Idrettstoppenes krisekavalkade

Kommentar Det finnes en trøst for Tom Tvedt & co ved utgangen av idrettsledelsens annus horribilis: Det kan vel nesten bare gå oppover i 2017.

KOMMENTATOR: Leif Welhaven Foto: Frode Hansen , VG

Nei da, året har ikke vært helsvart for norsk idrett totalt sett.

Håndballandslagene, alpinister, langrennsløpere, skiskyttere, Berge, Rung, Hegerberg, Zuccarello, Ruud og Halvorsen er noen av dem som har skapt magiske øyeblikk i 2016.

Og kanskje vel så viktig:

Hver dag har ildsjeler stått på for at landets største folkebevegelse skal gå rundt. Fordi de ser den ufattelige verdien i en idrettsglede som forener, integrerer og skaper sunne verdier.

Lederkulturen på toppen er derimot et helt annet kapittel.

Og dessverre blir den fantastiske frivilligheten kynisk brukt som et retorisk skjold av idrettens øverste ledelse - når det er forhold rundt toppene selv som blir problematisert.

LES OGSÅ: Tid for nådeløs åpenhet. Overalt.

Ved utgangen av 2016 står det igjen flere krevende spørsmål:

Skal offentligheten sitte stille og la idrettsledelsen skalte og valte, siden presidenten er valgt og generalsekretæren svarer til et styre som er det samme? Eller er det på tide med en åpen debatt og en smule selvransakelse på Ullevaal?

I 2015 ble idrettstinget forelagt sekkeposter med utgifter. Detaljene uteble, men totalen ble banket gjennom. Det bruker Tom Tvedts idrettsstyre i dag som argument for å nekte omverdenen innsyn.

Hvor er logikken i dag?

Alt som er etterspurt er jo utdypende informasjon, der er ingen som har krevd at det skal endres.

Og skal det bare være greit at idrettspresidenten og generalsekretæren nærmest har gjort det til en egen idrettsgren å svare på andre ting enn de blir spurt om?

Som VG har opplevd gjennom året. Og som for eksempel var tilfellet da generalsekretæren i sommer besøkte Dagsnytt 18, der han kun ville stille om han slapp en motdebattant. Eller da idrettspresident Tom Tvedt i høst besvarte Dagsrevyens spørsmål om toppledernes innsynsnekt før 2015 med en frase om at det er mange flotte mennesker i idretten.

Strømmen av tilbakemeldinger VG har mottatt, viser at veldig mange hverdagshelter som er dypt engasjert i idretten, reagerer på ledelsens linje.

Og summen av saker viser uansett at 2016 ikke har vært et vanlig idrettsår.

Her er en liten krisekavalkade:

• Åpenhetsdebatten har handlet om NIF-topper som nektet offentligheten innsyn, men tvinges til å endre praksis fremover. Om at det fortsatt ikke er mulig å få spesifikke svar på hvordan tillit ble forvaltet før 2015, om habilitetsproblemer, om mangel på beløpsgrenser for reiseregninger, om vedtak som ikke ble iverksatt. Og om en fryktkultur, der mange idrettsledere ikke tør å si hva de mener under fullt navn.

• I Norges Fotballforbund har året dreid seg om Høgmos 100-millionersprosjekt som havarerte, to avgåtte landslagssjefer, klubbers europafiasko, opp mot 15 ledere på millionlønn, Kjetil Siems reisevaner - og en fersk president som slet med å fylle åpenhetsløfter med innhold.

• Norges Skiforbunds år har vært preget av den beste mannlige og den beste kvinnelige langrennsløperens saker om brudd på dopingreglene, i tillegg til den brede debatten om medisineringsrutiner. Og mens enkelte fåfengt hevdet at det ikke fantes systemtrøbbel, ble faktisk syv strakstiltak iverksatt rett etter at Johaug-saken sprakk.

• På alpintsiden var det mye velfortjent jubel, men samtidig havnet skiforbundet i rettslig strid med slalåmstjernen Henrik Kristoffersen om sponsoravtaler.

• Sykkel-ledelsen måtte håndtere en åpen krangel mellom de to største stjernene i VM, og avsluttet året med at generalsekretæren gikk på grunn av uenighet med styret.

• Olympiatoppen har fått økte midler - men har levert stadig svakere sommerresultater i OL. Og responsen fra toppidrettsjef Tore Øvvrebø etter fiaskoen i Rio var å gi Eirik Verås Larsen munnkurv, mens han skapte den språklige innovasjonen «åpenhet internt» - og havnet på kant med spillerorganisasjonen NISO.

• Gjennom året er også forholdet mellom idrettstoppene og den sittende statsråden blitt stadig mer anstrengt. Aller mest spesiell er kanskje saken der NIF ble beskyldt for å ha forsøkt å kuppe et antidopingopprop departementet hadde initiert - og måtte gjøre retrett etter å ha fått passet sitt påskrevet av både styrelederen i Antidoping Norge og toppbyråkraten i KUD.

• NIF søkte om 12 millioner mer til administrasjon i 2017 - men fikk i stedet et kutt på fem. Innkjerpelsen kommer etter en periode der antall medlemskap i Norges Idrettsforbund økte med kun 11 prosent fra 2005 til 2015, mens antall ansatte og lønninger steg med nesten 100 prosent...

Legger man til striden rundt X-Games, klubbøkonomi-bråk med tidligere idrettsledere og et astmaforskningsprosjekt som måtte trekkes på grunn av manglende godkjenning, så er det kanskje like greit at året er på hell.

Kanskje kan det være et minimumsforsett for 2017 at spørsmål og svar i det minste tar for seg samme tema?

Tiden vil vise.

I mellomtiden er det vel bare å ønske «godt nyttår».

Og riktig god bedring.