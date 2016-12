Resten av sesongen ryker for Sjåstad Christiansen: – Alle utøveres mareritt

Freestyleutøveren Tiril Sjåstad Christiansen (21) måtte opereres etter store smerter i kneet. Inngrepet gjør at hun er satt fire til seks måneder på sidelinjen.

Det innebærer at hun ikke får konkurrert resten av sesongen, opplyser Norges Skiforbund i en pressemelding.

– Det er det kjedeligste som kan skje for min del, og alle idrettsutøveres mareritt å dra på seg en sånn skade midt i sesongen, sier Sjåstad Christiansen til VG.



Gikk tre uker - så kom ny skade



Den doble gullvinneren fra X Games (slopestyle og Big Air i 2013 og 2016) modererer seg litt. For sesongen startet egentlig aldri for hennes egen del. I månedsskiftet august/september landet hun feil på et av hoppene under en trening i Chile.

21-åringen fikk utført et inngrep på menisken, men da hun returnerte til vanlig trening kom smertene tilbake. Mandag denne uken ble hun operert igjen.



– Jeg har bare hatt tre uker på ski siden rehabiliteringen av den første skaden. Jeg kjente at noe ikke stemte og tok noen nye bilder. De viste at det var en verre skade som måtte fikses. Så fikk jeg beskjed mandag om at nå er det den tunge rehabiliteringen som står for tur, sier hun.



Gleder seg til OL



Sjåstad Christiansen påpeker at de to skadene ikke har noe med hverandre å gjøre. Den første var bare en såkalt rift. Nå viste MR-bildene at det var mer alvorlig. Festet til menisken var nemlig røket.

– Jeg sa fra første dagen på ski at det er vondere enn det skulle være. Jeg har tenkt at det er rart at jeg har tålt så lite belastning.

Nå forteller Sjåstad Christiansen at hun «faktisk er motivert» til å trene seg tilbake i godt, gammelt slag.

– Det er kanskje fordi jeg har hatt en periode hvor jeg har vært deppet. Nå er jeg bare «supergira» og gleder meg til å begynne. Det kan ha med at det er jul og jeg har familie, venner som støtter meg og er tilstede. Jeg får mye påfyll av det i julen og det hjelper, sier hun.

Nå er det bare én ting som gjelder: OL 2018 i Pyeongchang.

– Skaden kom sånn sett på riktig tidspunkt. Det var jo en skade som gjorde at jeg ikke fikk deltatt i forrige OL (Sotsji 2014). Jeg rekker å trene barmark og kjøre de konkurransene jeg trenger for å kvalifisere meg. Jeg bør være topptrent da, sier Sjåstad Christiansen.