Derby-favoritt: Her er verdens raskeste Ferrari

MOMARKEN (VG) Den ene Ferrari’en har 490 hestekrefter. Den andre har bare én. Men den ene er til gjengjeld raskest i verden.

Vi befinner oss på Momarken Travbane. Som en gimmick har hestefolket plassert en rød Ferrari der slik at vi kan ta bilde av Ferrari B.R. sammen med en navnebror foran søndagens Norsk Derby på Bjerkebanen.

Tar opp arven etter Steinlager

Men ting går ikke helt etter planen, for Ferrari B. R. interesserer seg voldsomt for det røde vidunderet og lever opp til sitt kjønns renomme ved å være mer opptatt av bilen enn hoppene som sprader forbi.

– Hvem jeg ville ha valgt? Ingen tvil om det, ler Per Oleg Midtfjeld (54), og peker mot hesten og kona Line Gundersen, som holder styr på favoritten foran søndagens Derby med én million kroner til vinneren.

Vinnere av Norsk Derby siden årtusenskiftet 2000: Scott Springborne - Bjørn Duestad 2001: Handboy - Eirik Høitomt 2002: Prince Birchwood L. - Asbjørn Mehla 2003: Millennium Act - André H. Stensen 2004: Thai Tanic - Vidar Hop 2005: Jetstile - Geir V. Gundersen 2006: Mystical News - Frode Hamre 2007: Tinita Love - Geir V. Gundersen 2008: Lucky Buck - Vidar Hop 2009: New Varenne L.A. - Per Oleg Midtfjeld 2010: Makarov - Eirik Høitomt 2011: Muscles Wiking B.R. - Bjørn Goop 2012: Juliano Rags - Noralf P. Brækken 2013: Support Justice - Geir V. Gundersen 2014: Viking Va Bene - Geir V. Gundersen 2015: Glen Ord Superb - Geir V. Gundersen 2016: El Diablo B.R. - Frode Hamre

For drøyt ti år siden opplevde Midtfjeld sitt kuskelivs drøm da han kusket Steinlager inn til seier i blant annet Forus Open, Oslo Grand Prix, Elitloppet på Solvalla, Copenhagen Cup og Årjängs Stora Sprintlopp, til og med i samme år, 2005.

Nå har han fått en ny topphest. Og Per Oleg Midtfjeld legger ikke skjul på at han har store forhåpninger til Ferrari B. R.

– Steinlager var jo så garvet og overlegen i Europa-eliten, så det er vanskelig å sammenligne, men Ferrari B. R. har kvalitetene til å bli like god. Ja, teknikken er faktisk bedre, og han har like stor hjerte- og lungekapasitet. Han har muligheten. Det er helsen som avgjør. Hvis Ferrari B. R. holder seg frisk, så blir han en topphest.

For hester på dette nivået handler veldig mye om helse. Steinlager for eksempel pådro seg i 2006 en gaffelbåndsskade som i praksis betydde at karrieren var over. Og kanskje er det nettopp derfor Per Oleg Midtfjeld har vært mer forsiktig med Ferrari B. R. enn de fleste.

For etter at hesten satte verdensrekord med 1,09,9 over mellomdistanse – den første fireåring under den klassiske 1,10-grensen på 1000-metersbane – på Jarlsberg i mai, var invitasjonene mange. Til de virkelig store løpene. Midtfjeld og eierne var imidlertid klare på at det fikk vente. Hesten er bare fire år og Norsk Derby på søndag er årets store mål. Da tar man ingen sjanser.

– Ferrari B. R. er ikke garvet for å gå mot hester som har vært i eliten i år etter år. Derfor har vi hele tiden hatt Derby som siktemål. Det er tross alt det største du kan vinne av de klassiske årgangsløpene i Norge, sier Per Oleg Midtfjeld.

– Tilbudene har vært mange, men du må prioritere så det ikke blir for tøft program …

– Mener du å si at Ferrari B. R. er litt skjør?

– Nei, ikke mer enn andre hester i samme alder. Det er ikke noe som bekymrer oss.

Antydet verdi på 18 millioner kroner

Ferrari B. R. er norskfødt og oppdrettet av Bjørn Rishaug, som holder til på Ler sør for Trondheim. Hesten ble i sin tid lagt ut til salg av andeler på hesteeiere.no. Andelene varierer fra 25 til 5 prosent. Et trondheimspar har den største eierprosenten. I alt er det 20 andeler som i sin tid ble solgt for 15 000 kroner pr. stk.

Verdien av hesten er selvfølgelig stor etter verdensrekorden. En anonym hestehandler antydet for NTB i sommer 18 millioner kroner. Og verdensrekorden kom faktisk ved en tilfeldighet, hvis vi skal tro Per Oleg Midtfjeld.

– Ja, det var litt tilfeldig. Vi hadde ny sulky på Jarlsberg og hadde spent den litt for nærme. Hesten sparket borti bøylen som jeg har beinet mitt i. Han ble litt halvredd og i overkant pigg. Derfor ble tempoet som det ble. Ellers hadde jeg aldri kjørt i det tempoet fra start. Du sitter og tenker på at melkesyren kommer, men Ferrari B. R. holdt stilen helt til mål. Den prestasjonen var enorm. Senere har han hatt noen løp der han heldigvis har sluppet å «gå i kjelleren», forteller Momarken-kusken.

De som jobber på travbanen i Østfold er høyt oppe om dagen. Lionel er nemlig også en «Momarken-hest», eid og kjørt av Gøran Antonsen, men står nå oppstallet hos Daniel Réden i Sverige. Den vant tidligere i år en av de store løpene, Olympiatravet på Åby utenfor Göteborg.

Bak oss kommer Line Gundersen lett joggende med Ferrari B. R. Hun legger ned mange timer på at superhesten skal ha det bra.

– Han er så utrolig snill og grei. En hest å bli glad i, uavhengig hvor fort han går, sier Per Oleg Midtfjeld.

– På banen har han en enorm innstilling. Når du sitter i sulkyen kjenner du at det er «power» foran deg.

– Hvordan er det å komme borti en topphest enda en gang?

– Jeg føler vel at jeg lever litt i 2005 med Steinlager igjen. Å komme borti et individ en sånn hest på nytt, er nesten som å vinne i lotto, mener Momarken-kusken, som har kjørt inn over 90 millioner kroner til sine eiere i løpet av en lang karriere. På drøyt 18 500 starter i karrieren, er han i ferd med å passere 1750 seirer.

Midtfjeld overtok Ferrari B. R. for omtrent ett år siden etter at danske Bo Westergaard ble dopingutestengt. Han hadde hatt treneransvaret for hingsten.

– Det var et stort ansvar å overta en sånn hest. Det kunne jo nesten gå bare én vei… Heldigvis har det gått bra. Det er stor tillit av eierne å få overta en sånn hest, sier Per Oleg Midtfjeld.

PS: Du kan følge Derby-dagen på Bjerkebanen på trav.vg.no.