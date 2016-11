Knall og fall på hesteryggen i England

Det gikk som vanlig hardt for seg under det årlige galopprittet i England og flere ryttere og hester fikk problemer

Bursdagsbarnet Harry Cobden (18) og den franske hesten Frodon var storfavoritt til å vinne rittet etter to strake seire i tidligere løp.

Rising Stars Novices' Chase er et ritt på 4225 meter med innlagte hinder. Gg favoritten skuffet ikke på Wincanton Racecourse lørdag.

Cobden kom alene inn på oppløpet og kunne juble for sin tredje strake seier. Det skriver RacingUK.

Men så gikk det verre for Cobden. De to neste disiplinene på galoppbanen endte med knall og fall over de høye hindrene. Heldigvis gikk det bra med både 18-åringen og hestene.

Farlig hinderbane

Banen i Wincaton fikk for åtte år siden det uhyggelige stempelet som Storbritannias nest farligste hinderbane for galopp. Hele ni hester møtte bøte med livet iløpet av kalenderåret 2008.

Senest i april i år døde to hester under Aintree Festival ved Liverpool.

«Clonbanan Lad» og «Marasonnien» døde begge etter rittet «Fox Hunter's Race». Hestene kollapset etter at jockeyene hadde stoppet underveis i det 4,3 kilometer lange løpet.

– Du kan aldri fjerne all risiko i sport, heller ikke hestesporten. Dødsårsaken skyldes ikke fall, fastslo professor Chris Proudman, veterinæren som hadde ansvaret ved Aintree-banen.

Han viser til at dødeligheten under ritt i Storbritannia er på under 0,2 prosent.

Måtte endre hindrene

Etter massiv kritikk har British Horceracing Authority endret hindrene de siste årene. Spisse trepinner er nå blitt erstattet med plast, og startområdet er flyttet bort fra hovedtribunen slik at hestene ikke skal bli stresset før start, melder nyhetsbyrået AP.

Mellom 2001 og 2014 har 21 hester dødd under forsøkene på å ta seg over noen av de 30 hinderne under Grand National Steeplechase, kanskje verdens mest berømte og tøffeste løp.

PS! Til tross for flere fall og uhell under lørdagens ritt, gikk det bra med alle involverte ryttere og hester.