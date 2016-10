950.000 kroner ekstra i potten på Bjerke

Nøkkelkusk Eirik Høitomt mener ting fort blir langt mer usikker dersom han ikke kommer seg til tet med VGs banker Tysvær Loke.

Han vurderer de syv løpene i omgangen med 950.000 kroner ekstra i syverpotten, slik:

V76-1:

Urutinerte hester møtes i V76-innledningen. Spicy Boss får mye spill på seg og er naturlig på kupongen, men gardering kan være smart her. Jeg kjører Whatagiant, som er en premiekandidat.



V76-2:

Tysvær Loke holder toppform og må regnes igjen. Er litt sprutredd, så kommer jeg ikke foran, er det langt mer usikkert. Flammen Fortuna, Fryd og Gammen, Hovs Viktor og Haugs Tornado har fått fine spor og er i bra form.

V76-3:

Oscar Ribb er ute på sprint nå. Det er en fordel for ham. Ikke lett å få først i mål, men aktuell på gardering. Jeg forventer tøffest konkurranse fra Ronato.



V76-4:

Jeg kjører Bossum Faksen. Kjenner ikke til dagsformen, men en kapabel hest som ofte er med i toppen. Kan kjempe om seieren igjen. Troll Svenn må også tidlig på kupongen. Åpent bak disse.



V76-5:

Gode hester møtes i dette stallmannsløpet. Teddy Boy O.K. har vært god og blir trolig favoritt. Colonel Cantab gjør en spennende debut i Norge. Nasdaq og Doctor Joe må tidlig på kupongen.



V76-6:

Holene Odin kommer ut fra egen stall. Var ikke helt i orden sist, men trener bra igjen nå. Sporet er fint og distansen en fordel. Håper og tror han er med der framme. Kjørte Jærvinn S.K. sist. Han ble hissig innvendig da. Kjemper trolig i toppen.



V76-7:

Reveleer var ikke som best sist. Han er behandlet og ventes forbedret. Trener fint og står perfekt til. Har vært litt variabel, men god på sitt beste. Håper vi forsvarer sporet. God tro på min hest.

Travekspert Anders Olsbu gir full tillit til Tysvær Loke, som to ganger på rad har innfridd som VG-banker. I tillegg mener han at Spicy Boss kan være et bankeralternativ i omgangen på Bjerke.

Lite V76-forslag (store bokstaver): 270 kroner

Stort V76-forslag (over streken): 1920 kroner



V76-1 (2100 m auto):

1 SPICY BOSS

9 Mario

7 Rock The Boat

3 Wheelie

10 Whatagiant

4 Just Look

2 Real Salt

5 Sunny Cru

6 Black Jewel

12 Collett

11 Honey P.R.

8 C.C. Dobilas



Favoritten:

Spicy Boss er den beste hesten, men han er veldig usikker. Avsluttet solid sist, men var uheldig og feilet bort en topplassering på oppløpet. Hadde travet rundt 1.16,2 uten galoppen. Trond Anderssen-traveren vant helenkelt nest sist. Står sjanseartet til spormessig, da det er klar fare for at han blir overflydd. Men feilfritt og om det løser seg, er han god nok til å vinne. Men vi kommer nok til å sitte med hjertet i halsen.



Outsiderne:

Rock The Boat feilet bort en trolig fjerdeplass fra tillegg i et løp Beat It vant sist. Fullførte fint etter galopp og dødens nest sist. Var solid til fjerde etter sisterunden i dødens gangen før og travet sterke 1.15,9 da. På sitt beste kan han yppe seg.



Luringen:

Mario er milevis bedre enn raden, men har blitt dårlig disponert ved flere anledninger. Men hesten har gått flere sterke løp. 77-årige Knut Ekeberg har kun vunnet en gang på sine 93 siste starter. Det var i mai for 2,5 år siden. Men nå står ekvipasjen til for et fint smygløp. Feilfritt og om angrepet ble satt inn på siste bortre, kan det gå veien.



Startsiden:

Wheelie, Real Salt og Rock The Boat kan alle løse bra bak bilen. Favoritten kan fort bli overflydd.



