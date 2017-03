Travbråk etter at dopingutestengt trener ble tatt på fersken

Det Norske Travselskap (DNT) skulle besøke Anette Skårnes for å utføre treningsprøver forrige torsdag. Det endte i kaos.

Et uanmeldt besøk på Holt Gård – hvor Skårnes trener hestene sine – resulterte med én fratatt trenerlisens etter brudd på dopingreglementet, seks utestengte hester og nye kontroverser rundt allerede dopingutestengte Bo Westergaard.

– Vi kom kjørende inn i oppkjørselen på gården. Da så vi Bo Westergaard på treningsbanen. Vi var fire stykker der, så vi delte oss. Da kjørte Anne Wangen (sjefsveterinær i DNT) opp til gården, forteller Hanne Sæbo, reglementsansvarlig i DNTs sportsavdeling.

Der ble Wangen nektet adgang på gården. Det var det andre av to regelbrudd på kort tid, etter at danske Westergaard ble oppdaget.

– Jeg fikk direkte panikk fordi jeg satt og kjørte en hest jeg ikke hadde lov til, forklarer Westergaard selv til VG. Dansken var frem til dopingutestengelsen i 2015 en av travsportens mest suksessrike trenere.

– Dette skulle aldri skjedd. Jeg er skuffet over Bo som kjørte hesten, og jeg skulle aldri tillatt dette, legger nå utestengte Skårnes til, som mener det hele er en misforståelse.

– Det verste er nå å få en dopingdom som svekker mitt omdømme, sier Skårnes.

Sett denne? Frode Hamre falt om i egen stue

Nulltoleranse for samarbeidet

Westergaard og Skårnes samarbeidet tett før førstnevnte ble utestengt. Fire av hestene hans testet positivt for DMSO våren 2015. Travtrener Steinar Holm var sikker på at Westergaard hadde gjort det bevisst.

At samarbeidet ikke skulle fortsette tok DNT høyde for da de skrev avtale med Skårnes for knappe fem måneder siden.

– Når Anette Skårnes fikk utstedt sin profflisens, så valgte vi å skrive en avtale med henne. Den trådte i kraft den 20. oktober 2016, og går på at hun ikke kan samarbeide med Bo Westergaard. Den 1.1.2017 kom det i tillegg inn i vårt reglement at ingen kan samarbeide med dopingutestengte trenere.

Skårnes bekrefter overfor VG at hun var klar over at det var et regelbrudd da Westergaard trente en av hestene på hennes treningsliste.

Følger du med? Alt om trav på VG

Westergaard forteller at han har vært på gården for å følge opp noen av sine egne hester, men at han torsdag ikke klarte å la være og kjøre Thai Navigator. Han omtaler seg selv om «korttenkt og naiv» som ikke lot være.

– Jeg beklager å ha skuffet mange og at dette har gått ut over en uskyldig Anette Skårnes. Hun er i dag hengt ut som en løgner på grunn av meg, og i tillegg fått et brudd på dopingreglementet på grunn gårdseiers avvisning av Anne Wangen, sier den danske treneren.

Hanne Sæbo opplyser at Skårnes mister trenerlisensen frem til starten av juni. Om hun skal få den tilbake, må hun søke om den.

Se også: Trakk seg fra løp - mistenker sabotasje

Nektet adgang: – Mistet hodet

Ifølge DNTs regelverk plikter man å slippe til deres representanter for å ta treningsprøver. Da gårdeier ikke slapp sjefsveterinær Wangen inn på gården ble denne regelen brutt.

– Jeg nektet aldri noen å ta dopingprøver av hestene på stallen da, og ville heller aldri nektet det. Gårdseieren handlet uprofesjonelt, og benektet adgang til gården. Samtidig stod stallen med åpne dører. Dette er en misforståelse, sier Skårnes selv.

Sveinung Holt er gårdeieren. Han forklarer at han er vant til uanmeldte besøk, og at DNT utfører godt antidopingarbeid.

– Da DNT kom med mange personer ikke bare de som vanligvis kommer med, men også flere som løp rundt på jordet rundt treningsløypen ble jeg svært forbannet og mistet hodet og skjelte ut Wangen. Jeg ba henne forlate gården, skriver Holt i en melding til VG.

– At dette i dag har resultert i et dopingreglementsbrudd er bare svært trist og tragisk overfor Anette Skårnes. Hun var ikke tilstede da dette skjedde og fikk ikke beskjed om hendelsen før det var for sent. Intensjonen var aldri å hindre DNT i sitt antidopingarbeid, avslutter Holt.

For Skårnes endte det med inndratt trenerlisens i tre måneder og at seks hester fikk startnekt. Guy Fanatic og Super Bull i Drammen fredag, Explosive Ends og Princess of Love på Bjerke førstkommende onsdag og to hester som skulle deltatt i et prøveløp samme dag.

I tillegg skriver Trav24 at flere hester – blant annet Princess Of Love og Babycat – nå flyttes vekk fra gården.

Les også: Denne hesten trenes som en toppidrettsutøver