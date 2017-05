Slik forklarer eierne og kusken hestetragedien på Jarlsberg

Kaldblodshoppa Hovhaaga (7) døde etter å ha kollidert med en bom på Jarlsberg Travbane fredag kveld. Eierne Thorbjørn Ask (65) og Mona Hov (50) og kusken Dag-Sveinung Dalen (26) er i sjokk og sorg.

Det var under oppvarmingen på Jarlsberg fredag kveld at det gikk fryktelig galt, og de dramatiske TV-bildene viser hvordan hesten først begynner å sparke før kusken faller ut av sulkyen. Hesten fortsetter å trave urolig rundt banen flere runder før den til slutt kolliderer med bommen som utgjør porten til stallsiden.

– Det som skjedde var at drasjekken falt av hesten, og kom mellom bena. Da ble den veldig redd og varslet et par ganger før den «slo» (sparket bakover, red.anm.). Det er dessverre slikt som kan skje. Jeg måtte komme meg ut av sulkyen etter at jeg hadde forsøkt å redde situasjonen, forklarer kusk Dalen til VG.

Sjelden tragedie på Jarlsberg: Hest kolliderte med bom og døde

Han fikk en skikkelig smell i leggen, og fryktet at han hadde pådratt seg et brudd. Liggende i en ambulanse på travbanen fikk han ikke med seg tragedien som utspant seg da Hovhaaga til slutt bremset litt opp før hun gikk mot bommen som ble presset inn i brysthulen hennes slik at hesten døde på stedet etter kort tid.

– Jeg skjønte på ambulansefolkene som så episoden at det var dramatisk, og da jeg forsto at hesten var død kom det som et sjokk på meg. Det var fryktelig tungt og sårt, og jeg føler veldig med eierne av hesten, sier Dalen som har sett videoen av episoden flere ganger.

Tilbake i sulkyen i dag



– Det er ille å se at det ble et så tragisk utfall. Jeg er oppriktig lei meg, og det er vondt å se på, sier Dalen.

Han har hatt en tung helg, men valgte å stille til løp på Bjerke i dag. Leggskaden han pådro seg var ikke så alvorlig at den hemmet ham.

– Det gjorde vanvittig vondt, og det tok tid før jeg klarte å gå på benet, men det var ikke alvorlig.

Det er kjæresteparet Thorbjørn Ask og Mona Elisabeth Hov som eier hesten. Ask har trent Hovhaaga de siste par årene i Sandefjord. Hov, som er bosatt i Mjøndalen, har tidligere trent den syv år gamle hoppa.

– Reima til drasjekken hadde løsnet, og hang og slang. Når ei hoppe får noe sånt hengende mellom bakbena, så har hun lett for å bli urolig. Kusken skal ikke ha skylda for noe som helst her. Det er bare fryktelig ille og tragisk det her. Jeg har hatt det veldig vondt etter tapet av en hest jeg var veldig glad i, sier en tydelig preget Ask til VG.

Han var til stede på Jarlsberg da ulykken skjedde, og sto få meter unna da Hovhaaga fikk bommen trykket inn i brysthulen.

– Jeg trodde faren var over, og hun roet seg da jeg fikk snakket med henne, men så skjedde det som ikke skulle skje. Jeg fikk sjokk og følte meg helt maktesløs da blodet fosset ut mens hesten døde, sier Ask.

Noen minutter senere ringte han kjæresten.

– Jeg så det var Torbjørn som ringte og tenkte at «nå har Hovhaaga vunnet på Jarlsberg. Så fikk jeg beskjed om at hun var død. Jeg tror ikke det har gått opp for meg ennå, sier Hov til VG.

«Bakredd»



Hun forteller at hun har sett videoen av ulykken fem ganger.

– Jeg fatter ikke at bommen er laget slik, men det er uansett en tragisk ulykke. Hovhaaga hadde mye etter mora si, og var «bakredd» og skvatt nok da reimene hang mellom bena hennes, og ville ha den vekk. Det var derfor hun «slo», og det var ikke for å skade kusken, forklarer Hov som beskriver den avdøde hesten slik:

– Det var ei hoppe med enorm kapasitet. Hun hadde virkelig tæl, men var samtidig snill, rolig og tillitsfull. Det var en real hest som oppførte seg som en trofast hund. Jeg har hatt flere hester med like mye tæl, men ikke så snille som Hovhaaga. Jeg er virkelig i sorg, sier Hov som kanskje er mest kjent som trener og eier av varmblodstraveren Lorne Elijon Gatling.

PS! Hovhaaga har konkurrert siden 2013, og vunnet tre løp – senest på Bjerke 25. januar i år. Hun kjørte inn i overkant av 180.000 kroner i løpet av karrieren.