V76-2 (1609 m auto):

5 TYSVÆR LOKE

2 Fryd Og Gammen

10 Skar Lotta

4 Mira

6 Flammen Fortuna

3 Haugs Tornado

1 Hovs Viktor

9 Skauge Faks

11 Stjerne Kvikken

7 Aaby Knekten

12 Løvland Spøken



Favoritten:

Tysvær Loke har vært meget bra i det siste. Tross 60 meter tillegg og galopp underveis i Nasjonalhestens Pokalløp i helgen, vant han greit. Nest sist vant han lett fra tet i tøft lag. Gangen før var han strålende som tredje og fjerde i henholdsvis kvalifisering og finale av DNTs 5-årsløp. I kvalifiseringen feilet han til og med i striden med Smedheim Solan. Gode Teddy Gutten Støen vant finalen. Treneren mener hesten kan åpne lynraskt fra start, men han har raske hester rundt seg. Men holder han seg bare til rett gangart og innsatsen på lørdag ikke sitter i beina, kan det gå vei igjen.



Outsiderne:

Fryd Og Gammen fikk et fint løp i annet utvendig sist og tok ned en tapper Kjempen til slutt. Står til for et fint løp igjen og er trippelaktuell.



Luringen:

Skar Lotta hadde trafikkproblemer i V76 sist, men avsluttet fint etter sen åpning. Med flere startraske hester i første rekke lukter det litt kjøring innledningsvis. Da ser vi ikke bort i fra at hun kan speede inn til en trippelplass om hun får det litt servert.



Startsiden:

Tysvær Loke kan åpne i 1.18-19-fart, mener treneren. Det gjenstår å se. Av konkurrentene er Haugs Tornado, Mira og Flammen Fortuna alle gode fra start. Favoritten kan nok uansett få overta om han bare går feilfritt.



V76-3 (1609 m auto):

1 THAI CARDINAL

6 RONATO

5 OSCAR RIBB

9 WY FI

10 JA EL TOMCAT

8 Royal Trophy

4 Burmas Yankee

2 Sir Benjamin

3 Liberty V.H.

7 Enya Boko

12 General Ideal



Favoritten:

Thai Cardinal får et knepent tips. Tengsareid-traveren var bra etter pause sist. Overtok etter 400 m før han slapp føringen. Siden sto han på fint til tredje bak Love Voice og Quincy Frontline. Med det løpet i kroppen kan han ventes ytterligere forbedret. 8-åringen er bra fra start, men vil få kamp om føringen. Om han ikke blir med på en morderisk åpning, kan det gå veien.



Outsiderne:

Ronato ledet i det aller lengste sist, men ble innhentet av Rocketeer på streken. Er kjapp ut, men har raske hester på innsiden. Fra tet stiger sjansene.



Luringen:

Ja El Tomcat fikk maks på Färjestad sist, men travet en 1.12-tid over full distanse. Det ligger an til litt kjøring innledningsvis. Blir det først det kan han runde mange.



Startsiden:

Thai Cardinal og Ronato vil nok kjøre om føringen. Sir Benjamin og Oscar Ribb er heller ingen sinker.



V76-4 (2100 m auto):

2 TROLL SVENN

1 IDBORKEN

4 BOSSUM FAKSEN

7 BEST RUGGEN

10 Lykkje Pål

11 Hvalstad Ronja

12 Førlands Knerten

5 Tarzan

3 Kjappe Tinna

9 Furderud Svarten

8 Trons Piril

6 Maurstad Milla



Favoritten:

Troll Svenn får et knepent vinnertips. Han er behandlet etter siste start. Løvdal-traveren må som regel inn galoppen, men går han feilfritt og viser seg fra sin beste side, kan det gå veien.



Outsiderne:

Idborken har vært meget bra for Karianne Hasselgård. Sist trykket hun til i dødens og fikk overta runden igjen. Siden var ekvipasjen uten konkurranse. Feilfritt kan han meget vel lede hele veien.



Luringen:

Bossum Faksen kommer ut etter lang pause og i regi av Camilla Hansen. Hesten har vunnet fem av sine syv siste starter. Har vunnet åtte løp på 15 starter. Feilfritt har han kun tapt en gang. Det var i debutløpet, hvor han ble annen. En stor outsider.



