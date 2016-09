Norling: – Alle har godt av å få sparken

Foran det som skulle bli Rikard Norlings siste kamp som Brann-trener tenkte han: «Dere må f... meg sparke meg, for jeg er ikke bra for dere».

Rikard Norling leder nå AIK med suksess i Allsvenskan. Klubben ligger an til å bli nummer tre bak Norrköping og Malmö. Den svenske treneren som fikk fyken i Brann etter nedrykk fra Tippeligaen, for så å fortsette med en elendig start i 1. divisjon, snakker om livet og fotball i et stort intervju i svenske Aftonbladet.

«Å få sparken i Brann er der beste som kunne hendt ham. Alle trenger å få sparken iblant, eller alle trenger å bli ristet litt i – og å ta en ordentlig titt på seg selv og sine prestasjoner», sier Norling i intervjuet.



Var klar for å motta fysisk vold



Da Brann tapte den avgjørende nedrykkskampen mot Mjøndalen i november 2014 merket Norling at fansen virkelig ønsket ham vekk. Men han ville vise dem.



– Det er ti minutter igjen, vi ligger under stort, og jeg innser at jeg har ledet ett lag en divisjon ned. Hvordan går man videre? Hvordan håndterer man den prosessen? Rett bak meg til høyre står alle våre supportere, og jeg kjenner at jeg vil bort til dem og vise at jeg ikke er en person som stikker med halen mellom benene. Så jeg hopper over sikringen og går inn i massen av fans og er klar for å motta fysisk vold, sier Norling til Aftonbladet.

Elsket å jobbe i Brann



Norling fortsatte likevel inn mot en ny sesong, men i slutten av mai kom ble det 1–4 tap for Levanger. Da var det slutt. Og før kampen forsto han at med tap ville tiden i Bergen være over.

– Før kampen kjente jeg at ved tap så må jeg nesten si til dem: «Dere må faen meg sparke meg, for jeg er ikke bra for dere», sier Norling.

Og sparken fikk han.

– Jeg ville virkelig fortsette. Jeg elsket å jobbe der. Menneskene var fantastiske, klubben var vakker som satan. Jeg ville virkelig rydde opp i det jeg hadde ødelagt, sier Norling.

AIK møter Djurgården i Allsvenskan i kveld. Det er åtte kamper igjen av årets sesong i den svenske toppligaen.