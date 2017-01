Fredag kveld falt travkusk Frode Hamre (53) om i sitt eget hjem. Fem dager senere regner han med å være tilbake på travbanen.

Frode Hamre skulle egentlig bare runde av en hyggelig fredagskveld med VM-semifinalen mellom Norge og Kroatia på TV.

– Jeg var ute på fredag og spiste middag med personalet på stallen min, også reiste jeg hjem halv ti. Jeg kjørte hjem og skulle se på håndballkampen, men så ble jeg fryktelig dårlig, sier Hamre til VG.

– Først ble jeg kvalm og så fikk jeg hodesmerter. Det holdt det på en times tid og så kollapset jeg på badet, forteller Norges mest profilerte travtrener.

Sett denne? Denne hesten trenes som en toppidrettsutøver

– Jeg ble skremt



Hamres samboer fant ham på badegulvet like etter. Hun fikk ham inn i bilen, kjørte ham til sykehus i Sandefjord, før han ble kjørt videre til Tønsberg sykehus.

– Men det husker jeg ikke, forteller toppkusken, og legger til:

– Siste gang jeg så på håndballkampen tror jeg Norge ledet 13-12, så var alt borte.

Fremme på Tønsberg sykehus stod legeteamet klart.

– Det var fire stykker som stod klare, blant annet en nevrolog i tilfelle det var hjerneblødning. Men de tok en del prøver. Jeg har ikke fått svar på alle, men jeg fikk lov til å dra hjem igjen søndag. Legene mener det er stabilitet og kontroll, men så snart det er noe symptomer må jeg melde ifra innen 24 timer, forteller travkusken.

Han beskriver hendelsen som en «tankevekker».

– Det var veldig dramatisk, og jeg ble skremt. Men i dag har jeg vært ute og gått i frisk luft og kjørt hest, sier Hamre.

Se også: Norske Lionel slo an tonen i Paris

Tilbake i V76 onsdag

Han erkjenner at han kanskje må kjenne litt ekstra på kroppen før han gjør sin inntreden på travbanen igjen, men samtidig er det uaktuelt bare å gå hjemme.

– Jeg er et sånt menneske som ikke kan bli sittende å gruble og tenke. Planen er at jeg kjører i morgen kveld. Det er jeg helst vil, men jeg må jo selvfølgelig se an hvordan formen er også, forteller han.

Onsdag kveld er det klart for V76 på Bjerke, samme sted hvor han leverte Derby-dobbel og beskrev seiersdagen som sin utvilsomt største dag på travbanen i fjor høst.

– Jeg må komme meg i gang og få tankene litt vekk.