Trav-Norge opprørt etter at Helene (21) ble disket og bøtelagt

En rekke fremtredende personer i Trav-Norge er opprørt over behandlingen av den 21 år gamle amatøren Helene G. Forberg.

Selv forteller jenta fra Sørlandet at hun aldri igjen vil kjøre på Drammen Travbane etter mandagens hendelse.

– Jeg føler det dypt, dypt urettferdig, sier Forberg til VG.

– Vil nesten kalle det et justismord

Hun var først i mål med den egentrente oddsbomben Stjerne Bo, men ble – etter manges mening – feilaktig fratatt seieren. Dommerne mente Forberg brøt ut fra førstesporet uten at det var tilstrekkelig plass foran Magnus Helland og Storler Gutten i andresporet. Og at hun med stor sannsynlighet ikke ville ha vunnet løpet hvis hun hadde blitt i posisjonen hun hadde.

Men mange gir Helene G. Forberg støtte og mener at hun lirket seg ut på lovlig vis.

– Jeg mener at det er feil at hun ble disket for den styringen. Slike tilfeller skjer hele tiden i travløp, sier Rikstoto Direkte-programleder Stian Hallenstvedt til VG.

Den mangeårige programlederen får støtte av en Norges mestvinnende kusker, Tom Erik Solberg.

– Jeg tror aldri de hadde disket meg i den situasjonen, nei, sier Solberg til Trav og Galopp-Nytt.

Han mener at sjansen er stor for at luken ville ha kommet igjen for amatørekvipasjen fra Froland.

– Det er en av de største dommertabber jeg har sett. Situasjonen i Drammen er rett og slett hårreisende. Jeg vil nesten kalle det et justismord, fordi hun ikke har muligheten til å klage og derfor aldri vil få seieren som hun hadde fortjent, tillegger toppkusken overfor fagbladet.

MISTET LYSTEN PÅ TRAV: Helene Forberg forteller at mandagens hendelse har gått sterkt inn på henne. 21-åringen sier at hun aldri vil kjøre på Drammen Travbane igjen. Foto: , PRIVAT

– Jeg måtte ta i hesten min, for det var dårlig med plass der, men jeg synes det var hardt dømt å ta fra henne seieren når det skjer så tidlig i løpet, sier den rutinerte kusken som dommerne mente styringen gikk utover, Magnus Helland.

Fikk 4000 i bot for usportslig opptreden

I tillegg til å bli fratatt seieren og førstepremien verdt 16 000 kroner, fikk hun også bot på 800 kroner for sjenering av Storler Guten, og som ikke det var nok:

Helene Forberg fikk også en bot på 4000 kroner for usportslig opptreden mot dommere og veterinær-assistent.

– Jeg ble så sur og sint. Da jeg var først over mål var det ikke noe annet i hodet mitt enn at jeg hadde vunnet. Jeg føler ikke at jeg gjorde noe galt da jeg gikk ut en runde før mål. Dommerne ville ikke engang lytte, de bare sto på sitt. Dette hadde aldri skjedd om det hadde vært en profesjonell kusk. Det kjøres med små marginer hele tiden, sier Forberg.

– Hvor ille var det du sa til dommerne etter at du ble disket?

– Jeg satte ned beinet og sa at «nå er det faen meg nok». Det er så urettferdig behandling av oss amatører. Dommerne sto bare på sitt uten å ville lytte på meg.

Hoveddommer Cathrine Windelstad har ikke svart på VGs henvendelse, men forklarer diskvalifiseringen slik overfor Trav og Galopp-Nytt:

– Helene Forberg går ut uten at det er plass. Først går hun ut et halvt spor, før hun presser seg videre ut. Magnus Helland må ta i sin hest for ikke å bli kjørt på. Han roper også til henne at det ikke er plass. Hadde det vært god plass til å gå ut, hadde hun gått rett ut, og ikke stoppet opp underveis. Sannsynligheten for at hun hadde vunnet uten sjeneringen, er veldig, veldig liten.

Støtte på sosiale medier

Hun legger til at hun opplevde Forbergs oppførsel som ubehagelig. Nå blir det opp til Det Norske Travselskap om boten på 4000 kroner for usportslig opptreden vil bli stående.

– Jeg vet ikke hva hun som sa eller gjorde etterpå, men jeg forstår at det kokte. Hadde dette skjedd meg, hadde jeg aldri klart å holde kjeft, sier den frittalende Tom Erik Solberg.

Helene Forberg har fått stor støtte på sosiale medier, og håper Det Norske Travselskap tar til fornuften og trekker boten tilbake.

– Du får ikke mye lyst til å fortsette i sporten når man opplever det jeg mener er så urettferdig som dette. Jeg har allerede gitt beskjed om at de ikke får se meg i Drammen igjen, sier Forberg.

