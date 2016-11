60 millioner i V75-potten

Det er norsk-svensk V75 på Bjerke denne lørdagen med hele 60 millioner kroner i premiepotten. I kampen om millionene lanserer VGs travekspert Anders Olsbu to bankere.

– Cruzado dela Noche har vært meget bra til to strake seirer. Kan få det servert fra spor ni, og blir det tøff kjøring i front, noe det kan bli, kan han runde alle, sier Olsbu, og fortsetter:

– Tripolini V.P. ble sliten etter en tung reise på Vincennes sist, men fullførte klart godkjent. Står perfekt til i annetspor og kan lede hele veien.

Lite V75-forslag (store bokstaver): 288 kroner

Stort V75-forslag (over streken): 1470 kroner



V75-1 2100 m (auto):

9 IVAR SÅNNA

4 THAI BROADWAY

1 NAHAR

5 Fire To The Rain

3 Nato Dream

------------------------

7 Winmecredit

2 Love Voice

6 Call Me Hanover

8 Capello Bob



Favoritten:

Ivar Sånna åpnet katastrofalt etter at han ble kjøpt for en dyr penge til Norge, men i regi av Frode Hamre har hesten funnet tilbake til gamle takter og har virkelig imponert i det siste. Nest sist ble Derby-toeren svensk mester. Da vant han enkelt foran gode Mosaique Face til slutt. Står til fint til i bakspor, men er avhengig av litt tempo. I så fall kan han runde alle.



Outsiderne:

Nahar har gått et par sterke løp i Canada i høst og var overlegen på 1.10-tallet i sine to seiersløp. 11-åringen blir trolig overflydd fra start, og det må løse seg. Har fordel av full distanse, men det spørs om han har rukket å akklimatisere seg på den korte tiden han har vært hjemme i Sverige. En typisk outsider.

Fire To The Rain ble tredje bak meget gode Nuncio på 1.10,9 over full distanse i Jubileumspokalen i høst og skal ikke avskrives helt med maks klaff.



Luringen:

Thai Broadway satt fast med krefter spart i lederryggen sist. Gangen før avsluttet han fort etter sen åpning. Er kjapp fra start og kan få overta fra Nato Dream. Får Bjørn Goop dirigere i front, kan ekvipasjen bli vrien å fange.



Startsiden:

Nato Dream er veldig kjapp, men slipper trolig til Thai Broadway.



V75-2 2100 m (auto):

3 RAGAZZO DA SOPRA

1 CALIZZA BOKO

9 SAMBUCO

2 HERAKLEITOS F.

7 Mr. Creation

10 Volocity de Vie

------------------------

11 Brake To Vacate

5 Walentino

8 William Tinghöj

12 Muscleman O.

6 Muscle Salt

4 Tracy Kosmos



Favoritten:

Ragazzo da Sopra jakter sin tredje strake seier. Tok en råsterk seier fra dødens sist. Uten pisk nå, det kan være et minus. Skal uansett regnes i striden.



Outsiderne:

Calizza Boko har vunnet seks av sine syv siste starter. Også hun vant lett fra dødens sist. Hoppa står i fare for å bli overflydd nå og er avhengig av at det løser seg. Er mer enn god nok om det først gjør det.



Luringen:

Herakleitos F. er lynrask fra start og spinner trolig til tet. Skulle han få dirigere en bit, ser vi ikke bort i fra at han kan holde unna.



Startsiden:

Herakelitos F. er vårt tetbud.



V75-3 1609 m (auto):

2 TREASURE KRONOS

7 OTROBANDA

------------------------

10 Gematria

6 Amalie Bork

8 Caresse

5 Angelina D.K.

9 Valla d'Estino

3 Charisma K.W.

1 Thai Goodwill

4 Qourtney Cox



Favoritten:

Treasure Kronos var solid toer fra dødens i en Breeders Crown-finale sist. Avsluttet bra til annen fra køen gangen før. I sommer var hun helt overlegen både i kvalifisering og finale av Stosprinten i Halmstad. Er kjapp fra start og skulle hun klare teten, blir hun vrien å fange.



Outsiderne:

Gematria vant enkelt fra tet i Klein-løpet sist. Motstanden er kraftig skjerpet nå, men hun kommer ut skoløs og med klaff skal hun ikke avskrives i helt i kampen om siste trippelplass.



Luringen:

Otrobanda kommer ut etter pause. Har vært strøket en gang grunnet transportproblemer og trenger kanskje et løp i kroppen før hun er på topp. Men årets svenske hoppe-Derby-vinner var meget bra i høst og kan yppe seg. Hun åpnet i 1.07-fart ved seieren sist.



Startsiden:

Otrobanda er den raskeste, men står langt ute. Likevel ikke borte i tetkampen. Treasure Kronos og Charisma K.W. er også kjappe.



