til mål. Banker!



V76-4:

– Selv om montéløpet virker åpent, tror jeg fort det kan handle om Finnskog Fokus, som gikk et råsterkt seiersløp i Sverige sist og Smedviktor, som vant helenkelt i monté nest sist. Garderinger til flinke, men ustabile montéhester Grundsvold Loke og Holt Gnist. Luringen i laget er stabile Stjerne Ask.



V76-5:

– Får Body Va Bene sitte foran uten å brenne av alt for mye krutt innledningsvis, tror jeg han vinner. Utfordres av kapable Intrepid Ibex som er god nok om det løser seg bakfra. A Winner hevder seg i toppen hver gang. Spicy Boss er veldig god når alt først stemmer.



V76-6:

– Han står kanskje litt sjanseartet til i førstespor, men løser det først for Alfred Nosto, er det fort snakk om vinneren. Moviestile og Jetbug er hovedutfordrere. Walentino er luringen.



V76-7:

– Han har vunnet fra tet begge gangene han har gjestet Bjerke i år, Sir Diamond. Kan legge på til tre her. Mulig banker. Jeg ser bare formsterke Avery imot.

Lite V76-forslag (store bokstaver): 336 kroner

Stort V76-forslag (over streken): 2016 kroner



V76-1 (2660 m volte)

EKSPERT: Anders Olsbu er VGs travekspert. Foto: , Equus Media

7 TROLL SVENN

2 Eigelands Spretten

3 Strikkeprinsen

10 Modinas Viking

9 Neslands Tron

4 Torvald

------------------------

8 Troll Jærven

1 Vethe Jerven

6 Stjerne Bo

5 Storler Guten



Favoritten:

Troll Svenn feilet seg bort 1250 m igjen i Nils Østbys minneløp sist. Møtte de beste i årgangen da og kunne naturligvis ikke hevde seg etterpå. Var god til to strake seirer før det. Løvdal-traveren er ikke helt til å stole på, men går han bare feilfritt og yter sitt beste, skal han ha en god sjanse igjen.



Outsiderne:

Eigelands Spretten feilet innledningsvis og huket hjul sist. Tapte mye, men kom bra tilbake. Var god til to strake seirer i startene før, dog i relativt billig lag. Men viser han seg fra sin beste side og favoritten roter seg bort, er det ikke umulig.



Luringen:

Torvald la seg aldri skikkelig til sist. Tok en velfortjent seier fra dødens nest sist. Gangen før avsluttet han sterkt etter hinder, men feilet som godtgående femtehest på oppløpet. Troll Svenn vant det løpet. Torvald står 20 m bedre til kontra sistnevnte nå.



Startsiden:

Ingen startraketter på strek. Muligens kan en feilfri Strikkeprinsen overta tidlig.



V76-2 (2100 m auto):

5 LUCILLE BOURBON

3 LADY LANE

8 MADELEN L.T.C.

7 ZANDRA INVALLEY

------------------------

6 Annina Knows Best

4 Ugarina Jet

2 Hip Hop d'Estino

10 OIympic Ouzo

12 Priscilla E.P.

11 Conny Dior

9 Expensive Pleasure



Favoritten:

Lucille Bourbon vant greit fra tet på Leangen sist, men gikk med åpent hodelag og var uinspirert der fremme. Kommer ut med skylapper nå og er nok mer skjerpet. Har vunnet fire av ni løp hittil i karrieren og er god nok om hun viser seg fra sin beste side.



Outsiderne:

Madelen L.T.C. feilet seg bort ut av første sving i sin siste start. Kommer nå ut etter drøye to måneders pause. Trenger kanskje løp i kroppen før hun er på topp og sporet er sjanseartet. Men klaffer det med posisjonene er det ikke umulig.…Zandra Invalley avsluttet bra etter hinder og sen åpning i et løp Frascati B.R. vant foran Lady Lane sist. Er kjapp fra start og er blitt strøket inn et spor. I en hoppe-Kriterie-kvalifisering tapte hun kun for Nice Eleven L. I finalen hadde hun trafikkproblemer etter et løp innvendig i køen. Med posisjonsklaff er hun ikke ueffen.



Luringen:

Lady Lane går gode løp hver gang. Er kjapp fra start og skulle hun komme foran stiger sjanse. I kvalifiseringen til hoppe-Kriteriet tapte hun kun for gode i Chin Chin. I finalen ble hun naturlig nok sliten etter en knallhard 1.10-åpning.



Startsiden:

Lady Lane kan muligens ta føringen, men det er flere raske i første rekke bak bilen.



V76-3 (2100 m auto):

1 AMONG HASTRUP

------------------------

4 Expo B.R.

3 Chip Line

11 Millmessi

9 Ronny Brandt

10 More Knight

7 Aragorn Wibb

5 Seabreeze Ås

12 Crisp Look

6 Big Boss Man E.P.

8 Teenager

2 Chasing Gold



Favoritten:

Among Hastrup har imponert stort i Tvedt-regi og er ubeseiret på fire starter for dem. Sist holdt han unna for Kicking Classic tross en 1.10-åpning. Vant helenkelt i startene før. 4-åringen er kjapp fra start og er han like god som han har vært, vinner han trolig igjen.



Outsiderne:

Expo B.R. tok en sterk og enkel seier i sin siste start. Har hatt halvannen måneds pause nå, men rapporteres meget bra i trening. Vi tror Hamre-traveren kjemper i toppen igjen.