Startsiden:

Idborken kan forsvare sporet, men Troll Svenn, Bossum Faksen, Tarzan og Maurstad Milla alle kan løse bra. Best Ruggen er heller ingen sinke.



V76-5 (2100 m auto):

4 TEDDY BOY O.K.

3 NASDAQ

7 COLONEL CANTAB

10 Trade Man

2 Larry S.E.

6 Doctor JOE

1 Lighthouse West

11 Atom Hornline

12 Ubuntu

5 Dixi d'Hilly

9 Sesamo Om

8 Bluegene



Favoritten:

Teddy Boy O.K. var strålende i norgesdebuten nest sist, hvor han avsluttet solid til tredje etter startgalopp. Sist ble han litt hissig i dødens og overtok runden igjen. Dro avgårde, ble sliten til slutt, men holdt unna. Feilfritt og om han posisjonerer litt bedre med kreftene, kan det gå veien igjen.



Outsiderne:

Colonel Cantab kommer ut i regi av Frode Hamre. 3-åringen rapporteres litt tung i kroppen, men vi tør uansett ikke avskrive USA-importen. Hamre pleier å ha hestene sine godt forberedt.



Luringen:

Nasdaq fullførte flott til tredje etter en 1.10-åpning sist. Kommer ut etter litt pause, men har en dyktig kusk og er aktuell på direkten.



Startsiden:

Alle i første rekke kan løse bra. En noe åpen startside.



V76-6 (1609 m auto):

3 HOLENE ODIN

5 ELTEBOS HÖIBYSARA

9 JÆRVINN S.K.

2 Stensvik Martin

1 Lille Jim

10 Heidi Solo

7 Trons Torila

11 Nova Mollyn

4 Tundra

8 Bare Mia

12 Baiasen

6 Skjegge Vilje



Favoritten:

Holene Odin kommer ut etter pause, men trener fint. Sist feilet han håpløst direkte. Gangen før ble han litt passivt kjørt og ble sittende fast med krefter spart. Tredje sist speedet han inn til en enkel seier. Viser han seg fra sin beste side, er han god nok.



Outsiderne:

Eltebos Höibysara fikk en etterlengtet triumf sist. Ledet hele veien og vant på sterke 1.24,4, ny pers. Men hun er ikke lett å få inn på bestilling. Hoppa har kun vunnet to ganger på 68 starter.



Luringen:

Jærvinn S.K. ble for stri innvendig sist og ga seg. Gangen før gikk han et flott løp til annen bak Dag Støvar etter startgalopp. Var veldig god i seiersløpene tidligere i høst og kan få det servert fra spor ni.



Startsiden:

Holene Odin og Eltebos Höibysara kjører om føringen.



V76-7 (2100 m auto):

1 REVELEER

11 WIZARD OF OUSSE

4 MIGHTY HANOVER

10 Moveslikejagger

9 Fighting Joe

6 Comecatchme C.J.

2 Rigel L.B.

5 Önas Julius

3 Yankee Frecel

8 Remo Petral



Favoritten:

Reveleer sto vanskelig til i spor elleve sist og kunne ikke hevde seg i et løp Gigant Invalley var suveren i. Gangen før var han meget bra til seier tross 1.08/1.10-åpninger. Holdt til slutt unna for Comecatchme C.J. som smøg med i lederrygg. Høitomt-traveren er kjapp fra start og kan lede hele veien, om han viser seg fra sin beste side.



Outsiderne:

Mighty Hanover står med to nuller for trener Anders Lundstrøm Wolden. Første gang ut avsluttet han flott i kulissene og gikk en 1.12-tid. På Färjestad sist var han unnskyldt, da han var slimete i halsen. 5-åringen har trent fint og har en høy seiersprosent. På sitt beste er det ikke umulig.



Luringen:

Wizard Of Ousse fikk en veldig dårlig rygg i siste sving på Färjestad sist, men avsluttet fort da åpningen kom. Gangen før tapte han kun for gode Avery. Fra baksporet er han avhengig av at det skal bli kjøring i front. Blir det først det, kan han rekke frem.



Startsiden:

Vi tror Reveleer forsvarer sporet.