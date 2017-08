En klokere Sjåstad Christiansen tok seg til finale i comebacket

I løpet av de 17 månedene siden forrige konkurranse har Tiril Sjåstad Christiansen (22) vurdert sin egen fremtid, fått råd av Aksel Lund Svindal (34) og blitt enda klokere.

I kvalifiseringen til verdenscuprennet i slopestyle i New Zealand natt til lørdag norsk tid, ble Sjåstad Christiansen nummer åtte. Det holdt til finale for 22-åringen.

Hele fjorårssesongen ble spolert av en meniskskade. Tidligere har freestylekjøreren blitt satt på sidelinjen av et røket korsbånd.

– Det her var altfor lenge siden. Det var en litt både og-følelse. Det er noe helt annet med konkurranser. Jeg har vært her og «cruisa» i to uker nå. Plutselig var det konkurransesetting, med vondt i magen og kvalme igjen, ler Sjåstad Christiansen på telefon fra New Zealand.

«Målet er alltid å vinne», sier 22-åringen om finalemulighetene natt til søndag norsk tid.

– Det å «palle» ville også vært gøy. Men sånn det er nå, så er det at jeg kom meg til finalen noe jeg er fornøyd. Jeg stod på start, bestemte meg for å ha det gøy og kjente at jeg har valgt det rette med å fortsette med dette, sier Sjåstad Christiansen til VG.

Svindal-råd festet seg

Hun har ingen problemer med å innrømme at hun vurderte det motsatte i de første ukene etter meniskskaden høsten 2016.

Tidligere, i OL-sesongen 2014, mistet hun en hel vinter med konkurranser etter at korsbåndet røk.

– Kjører du mer reservert etter slike skadeavbrekk?



– Jeg gjør jo absolutt det, men du kan kanskje heller si at jeg er blitt klokere. De siste dagene har det for eksempel vært mye vind. Jeg hoppet et par ganger, landet noen ganger på kulen og gikk for langt et par ganger. Da valgte jeg å tenke at jeg ikke ville risikere noe. Jeg tenkte å spare meg til helgen fremfor absolutte å kjøre den offisielle treningen, sier 22-åringen.

– Jeg er vel rett og slett ikke så ung og dum lenger, legger hun til og ler.



Kneet er fortsatt ikke helt optimalt, og Sjåstad Christiansen er forberedt på at det ikke kommer til å være helt smertefritt på en liten stund.

I alpinmiljøet har både Kjetil Jansrud og Aksel Lund Svindal hatt lignende skader som det Sjåstad Christiansen har slitt med de siste årene.

– Sotsji-OL gikk jo ikke etter planen for meg, så nå håper jeg at OL til vinteren skal gjøre det. Aksel Lund Svindal sa noe som jeg synes var veldig bra på OL-samlingen tidligere. At man må spre risikoen. Ikke legge alle kortene i ett renn, sier Geilo-jenta.

– Da ble jeg veldig bevisst på det. Jeg kan ikke gjøre som før, kaste meg utfor og kjøre fra morgen til kveld hver dag, være på topp i alle konkurranser og sånt. Jeg må være litt mer smart.

– Har du snakket mye med ham i skadeperioden?



– Selvfølgelig har jeg gjort det når jeg har møtt ham. Han har jo ligget tre uker bak meg med «rehaben» sin, så jeg har på en måte målt meg opp mot ham. Sånn var det da Jansrud tok korsbåndet og. Da lå jeg litt etter han. Det er fint å ha noen å snakke med om smertene som begge føler på, og det har hjulpet meg mye.

PS. Johanne Killi ble nummer seks i samme kvalifiseringsrenn som Sjåstad Christiansen, og kjører også finale natt til søndag norsk tid.