Luringen:

Chip Line har måttet gå med brodder i sine to siste starter, noe som har slått veldig negativt ut. Tok en solid seier fra tillegg gangen før. Har vunnet seks løp tidligere i og skal regnes blant de tre om han unngår pigger. En typisk outsider.



Startsiden:

Among Hastrup forsvarer normalt sporet.



V76-4 (2140 m volte):

12 SMEDVIKTOR

10 FINNSKOG FOKUS

6 GRUNDSVOLD LOKE

4 HOLT GNIST

------------------------

11 Stjerne Ask

1 Stjerne Kvikken

2 Myr Seira

7 H.M. Hird Balder

5 Skogly Prinsen

8 Haugestad Storm

13 Millionolga

3 Tjøtta Mari

9 Rokketroll



Favoritten:

Smedviktor var overlegen i sitt siste travritt og imponerte. Med samme innsats skal han regnes igjen.



Outsiderne:

Grundsvold Loke radet opp seirer i travritt tidligere. I det siste har han rotet en god del med galopper. Er behandlet i et kne nå og fungerer fint i trening. Tilbake i toppslag er han mer enn god nok.



Luringen:

Finnskog Fokus var solid til seier i Helge Solos lopp i svensk V75 i helgen. Tapte klart for Smedviktor i et travritt gangen før, men har nok nærmet seg ham nå.



Startsiden:

Holt Gnist og Myr Seira kan begge løse bra fra start. Stjerne Kvikken er kjapp i vanlige travløp, men må trolig leies rundt i volten nå.



V76-5 (2100 m auto):

9 INTREPID IBEX

5 A WINNER

------------------------

3 Mon Amie Superb

6 Lord Ivi

7 Foradori

8 Spicy Boss

1 Body Va Bene

2 Sunny Cru

12 Gary Above

11 Rock The Boat

4 Wheelie



Favoritten:

Intrepid Ibex var uheldig sist. Feilet som godtgående i siste sving da og kunne ha utfordret vinneren Viking Nosto ellers. Vant enkelt gangen før. Står til for et fint løp og bare han holder seg til rett gangart, skal han ha en fin mulighet igjen.



Outsiderne:

Mon Amie Superb har gått fine løp uten å være helt i toppform. Er hun ytterligere forbedret skal hun regnes blant de tre, vel og merke feilfritt.



Luringen:

A Winner tapte kun for gode Dahir Tariel i norgesdebuten tross en tøff 1.11-åpning. Gangen etter vant han knepent foran Chere. Burde vært litt hvassere sist, men trengte kanskje det løpet i kroppen etter halvannen måneds pause. Kai Johansen-traveren er kjapp fra start og skulle han komme foran stiger sjansene.



Startsiden:

A Winner kan løse bra, men han har tre raske hester på innsiden.



V76-6 (2100 m auto):

1 ALFRED NOSTO

3 JET BUG

4 MOVIESTILE

------------------------

7 Global Skipper

8 M.T.Kod Rød

5 Trade Man

10 Walker Jade

12 Walentino

11 Million Kisses

2 Lighthouse West

9 Cherokee News

6 Valedictorian



Favoritten:

Alfred Nosto ble sittende fast med krefter spart etter pause sist. Er normalt ytterligere forbedret med det løpet i kroppen. Steinar Holm-traveren er kjapp fra start, men har noen raske på utsiden. Men klarer han å forsvare sporet uten at åpningen blir morderisk, kan han meget vel holde unna.



Outsiderne:

Moviestile vant lett fra tet etter pause i Skårnes-debuten sist. Har vært strøket en gang etterpå. Er kjapp fra start, og kommer han foran stiger sjansene.



Luringen:

Jet Bug kommer ut etter pause og gjør en spennende start i Hamre-regi. 4-åringen rapporteres veldig fin i trening og kan vinne på direkten.



Startsiden:

Alfred Nosto er flink ut, men blir utfordret av de tre utvendige hestene.



V76-7 (1609 m auto):

2 AVERY

4 SIR DIAMOND

9 NEW GENERATION

12 FACEBOOK N.L.

1 ESCADA B.R.

3 CONRADS WILHELM

11 NO LIMIT L.A.

------------------------

10 Pathos OM

6 Starfish And Coffee

7 Gary Volcano

8 Semper Fi

5 B.B.S. Pelleshan



Favoritten:

Avery var meget bra til seier etter en tøff åpning i V75 sist. Er kjapp fra start, men vil få Sir Diamond over seg. Det kan bli en tøff åpning om han ikke slipper. Blir løpsopplegget riktig kan han vinne igjen.



Outsiderne:

Sir Diamond har vært veldig bra og har vunnet fire av sine fem siste starter, alle fra tet. Danskegjesten er lynrask fra start, men har et par kjappe på innsiden. Men får han teten igjen, kan han lede fra start til mål. Skulle han havne i dødens, blir det straks verre.



Luringen:

New Generation vant direkte etter elleve måneders pause sist. Fikk et fint løp i lederrygg da og avsluttet bra til en sikker seier. Er normalt ytterligere forbedret med det løpet i kroppen og står til for et fint smygløp. Skulle det bli tøff kjøring mellom favorittene, stiger sjansene for Goop-traveren.



Startsiden:

Escada B.R., Avery og Sir Diamond er alle meget bra fra start. Vi tror en av de to sistnevnte sitter i tet.