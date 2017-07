Bora-hansgrohe og Peter Sagan (27) anket Tour de France-utestengelsen, men fikk ikke medhold av CAS.

Det melder TV 2 på sine nettsider. Bora-hansgrohes hadde et lite håp om at Peter Sagan skulle komme tilbake til Tour de France, men anken ble altså avslått.

– Det er en tøff avgjørelse for laget. I våre øyne var det en gal avgjørelse, og det var derfor vi anket. Nå er avgjørelsen at han ikke kan komme tilbake i rittet. Det er tøft for laget, men vi har fremdeles mål for laget, sier Enrico Poitschke til TV 2.

Utestengelsen kom som et resultat av sammenstøtet mellom Sagan og Mark Cavendish på oppløpet for to dager siden, hvor de mener slovakeren brukte albuen mot Dimension Data-rytteren så han veltet i spurten. Dette er det slovakiske laget uenige i, noe som tydelig kommer frem i pressemeldingen deres.

«Laget og Peter Sagan vil understreke at Peter Sagan ikke forårsaket velten til Mark Cavendish på de siste 200 meterne under den fjerde etappen 4. juli 2017. Peter Sagan holdt sin linje og kunne ikke se Mark Cavendish på høyre side.»



I videovinduet under kan du se hendelsen.

– Symbolsk handling

VGs sykkelekspert Sigurd Stenwig hadde aldri troen på at Sagan ville få medhold i anken.

– Anken var i utgangspunktet unødvendig. Jeg kan skjønne det fra et økonomisk perspektiv, de taper mye penger på det og det er mindre attraktivt sponsormessig. Fra et sportslig perspektiv hadde de ingenting å oppnå, og jeg føler det var ganske bortkastet, sier han, og legger til:

– Jeg tror ikke anken hadde noen sjanse til å få medhold. Det ble nok mer som en symbolsk handling.

Bora-hansgrohe påpeker at Sagan selv ikke har fått sjangsen til å forklare seg for rittkommisærene, og viser til paragraf 12.2.006 i UCIs regelverk, hvor det står at kommisærene bare kan fatte en slik beslutning dersom rytteren har fått muligheten til å uttale seg. De har nå satt advokater på saken, og håper at verdensmesteren kan få returnere tilbake til touren, dersom ankesaken skulle få medhold.

Dersom anken hadde fått medhold ville Sagan kommet inn i Tour de France-sirkuset med umiddelbar virkning, men siden den ikke fikk det, går det mot sommerferie for Sagan.

Det var onsdag det også ble klart at Mark Cavendish måtte bryte Tour de France etter å ha fått påvist brudd i skulderbladet. Sagan mener han ikke gjorde noe galt, og mange eksperter er enige i at han er for hardt straffet.

I påvente av avgjørelsen var Sagan hjemme i Monaco.