V75-4 1609 m (auto):

9 CHIEF ORLANDO

1 ARMANI V.P.

3 WIZARD OF OUSSE

12 POKEMON ÅS

7 Avery

8 Emir la Brousse

11 Mad Lee

------------------------

2 Love Spin

4 Jacuzzi O.

6 Rigel L.B.

5 Giant Star

10 Dex Dexter



Favoritten:

Chief Orlando er en av Norges beste 3-åringer. Kan få det servert og spurte inn til seier.



Outsiderne:

Armani V.P. har vunnet fra lederrygg i sine to siste starter og slo gode hester sist. Blir trolig overflydd og er avhengig av at luken kommer. Gjør den først det, blir han farlig igjen.



Luringen:

Wizard Of Ousse avsluttet bra til seier sist og til en 1.11-tid etter å ha fått en dårlig rygg gangen før. Kan løse meget bra og over sprint blir det trolig å kjøre foran om han kommer dit.



Startsiden:

Wizard Of Ousse tar trolig føringen om kusken vil.



V75-5 1609 m (auto):

2 TRIPOLINI V.P.

------------------------

3 Fossens Bonus

9 Next To None Sib

7 Orion Tilly

5 Time Machine

12 Bruno di Quattro

11 Special Envoy

10 Gross Weight

1 Navigator Sib

8 Global Oracle

4 Strong Forte

6 Big City Rambler



Favoritten:

Tripolini V.P. ble sliten etter en tung reise på Vincennes sist, men fullførte klart godkjent. Gangen før var han helt overlegen på en 1.10-tid i Hamburg. Tredje sist avsluttet han styggfort etter sen åpning. Satt lenge fast også gangen før. Står perfekt til i annetspor og kan lede hele veien.



Outsiderne:

Next To None Sib er lynrask ut, men får ikke utnyttet det fra sitt bakspor. Men Goop-traveren står til for et fint smygløp og kan ende blant de tre. Har tatt to strake seirer fra tet.



Luringen:

Fossens Bonus er hovedutfordrer. Har vunnet tre av sine fire siste. Satt fast tredje sist. Skulle han klare å ta en lengde på favoritten blir han farlig, men det spørs om han er i stand til det.



Startsiden:

Tripolini V.P. er rask, men både Fossens Bonus og Strong Forte vil nok prøve seg litt innledningsvis.



V75-6 1609 m (auto):

9 CRUZADO DELA NOCHE

------------------------

10 Twister Bi

4 Poet Broline

3 Wingait C.H.

2 Dragster

6 Tango Negro

5 Saturday Mornings

1 Akermann

7 Ultimate Photo

8 Pajas Face



Favoritten:

Cruzado dela Noche har vært meget bra til to strake seirer. Sist fikk Melander-traveren alt servert, men bare i spant i fra Twister Bi til en overlegen seier. Gangen før angrep han fra køen runden igjen. Ble hengende helt inn, men var likevel god nok til å vinne på en 1.11-tid. Imponerte stort også med seier på OGP-dagen. Travet 1.10,4 da. Kan få det servert fra spor ni, og blir det tøff kjøring i front, noe det kan bli, kan han runde alle.



Outsiderne:

Poet Broline var flink til seier fra tet sist. Likte ikke banen nest sist og var unnskyldt. Er rask ut og blir han sluppet til tet kan han lede veldig lenge, om han viser seg fra sin beste side.



Luringen:

Twister Bi var meget tapper toer bak Cruzado dela Noche etter å ha åpnet i 1.10-fart første 1000 meter. Var overlegen i et langløp gangen før og kan muligens yppe seg mot favoritten med klaff.



Startsiden:

Wingait C.H. har åpnet i 1.07-fart, men slipper sannsynligvis til Poet Broline.



V75-7 2100 m (auto):

4 VALOKAJA HINDØ

1 STAN LIBUDA

9 JUVELS BOY

6 ZIGGE SILVIO

3 SAY THAT AGAIN

10 CONNY SISU

2 Mr. Hot Shot

------------------------

5 Tooltime

7 Nose Gear

12 Codebreaker

8 Blue Star Champion

11 Unity Knick



Favoritten:

Valokaja Hindø innfridde som VG-banker fra dødens sist. Møter klart skjerpet selskap nå, men vi ser ikke bort i fra at den sterke Kolnes-traveren kan vinne igjen.



Outsiderne:

Stan Libuda avsluttet bra til seier etter et fint løp på Leangen sist. Nest sist ble han sliten etter et tungt løp. Har vært bra ellers. Man satser på å forsvare sporet og håper å lede helt inn.



Luringen:

Juvels Boy avsluttet styggfort etter sen åpning sist. Står til for et perfekt smygløp. Blir det tøff kjøring i front, blir vi ikke overrasket om han skulle vinne, som sist han gjestet Bjerke.



Startsiden:

Stan Libuda kan forsvare føringen, men både Say That Again og Mr Hot Shot kan begge løse fort og yppe seg.