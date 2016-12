Hesten Emil Fame stilte ikke til start på Bergen Travpark torsdag kveld. Årsak: Treneren tror den ble utsatt for sabotasje.

– Jeg kan ikke finne noen forklaring, sier trener Gaute Lura til Rikstoto.

Der beskriver Lura hvordan han fant hesten Emil Fame i stallen med tre ekstra sømmer i hesteskoen timer før V65-5-løpet i Bergen Travpark torsdag kveld.

– Det er som om et menneske får en spiker mellom negl og hud, så man kan skjønne at hesten hadde det vondt. Det er ikke mulig at hesten kan ha tråkket på seg disse ekstra sømmene. Jeg har ingen annen forklaring enn at dette er sabotasje, fortsetter treneren.

Lura forteller at han aldri har vært borti lignende. Han oppfordrer folk til å ta kontakt med ham hvis de har noe informasjon i sakens anledning.

De ekstra sømmene i hesteskoen kan få alvorlige konsekvenser for hesten, ifølge treneren.

– Den ene sømmen har truffet puten under hovbeinet. Danner det seg en betennelse der, kan dette være riktig kritisk. Da kan karrieren være over for Emil Fame. Heldigvis er han under veterinær behandling, og han har fått både dren og penicillin og er under oppsyn av to veterinærer.

