Kane-hat trick sendte Tottenham videre i FA-cupen

(Fulham-Tottenham 0-3) Med sitt syvende, åttende og niende mål på hans niende kamp i 2017 sendte Harry Kane på egenhånd Tottenham videre i FA-cupen.

Scoringene var også Kanes 18., 19. og 20. i hans 22 siste London-derbyer, i følge statistikktjenesten Opta. I tillegg var det Kanes første hat-trick i et London-derby, og hans femte i karrièren - det andre i 2017.

Den første scoringen kom etter 16 minutter. Kieran Trippier tok et tidlig kast og fant Christian Eriksen i fart ute til høyre. Dansken, med sitt eminente overblikk, fant Harry Kane på bakerste stolpe. Spissen fikk en tå på ballen og sklei inn en 1-0-ledelse til gjestene.

Fem minutter etter pause satte Kane sitt andre.

Scoringen var ikke helt ulik 0-1 - Trippier ga til Eriksen, som fikk stå upresset og prikke på Kane. Denne gang dukket måtyven opp på første stolpe og kunne umarkert sette ballen mellom beina på Fulham-keeper Marcus Bettinelli.

Spikeren i kista kom drøye kvarteret før slutt. Eriksen slapp til Dele Alli, som slo en strøken gjennombruddspasning til Kane. Alene med Bettinelli var han sikkerheten selv og banket inn 3-0.

Dermed tok Tottenham sin sjette seier av syv mulige mot Fulham i FA-cup-sammenheng. Når Harry Kane scorer har ikke laget fra nord i London tapt i en hjemlig turnering siden februar 2015, da Kane scoret og Liverpool vant 3-2.

Gjestene med dobbelsjanse i åpningen

Fulham kom til kampen proppfulle av selvtillit etter fire seire på de siste fem kampene - inkludert FA-cup-seieren over Premier League-laget Hull i tredje runde. Tottenham hadde tapt to strake mot Gent og Liverpool, men hadde før det elleve kamper uten tap - ni seire og to uavgjorte.

Det var gjestene som kom best i gang.

Tottenham kom meget godt i gang og hadde to store muligheter før kampuret hadde passert fem minutter. Først var det Christian Eriksen som tok i bruk den gode, gamle tuppen, men Fulham-målvakt Marcus Bettinelli strakk seg og god hjelp av de 194 centimeterne han har på strømpelesten.

Bare minuttet senere var det Dele Alli sin tur. Etter en svak Fulham-klarering endte ballen opp hos unggutten, men forsøket fra Alli gikk noen centimetere til side for mål.

Alle gode ting er tre....

På den tredje sjansen satt den for gjestene.

Kieran Trippier tok et tidlig kast og fant Christian Eriksen i fart ute til høyre. Dansken, med sitt eminente overblikk, fant Harry Kane på bakerste stolpe. Spissen fikk en tå på ballen og sklei inn 1-0-ledelse.

Fulham fikk en eventyrlig mulighet bare fem minutter senere. Michel Vorm ble i overkant arrogant da Tottenham skulle spille seg ut bakfra, og pasningen endte rett i beina på Tom Cairney. På direkten klarte ikke Fulham-kapteinen å overliste Vorm, som gjorde opp for sin feilpasning med en redning av ypperste kvalitet.

Scoringen var Kanes syvende på ni kamper i 2017, Eriksens assist var hans tiende i sesongen for Spurs - fire flere enn noen annen, ifølge statistiskktjenesten Opta.

TRIOEN: Både Christian Eriksen og Dele Alli hadde assist til Harry Kane i dag. Her feirer de 3-0-scoringen. Foto: Glyn Kirk , AFP

Etter Cairneys mulighet handlet det meste om gjestene, men også Stefan Johansen fikk testet slegga rett før pause. Volleyforsøket fra midtbanespilleren, som står med 10 scoringer på 25 kamper for Fulham, snek seg utenfor stolpen til Vorm.

Kane-dobbel i 2.omgang

Etter seks minutter scoret Kane sitt andre for dagen. Eriksen fant en umarkert Kane i boks, og spissen satte ballen mellom beina til Bettinelli og i mål.

Fulham var nær redusering etter 71 minutter. Corneren fra Johansen var presis og fant pannebrasken til Kevin McDonald, men headingen fra sistnevnte gikk noen meter over mål.

Bare to minutter senere avgjorde Kane kampen med sin tredje scoring etter en klinisk avslutning alene med Bettinelli.

Da var det på sin plass å ta med matchballen hjem etter kampen.

BALL MED HJEM: Harry Kane (t.h.) scoret hat trick og tok med seg matchballen hjem. Fortjent. Foto: Eddie Keogh , Reuters

PS! Kvartfinalene trekkes 19.30 søndag.