Superspissene knuses av «Nachos» scoringsrekord

Kelechi Iheanacho (20) er mer effektiv enn scoringsmaskiner som Ruud van Nistelrooy, Thierry Henry, Luis Suárez og resten av scoringsmaskinene Premier League har hatt.

Det viser en statistikk The Sun presenterer.

20-åringen, som stort sett har bidratt fra benken i Manchester City, har scoret i hvert 95,6. minutt han har vært på banen i Premier League.

Spissen har scoret 12 seriemål for City på sine 39 kamper – hvorav 27 har vært som innbytter, skriver avisen.

Bak ham på listen følger en rekke store navn, og én stor overraskelse. Nærmest på listen er lagkamerat Sergio Agüero, som returnerer etter karantene når Manchester City gjester Liverpool og Anfield nyttårsaften, med scoring hvert 107. minutt og sine 112 Premier League-mål.

Videre følger Arsenal-legenden Thierry Henry som i snitt scoret sine 175 mål med 121,8 minutters mellomrom.

Den store overraskelsen på listen er Adam Le Fondre, som med sine 12 mål scoret oftere enn Zlatan Ibrahimovic har gjort så langt i Premier League. Begge står med 12 mål, men Le Fondre scoret hvert 124,3. minutt, mens Ibrahimovic så langt har scoret hvert 127,5. minutt.

Deretter følger stjernene på rekke og rad med van Nistelrooy, Javier Hernández, Diego Costa, Harry Kane, Luis Suárez, Robin van Persie og Hernan Crespo.

Scorer hvert 99. minutt



Så langt denne sesongen har Stefano Okaka, Michy Batshuayi, Olivier Giroud og Fraizer Campbell scoret oftere enn Iheanacho. Campbell mest effektiv med én scoring på sine 55 minutter, Iheanacho med fire mål på 396 minutter. Altså én scoring hvert 99. minutt.

Av sesongens fire seriemål huskes 20-åringen nok først og fremst for den avgjørende scoringen på Old Trafford mot byrival United, men også for å ha reddet ett poeng mot Southampton.

Om Iheanacho forbedrer statistikken sin nyttårsaften gjenstår å se, men en ting er i alle fall sikkert. Manchester City står foran en tøff bortekamp, og 20-åringen får mer konkurranse om spissplassen. Når de himmelblå reiser til Anfield for toppkamp er Sergio Agüero tilbake etter tre kampers karantene.

Toppkamp



Liverpool og Manchester City kjemper om plassen bak Chelsea på tabellen når serien blir halvspilt på årets siste dag.

Manchester City har ikke vunnet på Anfield siden 2003. Siden den gang har Liverpool vunnet ni av 13 seriekamper mot Manchester-laget på eget gress, hvorav de tre siste er vunnet. Denne sesongen har Klopps menn vunnet åtte av ti hjemmekamper (alle turneringer), mens City har 4-2-4 på sine siste ti bortekamper (alle turneringer).

Man får neppe 2,20 i odds for at Liverpool skal vinne på Anfield altfor mange ganger i år. Og til tross for at det på forhånd ser ut som et åpent oppgjør, gir vi vertene et knepent tips her.

