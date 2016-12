Vekkerklokke for idrettstoppene

Kommentar Toppene i Norges idrettsforbund kan sutre videre i skyttergraven - eller våkne opp og innse hvilken tidsalder vi lever i. For nå blir det endring, enten de vil eller ei.

KOMMENTATOR: Leif Welhaven. Foto: Frode Hansen , VG

Idrettslederne kunne tatt grep selv for lenge siden.

De kunne innsett at reell åpenhet bør være en selvfølge i en moderne idrettsorganisasjon.

At ledergoder må være på et musikalsk nivå når virksomheten er tuftet på frivillighet.

At evaluering utført på kammerset er en dårlig troverdighetsoppskrift, mens rekrutteringspolicyen med fordel kan foregå utenfor kameratflokken.

I stedet har det øverste leddet på Ullevaal vist en forbløffende evne til å lukke øynene for at lederkulturen er overmoden for endring.

Til slutt har den bevilgende myndighet nå valgt å ta tak - på en måte Tom Tvedt & co. ikke kan lukke øynene for. Og det på en rekke områder.

Det varslede åpenhetskravet er banket gjennom fra 2017 - supplert med en tydelig oppfordring om å gi innsyn også tilbake i tid.

Mens evalueringsrutiner, kvinnerekruttering og sikkerhet mot etiske gråsoner sender klare signaler om hvor Kulturdepartementet mener skoen trykker, er det aller mest prinsipielle på Linda Hofstad Hellelands meny, hvordan pengene prioriteres fremover.

For mens totaloverføringene til idretten øker, er det rett og slett slutt på at Norges Idrettsforbund får det de ber om til administrasjonsposten.

Nå er spørsmålet ikke bare hvordan NIF rent praktisk vil løse en hverdag med fem millioner mindre til idrettsbyråkrati enn i år, men også hvordan ledelsen vil takle å motta et så til de grader tydelig politisk signal.

Så langt har idrettstoppene brukt mye krefter på å irritere seg over det de oppfatter som en geskjeftig kulturminister, som de mener viser for liten respekt for idrettens selvstyresystem.



Men gjør hun egentlig det?

Ingen ønsker statlig detaljstyring av idrettsbevegelsen, men det innebærer jo ikke en myndighetsmunnkurv om utviklingen. Og slik kulturen i Norges Idrettsforbund har utviklet seg, er det faktisk helt berettiget at rammesetteren nå dunker ned noen gjerdestolper.

Det offentlige står bak 87 prosent av inntektene til sentralleddet i NIF, og det skulle da bare mangle at kulturministeren reagerer på den lukkede linjen om hvordan denne tilliten er blitt forvaltet. Også de andre temaene der Helleland har vært tydelig på, er større samfunnsområder det er naturlig at hun har hatt meninger om.

Det er heller ikke sånn at misnøyen med flere forhold i idrettsledelsen, er noe kulturministeren er politisk alene om.

I åpenhetsdebatten så du noe så sjeldent som en rørende enighet mellom Rødt og Fremskrittspartiet. Både SV og Senterpartiet var tydelig på banen, og nylig initierte en representant fra Arbeiderpartiet en historisk plenumsdebatt rundt idrett, økonomi og åpenhet.

Legger du til en strøm av reaksjoner fra grasrota, og til og med tydelige utfall av undersøkelser blant ledere i særforbund og kretser, burde vekkerklokken nå kime over hele bydel Nordre Aker.

For det er på tide å våkne nå - og få slutt på lederholdningene som steg for steg er avdekket gjennom idrettens annus horribilis.

Først og fremst av hensyn til alle de fantastiske hverdagsheltene som fortjener så mye bedre.