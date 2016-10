Twitter-dommen var nådeløs og falt umiddelbart etter Tom Tvedts svar rundt Idrettsforbundets åpenhet rundt reiseregninger. Ett døgn senere får han like mye slakt fra fagfolk.

– Strategien hans var så begredelig dårlig. Han klarte ikke ha en plan B. Det var hakk i platen, et slags refreng han kom opp med hele tiden. Det er noe av det dårligste jeg har sett, lyder dommen fra Trond Blindheim – sosiolog, reklamemann og rektor på Høyskolen Kristiania – et snaut døgn etter at Tvedt satt i NRK-studio og svarte på spørsmål om åpenhet i Norges Idrettsforbund (NIF).

Svarte ikke direkte på spørsmålene



Bakgrunnen for besøket hos statskanalen var at det såkalte Bernander-utvalget tidligere på dagen ga sine råd og innspill for hvordan NIF kunne bedre rutiner for åpenhet, innsyn og kontroll.

Under intervjuseansen i studio på Marienlyst fikk idrettspresidenten mange spørsmål fra Dagsrevyens Ingerid Stenvold rundt offentliggjøring av reiseregninger, som har vært en sentral del av åpenhetsdebatten i norsk idrett det siste drøye halvåret.

Tom Tvedt er ikke tilgjengelig for å kommentere kritikken, opplyser Idrettsforbundets Per Tøien. Tvedt er på en lenge planlagt høstferie på Vestlandet.

Idrettsforbundet vil ikke gjøre enkeltbilag og regninger fra for eksempel Sotsji-OL 2014 tilgjengelig. I stedet for å svare direkte på Stenvolds spørsmål, snakket Tvedt om at tallene fra før 2015 allerede var godkjent av Idrettstinget. I tillegg fortalte han at idrettsstyret ønsket «å se fremover».

– Bortimot null troverdighet



KRITISK TIL TVEDT: Rektor ved Markedshøyskolen i Oslo, Trond Blindheim, her avbildet i forbindelse med en VG-sak tilbake i 2012. Foto: Frode Hansen , VG

Blindheim mener bestemt at Tvedt i intervjuet «var overtrent» av en kommunikasjonsrådgiver. Blindheim synes idrettspresidenten «bare fortsatte på sitt innlærte og puggede vers» uansett hvilket spørsmål han fikk.

– Men hva bør han gjøre når intervjueren pusher på slik Stenvold gjorde?

– Tvedt er den øverste tillitsmannen i norsk idrett. Han må få si hva han vil. Han bør svare på en logisk og adekvat måte. Jeg tenker nå at dette er Norges mest arrogante fyr. Vi har en del slike mediefadeser som vi viser studentene våre. Dette går inn som et skoleeksempel på hvordan man ikke bør gjøre det.

– Hvordan tror du det etterlatte inntrykket hos folk er?

– At han har bortimot null troverdighet for alle andre enn idrettsbyråkrater. De nikker nok og sier det gikk veldig greit. Men selv PR-byrået Tvedt bruker satt nok og vred seg i sofaen da de så dette, sier Blindheim.

NIF har lenge samarbeidet med First House, men Tom Tvedt har tidligere avvist at de bruker PR-byrået i «åpenhetssaken».

Tror Tvedt-svar kan bli brukt i lærebøker



PR-RÅDGIVER: I byrået Sisteskrik, Elizabeth Hartmann. Foto: SISTESKRIK.NO

Dommen mot idrettspresidenten etter den noen minutter lange intervjuseansen er brutal. Twitter kokte som følge av idrettspresidentens vage respons, eller mangel på tilfredsstillende svar.

Daglig leder i kommunikasjonsbyrået Sisteskrik, Elizabeth Hartmann, sier hun ikke vet om hun skal «le eller gråte» etter å ha sett NRK-intervjuet.

Hun mener på sin side at alle som så Dagsrevyen mandag kveld «må bli mer sikre på at reiseregningene hadde vært lystig lesing», og at «idrettstoppene har noe å skjule».

– Nå lar de dette komme ut av dimensjoner. Det er ikke tillitvekkende. Dette blir nok brukt i læreboker for hvordan du ikke skal oppføre deg. Du ser på hele kroppsspråket at han er forferdelig ubekvem, sier Hartmann til VG.

«Nytt på nytt»-stoff?



– Hva slags inntrykk sitter man igjen med etter et slikt intervju?

– Det er at de har mye skjule. Man tenker at de skjuler mye når du gjør en så dårlig figur. Det eneste som kan forsvare dette er at det de holder skjult er så ille at de ville fått en større ripe i lakken ved å legge det frem, enn å oppføre seg som de gjør nå, sier Hartmann.

Blindheim tror den unnvikende strategien blir gjenstand for mye humor og satire de kommende dagene. Det mest nærliggende å tro er at Tvedts svar blir tema i beste sendetid på NRK fredag kveld, mener han.

– Dette kommer til å bli en klassiker. Så dumt var det. Det var trøstesløst. Bare vent til «Nytt på Nytt». Det kommer der, advarer Blindheim om programmet som trekker til seg rundt én million seere.

En del av dialogen på Dagsrevyen utspilte seg slik:

– Det vil for alltid hefte en usikkerhet ved om dere har noe å skjule?

– Vi forholder oss til den medlemsorganisasjon vi har...

– Jeg skjønner dette er måten dere har blitt enig om å svare på. Men tenk fritt nå, og svar på spørsmålet mitt. Hvorfor tar du ikke bare initiativ til å se og legge fram tallene fra før 2015?

– Våre tall ligger ute. Det som går på Sotsji ligger ute. Tinget i 2015 avsluttet regnskapene som ligger til grunn, og jeg og mitt styre er opptatt av å se framover.

– I ledelsen er det mange personer som er de samme som før 2015. For å gjenreise tilliten til norsk idrett, og legge fram opplysningene. Hvorfor ikke bare gjøre det?

– Det er flotte mennesker som har jobbet lenge i idretten, mange er med og bidrar. Vi har fått en rapport som viser at våre rutiner i henhold til regnskap er bra. En god del påpeker det vi skal bli bedre på, og den muligheten skal vi bruke. Vi er avhengig av tillit.