Svensk gave til kvinnelangrenn

Kommentar Det er ingen grunn til å deppe over at de norske løperne ble utmanøvrert av Stina Nilsson. For «Sveriges Northug» er akkurat det internasjonalt kvinnelangrenn behøver.

KOMMENTATOR: Leif Welhaven Foto: Frode Hansen , VG

Vanligvis er det få ting som er surere enn å bli slått av söta søster, men det er faktisk ikke noe trist over at det hverken var Heidi Weng eller Ingvild Flugstad Østberg som gikk først over målstreken i Oberstdorf.

Etter målgang hadde Weng tårer i øynene, og karakteriseret selv naturlig nok dagen som «kjip».

LES OGSÅ: Følte hun sviktet Østberg

Men når den tapte spurten kommer litt på avstand, vil nok også hun se verdien i det som er i ferd med å skje: At det er det motsatte av kjipt at en svenske virkelig evner å utfordre den norske dominansen.

For dette trenger kvinnelangrenn.

Ingen er tjent med at den samme nasjonen, med usedvanlig få unntak, har klippekort øverst på pallen. Og med en reell utfordring utenfra, blir sporten umiddelbart mer interessant enn dersom den i praksis fremstår som et utvidet norsk mesterskap, der den eneste spenningen er knyttet til hvilken norsk løper som skal hylles med «Ja, vi elsker».

Derfor er Jessica Diggins' og Stina Nilssons prestasjoner denne sesongen positivt - også sett med norske briller.

LES OGSÅ: Brast i gråt i intervjusonen

Nå er det selvsagt godt mulig, og attpåtil sannsynlig, at dagens renn hadde sett annerledes ut dersom Marit Bjørgen eller Therese Johaug hadde vært med. Men det ville være smålig å bruke det mot Nilssons prestasjon. Som hadde et utpreget taktisk preg over seg.

Og det er unektelig litt ironisk at det nå var to norske løpere som ble taktisk parkert og spurtslått – ikke ulikt hvordan en viss mannlig skiløper fra Mosvik har elsket å herje med svenskene i lang tid.

På forhånd var det fare for at Tour de Ski kunne blitt et gjesp på grunn av profilfravær. Men i stedet er det en konkurranse som så til de grader lever.

Med gode muligheter for det helt perfekte utfall. Der Stina Nilsson skaper den spenningen konkurransen så sårt trenger underveis – men hvor det norske flagget kan heises på toppen av monsterbakken til slutt.